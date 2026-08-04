Σε πορτοκαλί συναγερμό η Γουατεμάλα λόγω έκρηξης του ηφαιστείου Φουέγκο - Εκκενώθηκαν χωριά

Η Κλοντίν Ογκαλντές, εκτελεστική γραμματέας της υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών της Γουατεμάλας, επιβεβαίωσε το βράδυ της Δευτέρας στο Associated Press ότι η έκρηξη του Φουέγκο ξεκίνησε το πρωί της Δευτέρας και εντάθηκε κατά τη διάρκεια της ημέρας, γεγονός που οδήγησε στην έκδοση εντολών εκκένωσης για δύο χωριά γύρω από το ηφαίστειο

Ειρήνη Κοστιούκ

Σε πορτοκαλί συναγερμό η Γουατεμάλα λόγω έκρηξης του ηφαιστείου Φουέγκο - Εκκενώθηκαν χωριά
ΚΟΣΜΟΣ
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Οι αρχές της Γουατεμάλας κήρυξαν πορτοκαλί συναγερμό, ένα επίπεδο πριν από τον κόκκινο, σε εθνικό επίπεδο, εξαιτίας ισχυρής έκρηξης του ηφαιστείου Φουέγκο, ενώ παράλληλα διέταξαν την εκκένωσή μερικών κοινοτήτων που βρίσκονται στην περιοχή.

«Πορτοκαλί συναγερμός (κίνδυνος) κηρύχθηκε σε εθνικό επίπεδο εξαιτίας της έκρηξης του ηφαιστείου Φουέγκο», ανακοίνωσε η υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών της Γουατεμάλας (CONRED) μέσω ανάρτησής στο «X».

Δείτε βίντεο:

Η Κλοντίν Ογκαλντές, εκτελεστική γραμματέας της CONRED, επιβεβαίωσε το βράδυ της Δευτέρας στο Associated Press ότι η έκρηξη του Φουέγκο ξεκίνησε το πρωί της Δευτέρας και εντάθηκε κατά τη διάρκεια της ημέρας, γεγονός που οδήγησε στην έκδοση εντολών εκκένωσης για δύο χωριά γύρω από το ηφαίστειο.

Ζωντανές εικόνες από την περιοχή έδειχναν μεγάλα σύννεφα αερίων και τέφρας πάνω από το ηφαίστειο, ενώ ποτάμια λάβας κατέβαιναν από τις πλαγιές με μεγάλη ταχύτητα.

Guatemala Volcano

Οικογένειες που εκκενώθηκαν από τις περιοχές γύρω από το ηφαίστειο Φουέγκο φτάνουν σε ένα προσωρινό καταφύγιο στο Σαν Χουάν Αλοτενάνγκο της Γουατεμάλας, την Τρίτη, 4 Αυγούστου 2026.

AP

«Η έκρηξη αυξάνει το επίπεδο εκρηκτικότητάς του ηφαιστείου. Ένας πίδακας λάβας ύψους μεταξύ 200 και 300 μέτρων έχει σχηματιστεί πάνω από τον κρατήρα», σύμφωνα με αναφορά του Ινστιτούτου Σεισμολογίας, Ηφαιστειολογίας, Μετεωρολογίας και Υδάτων της Γουατεμάλας.

Η CONRED ανέφερε σε δελτίο Τύπου ότι οι αρχές προχωρούσαν στην εκκένωση του χωριού El Porvenir και του οικισμού Las Lajitas προληπτικά. Η υπηρεσία κήρυξε πορτοκαλί συναγερμό και προειδοποίησε για την εξάπλωση της τέφρας σε γειτονικές πόλεις.

Guatemala Volcano

Οικογένειες που εκκενώθηκαν από τις περιοχές γύρω από το ηφαίστειο Φουέγκο φτάνουν σε ένα προσωρινό καταφύγιο στο Σαν Χουάν Αλοτενάνγκο της Γουατεμάλας, την Τρίτη, 4 Αυγούστου 2026.

AP

Παράλληλα, η κυβέρνηση ανέστειλε τα μαθήματα στα σχολεία της περιοχής και έκλεισε μια οδό που συνδέει το νότιο τμήμα της χώρας με την αποικιακή πόλη Αντίγκουα, η οποία ανήκει στην λίστα της UNESCO για την παγκόσμια κληρονομιά της ανθρωπότητας.

Το Φουέγκο βρίσκεται σε απόσταση 35 χιλιομέτρων νοτιοδυτικά της Πόλης της Γουατεμάλας και θεωρείται το πιο ενεργό ηφαίστειο της κεντρικής Αμερικής.

Η Γουατεμάλα βρίσκεται στο «δακτύλιο της φωτιάς» του Ειρηνικού και γνωρίζει σημαντική σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα.

Guatemala Volcano

Οικογένειες που εκκενώθηκαν από τις περιοχές γύρω από το ηφαίστειο Φουέγκο φτάνουν σε ένα προσωρινό καταφύγιο στο Σαν Χουάν Αλοτενάνγκο της Γουατεμάλας, την Τρίτη, 4 Αυγούστου 2026.

AP

Πέρυσι, οι αρχές απομάκρυναν περισσότερους από 500 ανθρώπους όταν αέρια και τέφρα είχαν εκλυθεί από το ηφαίστειο Φουέγκο. Μια έκρηξη του Φουέγκο το 2023 είχε προκαλέσει την απομάκρυνση περίπου 1.200 ανθρώπων, ενώ το 2018, 215 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περίπου 200 άλλοι εξαφανίσθηκαν από τη λάβα που έπληξε ένα χωριό στις πλαγιές του ηφαιστείου.

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