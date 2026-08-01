Εικόνες που προβληματίζουν στο Ρέθυμνο: Σε ποια κατάσταση βρίσκονται τα ιστορικά μνημεία της πόλης

Το Ρέθυμνο διαθέτει μια σπουδαία πολιτιστική κληρονομιά, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας και της ταυτότητας της πόλης.

Τα μνημεία, τα ιστορικά κτίρια και οι παραδοσιακοί χώροι αποτελούν σημείο αναφοράς τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους χιλιάδες επισκέπτες που φτάνουν κάθε χρόνο στην περιοχή.

Ωστόσο, η προστασία και η καθημερινή διατήρησή τους αποτελεί μια σύνθετη διαδικασία, που απαιτεί συνεργασία πολλών φορέων.

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