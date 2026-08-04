Τη βιντεοσκόπησαν να βάφει σπίτι ενώ ήταν σε αναρρωτική, απολύθηκε αλλά θα πάρει 1.279,99 ευρώ
Ισπανικό δικαστήριο έκρινε νόμιμη την απόλυση εργαζόμενης που βρισκόταν σε αναρρωτική άδεια, αλλά της επιδίκασε 1.279,99 ευρώ για μη ληφθείσα άδεια.
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Το Ανώτατο Δικαστήριο των Καναρίων Νήσων (TSJC) επικύρωσε την πειθαρχική απόλυση εργαζόμενης που βρισκόταν σε αναρρωτική άδεια λόγω οσφυοϊσχιαλγίας (ισχιαλγίας), αφού ιδιωτικός ερευνητής την κατέγραψε να εκτελεί χειρωνακτικές εργασίες που κρίθηκαν ασύμβατες με την πάθησή της.
Παρότι το δικαστήριο έκρινε νόμιμη την απόλυση, αποφάσισε ότι η εργαζόμενη δικαιούται να λάβει 1.279,99 ευρώ μικτά ως αποζημίωση για τις δεδουλευμένες ημέρες άδειας που δεν είχε λάβει.
Διαβάστε τη συνέχεια στο gazzetta.gr
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:08 ∙ ANNOUNCEMENTS
Αλκίνοος Ιωαννίδης στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού
11:30 ∙ WHAT THE FACT
Το «θαύμα» της Ναμίμπια: Πώς μια ακραία έρημος έγινε η «κάβα» της Ευρώπης
11:04 ∙ ANNOUNCEMENTS
Οι ευρωπαϊκοί αγώνες των ελληνικών ομάδων με αμέτρητες αγορές από το Πάμε Στοίχημα
07:18 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ