Αποκαρδιωτικές εικόνες από τον Άγιο Παύλο Ρεθύμνου μετά τη φωτιά - Φωτογραφίες

Snapshot Η πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο κατέστρεψε από 45.000 έως 55.000 στρέμματα σύμφωνα με τις δορυφορικές εκτιμήσεις του Copernicus.

Ο Άγιος Παύλος και οι γύρω περιοχές μετατράπηκαν από καταπράσινο τοπίο σε καμένη έκταση.

Οι φωτογραφίες καταγράφουν το μεγάλο μέγεθος και το βαρύ αποτύπωμα της πυρκαγιάς στην περιοχή. Snapshot powered by AI

Η επόμενη ημέρα της μεγάλης πυρκαγιάς στο νότιο Ρέθυμνο αποκαλύπτει το πραγματικό μέγεθος της καταστροφής.

Στον Άγιο Παύλο και στις γύρω περιοχές, το καταπράσινο τοπίο έχει μετατραπεί σε στάχτη, ενώ οι πρώτες δορυφορικές εκτιμήσεις της υπηρεσίας Copernicus κάνουν λόγο για περισσότερα από 45.000 έως 55.000 στρέμματα που έχουν επηρεαστεί από τη φωτιά.

Οι εικόνες από το σημείο καταγράφουν το πέρασμα της πύρινης λαίλαπας και το βαρύ αποτύπωμα που άφησε πίσω της.

Δείτε φωτογραφίες από την περιοχή:

Άγιος Παύλος Ρεθύμνου Eurokinissi

Άγιος Παύλος Ρεθύμνου Eurokinissi

Άγιος Παύλος Ρεθύμνου Eurokinissi

Άγιος Παύλος Ρεθύμνου Eurokinissi

Άγιος Παύλος Ρεθύμνου Eurokinissi

Άγιος Παύλος Ρεθύμνου Eurokinissi

Άγιος Παύλος Ρεθύμνου Eurokinissi

Άγιος Παύλος Ρεθύμνου Eurokinissi

Άγιος Παύλος Ρεθύμνου Eurokinissi

Άγιος Παύλος Ρεθύμνου Eurokinissi

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