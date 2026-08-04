Τραγωδία στην Κριμαία: Στρατιώτης σκότωσε συνάδελφό του και τρεις πολίτες σε αιματηρή επίθεση

Snapshot Στρατιώτης των ρωσικών δάμεων στην Κριμαία σκότωσε έναν συνάδελφό του και τρεις πολίτες σε αιματηρή επίθεση.

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τέσσερις τραυματίστηκαν, με τους τραυματίες να νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο δράστης συνελήφθη και οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τα αίτια της επίθεσης, χωρίς να έχουν αποκαλύψει την ταυτότητά του ή το στρατιωτικό σώμα στο οποίο ανήκει.

Ο περιφερειακός κυβερνήτης της Κριμαίας κάλεσε το κοινό να βασίζεται μόνο σε επίσημες ανακοινώσεις και να αποφεύγει τη διασπορά ανεπιβεβαίωτων πληροφοριών.

Η Κριμαία βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο από το 2014 και φιλοξενεί ισχυρές ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις, που συχνά δέχονται ουκρανικές επιθέσεις. Snapshot powered by AI

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν στην προσαρτημένη από τη Ρωσία χερσόνησο της Κριμαίας, όταν ένας στρατιώτης των ρωσικών δυνάμεων άνοιξε πυρ. Σύμφωνα με τον διορισμένο από τη Μόσχα περιφερειακό κυβερνήτη, Μιχαήλ Ραζβόζαγιεφ, ο δράστης επιτέθηκε αρχικά κατά συναδέλφων του, σκοτώνοντας έναν στρατιώτη και τραυματίζοντας άλλον έναν. Στη συνέχεια, κατευθύνθηκε στο χωριό Χμελνίτσκε, όπου πυροβόλησε και σκότωσε τρεις πολίτες —δύο άνδρες ηλικίας 71 και 59 ετών και μία 64χρονη γυναίκα— ενώ τραυμάτισε ακόμα τρία άτομα.

Ο ένοπλος συνελήφθη από τις αρχές, οι οποίες διεξάγουν έρευνα για τα αίτια που τον οδήγησαν στην αιματηρή επίθεση. Μέχρι στιγμής, η ταυτότητά του και το στρατιωτικό σώμα στο οποίο υπηρετεί δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα.

https://www.instagram.com/p/DbnNDOOHZp0/

Οι τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, με τους γιατρούς να καταβάλλουν μάχη για να κρατήσουν στη ζωή τα θύματα, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ο αριθμός των νεκρών να αυξηθεί. Παράλληλα, ο Ραζβόζαγιεφ απηύθυνε έκκληση στο κοινό να βασίζεται αποκλειστικά στις επίσημες ανακοινώσεις και να αποφεύγει τη διασπορά ανεπιβεβαίωτων φημών.

Η Κριμαία βρίσκεται υπό τον έλεγχο της Ρωσίας από το 2014, μετά την παράνομη προσάρτησή της που δεν αναγνωρίζεται από τη διεθνή κοινότητα. Η Μόσχα διατηρεί στην περιοχή ισχυρές στρατιωτικές δυνάμεις, οι οποίες αποτελούν συχνά στόχο των ουκρανικών επιθέσεων.