Παρ'ολίγον τραγωδία στη Χαλκιδική: Κόντεψε να πνιγεί 12χρονη στη Φούρκα - Συνελήφθη ο πατέρας της

Παρ'ολίγον τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (31/7) στη θαλάσσια περιοχή της Φούρκας στη Χαλκιδική όταν 12χρονη κινδύνευσε να πνιγεί.

Η ανήλικη διακομίστηκε για προληπτική νοσηλεία αρχικά στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρας και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Πολυγύρου, ενώ ο πατέρας της συνελήφθη από τις λιμενικές αρχές για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, η 12χρονη, υπήκοος Αλβανίας, ενώ βρισκόταν στη θάλασσα ένιωσε έντονη δυσφορία μετά από κατάποση θαλασσινού νερού. Στη συνέχεια εξήλθε από το νερό με τη βοήθεια συνομηλίκων της, έχοντας τις αισθήσεις της.

Πρώτες βοήθειες από ναυαγοσώστη

Στην ανήλικη παρασχέθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες από τον ναυαγοσώστη της παραλίας. Ακολούθως μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρας και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου διακομίστηκε για περαιτέρω ιατρική περίθαλψη.

Από το Β΄ Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης, το οποίο διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη ο 45χρονος πατέρας της ανήλικης για παράβαση του άρθρου 360 του Ποινικού Κώδικα περί «Παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου».

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