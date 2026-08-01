Αίγιο: Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς - Καίγονται ελαιώνες και αγροτοδασικές εκτάσεις

Snapshot Στο πύρινο μέτωπο της Δυτικής Αιγιαλείας επιχειρούν 96 πυροσβέστες με 30 οχήματα και υποστηρικτικά μέσα, ενώ από αέρος γίνονται ρίψεις νερού με οχτώ αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα.

Η εικόνα της φωτιάς έχει βελτιωθεί, δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές, αλλά καλλιεργήσιμες εκτάσεις έχουν υποστεί ζημιές.

Έχουν εκκενωθεί προληπτικά έξι οικισμοί, μεταξύ αυτών ο Νέος Ερινεός και η Αρραβωνίτσα, με τους κατοίκους να κατευθύνονται σε ασφαλείς περιοχές.

Δύο πύρινα μέτωπα βρίσκονται σε εξέλιξη, με κύριο στόχο να μην περάσει η φωτιά τον ποταμό Φοίνικα προς το όρος Ζήρεια.

Η φωτιά έχει προκαλέσει ζημιές σε υποδομές, όπως την καταστροφή μιας εξοχικής κατοικίας, και έχει κάψει μεγάλες αγροτικές εκτάσεις, ενώ η ατμόσφαιρα παραμένει αποπνικτική σε κοντινές πόλεις. Snapshot powered by AI

Ισχυρές είναι οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στο πύρινο μέτωπο της Δυτικής Αιγιαλείας, με τους δυνατούς ανέμους να δυσκολεύουν την επιχείρηση κατάσβεσης.

Αυτή την ώρα στο πεδίο επιχειρούν 96 πυροσβέστες με τέσσερα πεζοπόρα τμήματα της 6ης και 9ης ΕΜΟΔΕ και 30 οχήματα. Από αέρος, ρίψεις νερού πραγματοποιούν οχτώ αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ, καθώς και πλήθος εθελοντών.

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας, Νίκο Καραΐσκο, η εικόνα είναι βελτιωμένη σε σχέση με τις προηγούμενες ώρες. Η φωτιά δεν έχει οριοθετηθεί ακόμα, αλλά «δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές, αλλά καλλιεργήσιμες εκτάσεις, οι οποίες έχουν υποστεί ζημιές», προσθέτοντας ότι οι «οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν συνεχώς».

Εκκενώθηκαν έξι οικισμοί

Με εντολή της Πολιτικής Προστασίας, έχουν εκκενωθεί προληπτικά οι οικισμοί:

Νέος Ερινεός

Αρραβωνίτσα

Άγιοι Θεόδωροι

Λιδωρίκι

Οι κάτοικοι των περιοχών καθοδηγούνται να μετακινηθούν προς Άλσος και Νερατζιές.

Επιπλέον, με απόφαση των τοπικών αρχών δόθηκε εντολή εκκένωσης και για τη Μυρόβρυση.

Δύο πύρινα μέτωπα

Σε εξέλιξη στην περιοχή της Αιγιαλείας είναι δύο πύρινα μέτωπα, το ένα στην περιοχή του Νέου Ερινέου και το δεύτερο στην περιοχή της Αρραβωνίτσας.

Αυτό που προέχει για τις πυροσβεστικές δυνάμεις είναι να μην να περάσει η φωτιά τον ποταμό Φοίνικα για να μην πάει προς το όρος Ζήρεια.

Ζημιές σε υποδομές και καλλιέργειες

Από τις μέχρι τώρα πληροφορίες έχει καταστραφεί μία εξοχική κατοικία στο χωριό Νέος Ερινεός, ενώ μεγάλες αγροτικές εκτάσεις έχουν καεί ολοσχερώς.

Αποπνικτική είναι η ατμόσφαιρα ακόμα και στην πόλη της Πάτρας, όπως και στο Ρίο και τον Άγιο Βασίλειο.

Οι ισχυροί άνεμοι προκαλούν κινδύνους για νέες αναζωπυρώσεις με τους κατοίκους και τις πυροσβεστικές δυνάμεις να βρίσκονται σε επιφυλακή.

Διαβάστε επίσης