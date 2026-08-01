Φωτιά τώρα στην Ηλεία στο Κουνουπέλι: Επιχειρούν εναέρια μέσα

Snapshot Νέα πυρκαγιά ξέσπασε στο Κουνουπέλι Ηλείας.

Στην περιοχή επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

Δύο ελικόπτερα και ένα αεροπλάνο πραγματοποιούν ρίψεις για τον έλεγχο της φωτιάς.

Η Πυροσβεστική δίνει μάχη για να αποτρέψει την επέκταση της πυρκαγιάς. Snapshot powered by AI

Νέα εστία φωτιάς ξέσπασε στη χώρα, που δοκιμάζεται από δεκάδες δασικές πυρκαγιές. Το νέο μέτωπο που καλείται να επιχειρήσει η Πυροσβεστική είναι το Κουνουπέλι Ηλείας.

Πρόκειται για Πυρκαγιά Κουνουπέλι Ηλείας, στο οποίο επιχειρούν μόλις 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα, ενώ για να μην επεκταθεί η πυρκαγιά, ρίψεις πραγματοποιούν ένα ελικόπτερο κι ένα αεροπλάνο.

Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχάνημα έργου του Δήμου Ανδραβιδας -Κυλλήνης.