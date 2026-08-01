Χανιά: 13χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά από δάγκωμα φιδιού

Snapshot Ένας 13χρονος δαγκώθηκε από φίδι στην παραλία Αφράτα στα Χανιά το απόγευμα της Παρασκευής 31/7.

Οι διασώστες του ΕΚΑΒ παρείχαν άμεσα πρώτες βοήθειες στον ανήλικο στο σημείο.

Ο 13χρονος διακομίστηκε προληπτικά στο Νοσοκομείο Χανίων για περαιτέρω ιατρική αξιολόγηση.

Η κατάσταση της υγείας του δεν προκαλεί ανησυχία σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Παρασκευής (31/7) στην παραλία Αφράτα, στα Χανιά, όταν ένας 13χρονος τραυματίστηκε έπειτα από δάγκωμα φιδιού, προκαλώντας αναστάτωση στους λουόμενους.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι διασώστες του ΕΚΑΒ, παρέχοντάς του τις πρώτες βοήθειες, όταν ένας 13χρονος τραυματίστηκε έπειτα από δάγκωμα φιδιού, προκαλώντας αναστάτωση στους λουόμενους.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, συνοδευόμενο από γιατρό, με το πλήρωμα να προσφέρει τις απαραίτητες πρώτες βοήθειες στον ανήλικο πριν από τη διακομιδή του.

Ο 13χρονος μεταφέρθηκε προληπτικά στο Νοσοκομείο Χανίων για περαιτέρω ιατρική αξιολόγηση και παρακολούθηση. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του δεν προκαλεί ανησυχία.

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