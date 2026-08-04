Σαμοθράκη: Στο «Παπανικολάου» διασωληνωμένος ο 22χρονος που έπεσε σε γεώτρηση στα Ιαματικά Λουτρά

Snapshot Ένας 22χρονος τραυματίστηκε σοβαρά μετά από πτώση σε αφύλακτη γεώτρηση στα ιαματικά λουτρά της Σαμοθράκης, με εγκαύματα στο 38% του σώματός του.

Αρχικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης και στη συνέχεια στο νοσοκομείο Παπανικολάου στη Θεσσαλονίκη για νοσηλεία σε μονάδα εγκαυμάτων.

Ο νεαρός διασωληνώθηκε και έχει εγκαύματα α’ και β’ βαθμού.

Η διακομιδή από τη Σαμοθράκη στην Αλεξανδρούπολη έγινε με περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος.

Ο 22χρονος είχε αρχικά μεταφερθεί στο Κέντρο Υγείας Σαμοθράκης από τους φίλους του πριν τη διακομιδή του. Snapshot powered by AI

Ένας 22χρονος υπέστη σοβαρό τραυματισμό, καθώς έπεσε σε αφύλακτη γεώτρηση στα δημοτικά ιαματικά λουτρά της Σαμοθράκης, με αποτέλεσμα να υποστεί εγκαύματα στο 38% του σώματός του.

Αρχικά διακομίσθηκε στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης όμως λόγω της σοβαρότητας των εγκαυμάτων του, τον μετέφεραν στο νοσοκομείο Παπανικολάου στη Θεσσαλονίκη για να νοσηλευτεί σε μονάδα εγκαυμάτων.

Ο νεαρός μεταφέρθηκε αρχικά από τους φίλους του στο Κέντρο Υγείας Σαμοθράκης όπου οι γιατροί έκριναν απαραίτητη την άμεση διακομιδή του στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Ο 22χρονος διακομίσθηκε με περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος το πρωί της Τρίτης από το λιμάνι της Καμαριώτισσας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ Ο νεαρός διασωληνώθηκε και με εγκαύματα α’ και β’ βαθμού διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παπανικολάου, στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να νοσηλευτεί σε μονάδα εγκαυμάτων.