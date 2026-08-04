Η Kaizen Gaming έφερε το Μουντιάλ στο δικό της «γήπεδο»

Για 40 ημέρες, οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες της Kaizen Gaming, από την Αθήνα μέχρι το Μπουένος Άιρες, κινήθηκαν στους ρυθμούς του FIFA World Cup 2026™. Στα γραφεία της εταιρείας ανά τον κόσμο πραγματοποιήθηκαν διαφορετικές εκδηλώσεις που όλες μαζί συνέθεσαν μια μεγάλη γιορτή που έφερε κοντά την Ευρώπη με τη Λατινική Αμερική.

Το Μουντιάλ τυπικά πραγματοποιήθηκε στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικού, στην πραγματικότητα όμως βγήκε εκτός των συνόρων των χωρών αυτών. Στο Kaizen Campus της Αθήνας, περίπου 800 Kaizeners γιόρτασαν την έναρξη της διοργάνωσης με τύμπανα, μουσική, έντονα χρώματα και ποδοσφαιρικές εκπλήξεις. Την ίδια στιγμή, στα γραφεία της Kaizen Gaming ανά τον κόσμο, οι ομάδες κάθονταν μπροστά στις οθόνες που είχαν στηθεί για να ζήσουν μαζί κάθε μεγάλη στιγμή της διοργάνωσης.

Με το Betano, το διεθνές iGaming brand της Kaizen Gaming, να είναι Επίσημος Υποστηρικτής τουFIFA World Cup 2026™ για την Ευρώπη και τη Νότια Αμερική, η εταιρεία επέλεξε να μεταφέρει τον παλμό της διοργάνωσης και μέσα στα γραφεία της για να γίνουν οι αγώνες μέρος της καθημερινότητας των ανθρώπων της. Συνολικά, πραγματοποιήθηκαν 33 διαφορετικά events και activations σε 12 τοποθεσίες, συγκεντρώνοντας περισσότερες από 4.000 συμμετοχές. Μάλιστα, η Kaizen Gaming επέλεξε να προσαρμόσει τις δράσεις στην κουλτούρα κάθε χώρας, δημιουργώντας διαφορετικές εμπειρίες για κάθε τοπική ομάδα.

Η τελετή έναρξης του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Kaizen Campus της Αθήνας

Το πρώτο σφύριγμα ήρθε από την Αθήνα

Το Kaizen Campus αποτέλεσε το κεντρικό σημείο των δράσεων ήδη από την πρώτη ημέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Μετά το opening event, τη σκυτάλη πήραν τα PS5 tournaments, που «άναψαν» το αθλητικό πνεύμα των εργαζομένων ενώ, λίγες ημέρες αργότερα, την 1η Ιουλίου, τοCampus «ταξίδεψε» στη Βραζιλία. Περισσότεροι από 650 εργαζόμενοι και εργαζόμενες συμμετείχαν σε ένα θεματικό party με χορούς σάμπα και γεύσεις από την τοπική κουζίνα, μετατρέποντας μια συνηθισμένη εργάσιμη ημέρα σε μια εμπειρία με χαρακτήρα επηρεασμένο από τη χώρα με τους περισσότερους τίτλους στην ιστορία του Μουντιάλ.

Στη συνέχεια, το χαρακτηριστικό «Β» του Betano περιηγήθηκε στους χώρους του Kaizen Campus και μετέτρεψε μια απλή ημέρα στο γραφείο σε αφορμή για φωτογραφίες, συναντήσεις και αναμνήσεις με άλλες ομάδες.

Η μασκότ της εταιρείας κάνει tour στα γραφεία

Το φινάλε ήταν εξίσου δυναμικό. Στο closing event που πραγματοποιήθηκε στο Kaizen Campus, περίπου 700 εργαζόμενοι και εργαζόμενες απόλαυσαν τα Ημισκούμπρια, μετά τη μεγάλη εμφάνισή τους στο Release Athens, και γιόρτασαν με τον πιο ρυθμικό τρόπο το τέλος μιας περιόδου γεμάτης ποδοσφαιρικές -και όχι μόνο- εμπειρίες.

FIFA World Cup Closing Party της Kaizen Gaming

Αντίστοιχο, ολοκληρωμένο πρόγραμμα αναπτύχθηκε και στη Θεσσαλονίκη, από την αρχή μέχρι τη λήξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Το opening event έφερε από την πρώτη στιγμή το κλίμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο τοπικό γραφείο, με ειδικό branding και την παρουσία μασκότ, ενώ ακολούθησε PS5 tournament για τους fan του gaming. Στο outdoor Watch Party συμμετείχαν σχεδόν 100 άνθρωποι της Kaizen Gaming, ενώ οι εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν με ένα closing event στο γραφείο.

Οι Kaizeners της Θεσσαλονίκης στο Watch Party του πρώτου αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου

Από την Πορτογαλία μέχρι τη Λατινική Αμερική

Σε κάθε χώρα στην οποία δραστηριοποιείται η Kaizen Gaming οι εορτασμοί είχαν τη δική τους, ξεχωριστή ταυτότητα, συνδυάζοντας το πάθος για το ποδόσφαιρο με την κουλτούρα και τον χαρακτήρα κάθε τοπικής ομάδας. Στη Λισαβόνα, μια ειδική εφαρμογή με challenges και δώρα παρέμεινε ενεργή καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, ενώ ένα activation εμπνευσμένο από τα κλασικά sticker books έφερε στο γραφείο μία από τις πιο αγαπημένες συνήθειες κάθε Παγκοσμίου Κυπέλλου. Οι Kaizeners της Πορτογαλίας παρέλαβαν το επίσημο άλμπουμ του World Cup 2026 μαζί με τα πρώτα τους αυτοκόλλητα και βρέθηκαν να ανταλλάσσουν αγαπημένους ποδοσφαιριστές με τους συναδέλφους τους, σε μια στιγμή που έφερε στο γραφείο τη νοσταλγία και τη χαρά μιας ολόκληρης γενιάς.

Τα sticker books της διοργάνωσης στα γραφεία της Kaizen στην Πορτογαλία

Στο Βουκουρέστι, τα Watch Parties πλαισιώθηκαν από weekly trivia και giveaways, ενώ στη Σόφια οι εορτασμοί επεκτάθηκαν και εκτός γραφείου, ολοκληρώνοντας τον κύκλο των δράσεων με έναclosing party στο Culture Beat Club, μέσα στο Εθνικό Παλάτι Πολιτισμού. Στην Πράγα, οι Kaizenersπαρακολούθησαν τον ημιτελικό, έναν από τους πιο συναρπαστικούς αγώνες της διοργάνωσης, σε ένα outdoor Watch Party στο Levels Prague, με τις προβλέψεις και τα giveaways να κρατούν αμείωτο το ενδιαφέρον σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού.

Kaizeners στο Watch Party της Μάλτας γιορτάζουν το Παγκόσμιο Κύπελλο και φωτογραφίζονται σαν να βρίσκονται στο γήπεδο του Μουντιάλ

Στη Μάλτα, η τοπική ομάδα συμμετείχε τόσο στο opening event όσο και στο Watch Party του ημιτελικού, ζώντας από κοινού τις μεγάλες στιγμές του τουρνουά. Στη Γερμανία και την Αυστρία, αντίστοιχα, οι Kaizeners παρέλαβαν προσωποποιημένες φανέλες των εθνικών ομάδων τους πριν ακόμη ξεκινήσει η διοργάνωση, μεταφέροντας το κλίμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου στα σπίτια τους από τις πρώτες κιόλας ημέρες.

Οι εργαζόμενοι της Kaizen Gaming γιορτάζουν την έναρξη του Κυπέλλου με το World Cup-themed box της εταιρείας

Kaizeners στο γήπεδο της River Plate παρακολούθησαν μαζί τον πρώτο αγώνα της διοργάνωσης

Στη Λατινική Αμερική, οι εκδηλώσεις ήταν πιο έντονες καθώς το ποδόσφαιρο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας. Στο Μπουένος Άιρες, η έναρξη γιορτάστηκε στο γήπεδο της ιστορικής River Plate, όπου 85 Kaizeners παρακολούθησαν μαζί τον πρώτο αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου, βιώνοντας την εμπειρία του πρώτου αγώνα με τον μοναδικό τρόπο που χαρακτηρίζει την κουλτούρα της Αργεντινής. Στη συνέχεια η δράση μεταφέρθηκε στα γραφεία της εταιρείας στο Μπουένος Άιρες, όπου φιλοξενήθηκαν Watch Parties για τους αγώνες της εθνικής ομάδας, από το ματς με την Αυστρία μέχρι εκείνο απέναντι στην Αίγυπτο.

Οι Kaizeners της Βραζιλίας παρακολουθούν το πρώτο παιχνίδι του τουρνουά

Στο Σάο Πάολο, το ποδοσφαιρικό κλίμα διατηρήθηκε ζωντανό καθ' όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης μέσα από προβολές αγώνων, World Cup sticker books και διαγωνισμό με έπαθλο εισιτήρια για το Betano Fan Zone. Σε Μπογκοτά, Λίμα και Σαντιάγο, τα opening events έδωσαν στις τοπικές ομάδες την ευκαιρία να μπουν από την πρώτη στιγμή στον παλμό της διοργάνωσης παρακολουθώντας μαζί τον πρώτο αγώνα.

Opening Event στη Χιλή για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026

Επιπλέον, δύο τυχεροί Kaizeners κέρδισαν ένα ταξίδι για να παρακολουθήσουν από κοντά τους ημιτελικούς του FIFA World Cup 2026™.

Μια δράση διαφορετικής «αίσθησης» στην Αθήνα

Ανάμεσα στις δράσεις στο Kaizen Campus της Αθήνας, ξεχώρισε η βιωματική ημέρα ποδοσφαιρικής προσβασιμότητας που πραγματοποίησε η Kaizen Gaming σε συνεργασία με την AccessibALL. Στόχος ήταν οι Kaizeners να αντιληφθούν στην πράξη πώς η τεχνολογία και ο σωστός σχεδιασμός μπορούν να κάνουν την εμπειρία του γηπέδου πραγματικά προσβάσιμη για όλους.

Μια διαφορετική εμπειρία προσβασιμότητας

Χάρη στο ειδικό απτικό γιλέκο που φόρεσαν εκείνη την ημέρα ένιωσαν το γκολ όχι ως ήχο αλλά ως δόνηση, ακριβώς όπως ένας κωφός ή βαρήκοος φίλαθλος, ενώ τα ειδικά γυαλιά και VR headsetsτους βοήθησαν να καταλάβουν πώς η τεχνολογία είναι καθοριστική για την προσβασιμότητα για ανθρώπους με παθήσεις όρασης.

Οι Kaizeners που συμμετείχαν σε αυτήν τη δράση προσβασιμότητας ενημερώθηκαν, επίσης, για την ακουστική περιγραφή, η οποία μεταφέρει κάθε καρέ από την τηλεόραση στα αυτιά των ανθρώπων με μερική ή ολική τύφλωση, αλλά και για τα Sensory Rooms, τους ειδικά διαμορφωμένους χώρους στα γήπεδα που επιτρέπουν σε άτομα με νευροδιαφορετικότητα να παρακολουθούν έναν αγώνα ποδοσφαίρου σε ένα περιβάλλον χωρίς έντονα ερεθίσματα. H εμπειρία ολοκληρώθηκε με μια άσκηση εμπιστοσύνης, κατά την οποία οι Kaizeners, έχοντας κλειστά τα μάτια τους, κινήθηκαν ανάμεσα σε εμπόδια ακολουθώντας έναν σκύλο-οδηγό.

Σημαίες των χωρών στο Kaizen Campus της Αθήνας για την τελετή έναρξης

Για σαράντα ημέρες, κάθε γραφείο της Kaizen Gaming έδωσε τη δική του ξεχωριστή «πινελιά» στοFIFA World Cup 2026™: άλλες ομάδες επέλεξαν να ζήσουν την εμπειρία του Παγκόσμιου Κυπέλλου μέσα από Watch Parties, άλλες μέσα από διαγωνισμούς, μουσικές εκδηλώσεις, συλλεκτικά stickerbooks ή δράσεις που ανέδειξαν πόσο απαραίτητη είναι η προσβασιμότητας και η ισότιμη συμμετοχή χωρίς αποκλεισμούς. Η Kaizen Gaming έχει συνολικά περισσότερους από 3.000υπαλλήλους σε όλον τον κόσμο. Η κουλτούρα, όμως, είναι μία.

Το #OneTeam δεν σημαίνει ότι κάθε γραφείο γιορτάζει με τον ίδιο τρόπο. Σημαίνει ότι διαφορετικές ομάδες, σε διαφορετικές χώρες και ζώνες ώρας, βρίσκουν τον δικό τους τρόπο να συμμετέχουν στην ίδια στιγμή χαράς και εορτασμού. Για μερικές εβδομάδες, ένα sticker book στη Λισαβόνα, μια βραδιά στο γήπεδο της River Plate, ένα PS5 tournament στη Θεσσαλονίκη και ο ήχος των τυμπάνων στην Αθήνα έγιναν κομμάτια της ίδιας ιστορίας. Μιας ιστορίας όπου η μεγαλύτερη νίκη δεν ήταν ο τελικός, αλλά οι στιγμές που ένωσαν ανθρώπους, ομάδες και κουλτούρες.