Φωτιά στην Καμηλόβρυση Λαμίας: Ήχησε το 112 - «Μείνετε σε ετοιμότητα»

Μαίνεται η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα, το μεσημέρι του Σαββάτου (1/8) στην Καμηλόβρυση Λαμίας, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη για τον περιορισμό της.

Νωρίτερα, ήχησε προειδοποιητικό μήνυμα 112 στους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των Αρχών.

Η πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στις 15:00’ το μεσημέρι και έχει περάσει την παλιά εθνική οδό Λαμίας - Λάρισας, βρίσκοντας πρόσφορο έδαφος με πουρνάρια για να κάψει και να απειλεί με ταχεία εξάπλωση.

Στο σημείο πνέουν δυνατοί άνεμοι δυσχεραίνοντας το έργο της Πυροσβεστικής.

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Με πληροφορίες από lamiareport.gr

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