Νέα θερμή «εισβολή» την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου - Πώς θα κυλήσει ο καιρός στην Αττική

Σε πύρινο κλοιό βρίσκεται η Αττική τα τελευταία 24ωρα με τους ισχυρούς ανέμους να ενισχύουν την ανεξέλεγκτη πορεία της πυρκαγιάς που ξέσπασε στο Πόρτο Γερμενό προκαλώντας την απόλυτη καταστροφή στην Δυτική Αττική.

Σύμφωνα με την πρόγνωση των μετεωρολόγων, αύριο η εικόνα αναμένεται να παρουσιάσει σημαντική βελτίωση, με τους ανέμους να πνέουν μεταβλητοί 2-3 μποφόρ στα ανατολικά και νότια παράκτια βόρειοι βόρειοι έως βορειοανατολικοί 3-5 μποφόρ.

Η πρόγνωση καιρού για την Αττική

Όπως φαίνεται σε διάγραμμα που ανήρτησε ο Σάκης Αρναούτογλου την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου οι άνεμοι θα είναι μέτριας έντασης και θα κυμαίνονται από 2 έως 5 και τοπικά 6 μποφόρ, μειώνοντας τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς στην Αττική.

Σύμφωνα με τον προγνώστη καιρού, η θερμοκρασία θα σημειώσει ανοδική πορεία φτάνοντας το τριήμερο 7-9 Αυγούστου στις μέγιστες τιμές τους 38 βαθμούς Κελσίου.

Πού θα βρέξει

Σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου το μέχρι τις 6 Αυγούστου υπάρχει μικρή πιθανότητα για εμφάνιση ασθενούς βροχόπτωσης στην Πάρνηθα, ενώ το τετραήμερο 7 με 10 Αυγούστου αναμένεται τοπική αστάθεια στα βορειοδυτικά ορεινά τμήματα.

Κολυδάς: Δεν διαφαίνονται συνθήκες καύσωνα - Εξασθένηση των ανέμων τις επόμενες μέρες

Τις συνθήκες που θα επικρατήσουν τις επόμενες μέρες σχετικά με τον καιρό, αναλύει ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς.

Συγκεκριμένα ο κ. Κολυδάς ανέφερε:

Η σταδιακή εξασθένηση των ανέμων θα αποτελέσει ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του καιρού τις επόμενες ημέρες. Όπως συμβαίνει συχνά στο ελληνικό καλοκαίρι, η υποχώρηση των βοριάδων θα επιτρέψει στη θερμοκρασία να σημειώσει σταδιακή άνοδο. Ωστόσο, με τα σημερινά προγνωστικά δεδομένα, δεν διαφαίνονται συνθήκες καύσωνα, αλλά θερμοκρασίες που θα κυμανθούν σε φυσιολογικά έως λίγο υψηλότερα για την εποχή επίπεδα.

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