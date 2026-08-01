Φωτιά τώρα στην Ηλεία στο Κουνουπέλι: Επιχειρούν εναέρια μέσα
Η Πυροσβεστική δίνει μάχη για να αποτρέψει την επέκταση της πυρκαγιάς.
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- Νέα πυρκαγιά ξέσπασε στο Κουνουπέλι Ηλείας.
- Στην περιοχή επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα.
- Δύο ελικόπτερα και ένα αεροπλάνο πραγματοποιούν ρίψεις για τον έλεγχο της φωτιάς.
- Η Πυροσβεστική δίνει μάχη για να αποτρέψει την επέκταση της πυρκαγιάς.
Νέα εστία φωτιάς ξέσπασε στη χώρα, που δοκιμάζεται από δεκάδες δασικές πυρκαγιές. Το νέο μέτωπο που καλείται να επιχειρήσει η Πυροσβεστική είναι το Κουνουπέλι Ηλείας.
Πρόκειται για Πυρκαγιά Κουνουπέλι Ηλείας, στο οποίο επιχειρούν μόλις 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα, ενώ για να μην επεκταθεί η πυρκαγιά, ρίψεις πραγματοποιούν ένα ελικόπτερο κι ένα αεροπλάνο.
Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχάνημα έργου του Δήμου Ανδραβιδας -Κυλλήνης.
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