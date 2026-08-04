Ρέθυμνο: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο επιθεωρητής - συντηρητής δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ

Ο 52χρονος κατηγορείται για εμπρησμό με ενδεχόμενο δόλο λόγω της πυρκαγιάς στο Ρέθυμνο που προκάλεσε θύματα δύο πυροσβέστες.  

Μιχάλης Παπαδάκος

Ρέθυμνο: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο επιθεωρητής - συντηρητής δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Το στέλεχος της ΔΕΔΔΗΕ Ρεθύμνου, υπεύθυνος για τη συντήρηση δικτύου, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους μετά την απολογία του.
  • Ο 52χρονος κατηγορείται για εμπρησμό με ενδεχόμενο δόλο λόγω της πυρκαγιάς στο Ρέθυμνο που προκάλεσε θύματα δύο πυροσβέστες.
  • Οι περιοριστικοί όροι περιλαμβάνουν απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, εμφάνιση κάθε μήνα και καταβολή εγγύησης 5000 ευρώ.
  • Ο κατηγορούμενος αρνείται την κατηγορία και υποστηρίζει ότι ήταν συνεπής στα καθήκοντά του, προσκομίζοντας αποδεικτικά στοιχεία επιμέλειας.
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Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του ενώπιον της αρμόδιας ανακριτικής Αρχής το στέλεχος της ΔΕΔΔΗΕ Ρεθύμνου, που αντιμετωπίζει κακουργηματική κατηγορία για εμπρησμό με ενδεχόμενο δόλο, τελούμενο δια παραλείψεως παρ΄υποχρεω για την καταστροφική πυρκαγιά στο Ρέθυμνο με θύματα δύο πυροσβέστες.

Ο 52χρονος, ο οποίος είναι υπεύθυνος για συντήρηση του δικτύου στο Ρέθυμνο, αφέθηκε ελεύθερος με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της εμφάνισης κάθε μήνα και της καταβολής χρηματικής εγγύησης ύψους 5000 ευρώ.

Σύμφωνα με τον συνήγορο του κ. Γιάννη Παρασύρη, ο εντολέας του αρνήθηκε την αποδιδόμενη κατηγορία, υποστηρίζοντας ότι ήταν «απόλυτα συνεπής στα υπηρεσιακά του καθήκοντα, ενώ προσκόμισε σωρεία αποδεικτικών στοιχείων από τα οποία προκύπτει, όπως αναφέρεται, η επιμέλεια του ως υπεύθυνος επιθεώρησης και συντήρησης δικτύου».

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