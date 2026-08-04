Σαμοθράκη: Στο «Παπανικολάου» διασωληνωμένος ο 22χρονος που έπεσε σε γεώτρηση στα Ιαματικά Λουτρά

Αρχικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης και στη συνέχεια στο νοσοκομείο Παπανικολάου στη Θεσσαλονίκη για νοσηλεία σε μονάδα εγκαυμάτων.  

Μιχάλης Παπαδάκος

Σαμοθράκη: Στο «Παπανικολάου» διασωληνωμένος ο 22χρονος που έπεσε σε γεώτρηση στα Ιαματικά Λουτρά
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ένας 22χρονος τραυματίστηκε σοβαρά μετά από πτώση σε αφύλακτη γεώτρηση στα ιαματικά λουτρά της Σαμοθράκης, με εγκαύματα στο 38% του σώματός του.
  • Αρχικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης και στη συνέχεια στο νοσοκομείο Παπανικολάου στη Θεσσαλονίκη για νοσηλεία σε μονάδα εγκαυμάτων.
  • Ο νεαρός διασωληνώθηκε και έχει εγκαύματα α’ και β’ βαθμού.
  • Η διακομιδή από τη Σαμοθράκη στην Αλεξανδρούπολη έγινε με περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος.
  • Ο 22χρονος είχε αρχικά μεταφερθεί στο Κέντρο Υγείας Σαμοθράκης από τους φίλους του πριν τη διακομιδή του.
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Ένας 22χρονος υπέστη σοβαρό τραυματισμό, καθώς έπεσε σε αφύλακτη γεώτρηση στα δημοτικά ιαματικά λουτρά της Σαμοθράκης, με αποτέλεσμα να υποστεί εγκαύματα στο 38% του σώματός του.

Αρχικά διακομίσθηκε στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης όμως λόγω της σοβαρότητας των εγκαυμάτων του, τον μετέφεραν στο νοσοκομείο Παπανικολάου στη Θεσσαλονίκη για να νοσηλευτεί σε μονάδα εγκαυμάτων.

Ο νεαρός μεταφέρθηκε αρχικά από τους φίλους του στο Κέντρο Υγείας Σαμοθράκης όπου οι γιατροί έκριναν απαραίτητη την άμεση διακομιδή του στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Ο 22χρονος διακομίσθηκε με περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος το πρωί της Τρίτης από το λιμάνι της Καμαριώτισσας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ Ο νεαρός διασωληνώθηκε και με εγκαύματα α’ και β’ βαθμού διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παπανικολάου, στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να νοσηλευτεί σε μονάδα εγκαυμάτων.

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