Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Καμηλόβρυση Λαμίας - Εικόνες

Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου (1/8) στην Καμηλόβρυση Λαμίας.

Η πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στις 15:00’ το μεσημέρι και πέρασε την παλιά εθνική οδό Λαμίας - Λάρισας, βρίσκοντας πρόσφορο έδαφος με πουρνάρια για να κάψει και να απειλεί με ταχεία εξάπλωση.

Νωρίτερα, ήχησε προειδοποιητικό μήνυμα 112 στους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των Αρχών.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 35 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 4ης ΕΜΟΔΕ και 11 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος συνέδραμαν 5 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

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