Συλλήψεις και πρόστιμα άνω των 20.000 ευρώ για πρόκληση φωτιάς από αμέλεια

Snapshot Δύο άτομα συνελήφθησαν στη Μάνη για τη φωτιά στο Γύθειο που οδήγησε στον θάνατο πυροσβέστη και τους επιβλήθηκε πρόστιμο 11.000 ευρώ.

Στον Διόνυσο Αττικής και τη Νέα Ερυθραία επιβλήθηκαν πρόστιμα 6.000 ευρώ σε δύο άτομα για θερμές εργασίες.

Στην Ηλεία συνελήφθη γυναίκα για χρήση βεγγαλικών κοντά σε θάμνους και της επιβλήθηκε πρόστιμο 3.000 ευρώ.

Στην Κοζάνη επιβλήθηκε πρόστιμο 1.125 ευρώ σε άνδρα για πρόκληση φωτιάς από θερμές εργασίες σε χαμηλή βλάστηση.

Στα Χανιά συνελήφθησαν δύο άτομα για πρόκληση φωτιάς από αμέλεια και τους επιβλήθηκαν πρόστιμα. Snapshot powered by AI

Νέες συλλήψεις και πρόστιμα επιβλήθηκαν σε άτομα που θεωρήθηκαν υπεύθυνα για τις τελευταίες φωτιές στη χώρα που έχουν προκαλέσει τραγικές απώλειες.

Στη Μάνη συνελήφθησαν δύο άτομα για τη φωτιά στο Γύθειο, στην οποία έχασε τη ζωή του ο 27χρονος πυροσβέστης, Κωνσταντίνος Λαιμοδέτης. Οι άνδρες φέρεται να έκαναν εργασίες με τροχό κοντά σε δάση και τους επιβλήθηκε πρόστιμο 11.000 ευρώ.

Στον Διόνυσο Αττικής και τη Νέα Ερυθραία, επιβλήθηκαν πρόστιμα 6.000 σε δύο άτομα, καθώς έκαναν θερμές εργασίες εχθές, Παρασκευή.

Στην Ηλεία, συνελήφθη μία γυναίκα για χρήση βεγγαλικών κοντά σε θάμνους και της επιβλήθηκε πρόστιμο 3.000 ευρώ.

Στην Κοζάνη, ένας άνδρας έκανε θερμές εργασίες από τις οποίες προκλήθηκε φωτιά σε χαμηλή βλάστηση και του επιβλήθηκε πρόστιμο 1.125 ευρώ.

Τέλος, στα Χανιά συνελήφθησαν δύο άτομα για πρόκληση φωτιάς από αμέλεια και τους επιβλήθηκαν πρόστιμα.

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