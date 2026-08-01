Στάχτη το γήπεδο ποδοσφαίρου στις Μέλαμπες

Snapshot Μια μεγάλη φωτιά στο νότιο Ρέθυμνο προκάλεσε σοβαρές ζημιές στις αθλητικές εγκαταστάσεις των Μελάμπων.

Η ένταση της φωτιάς και η θερμική ακτινοβολία προκάλεσαν λιώσιμο των πλαστικών καθισμάτων, των σκέπαστρων και των πάγκων των ομάδων.

Ένα τμήμα του χλοοτάπητα του γηπέδου ποδοσφαίρου καταστράφηκε λόγω της πυρκαγιάς.

Οι καταστροφές αποτυπώνονται στα πλάνα που κατέγραψε το Newsbomb από την περιοχή. Snapshot powered by AI

Αποστολή στο Ρέθυμνο: Αναστασία Γκολέμη

Σημαντικές καταστροφές άφησε πίσω της η μεγάλη φωτιά που καίει από χθες περιοχές στο νότιο Ρέθυμνο, με τις φλόγες και τις εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες να προκαλούν ζημιές ακόμη και στις αθλητικές εγκαταστάσεις των Μελάμπων.

Όπως καταγράφουν τα πλάνα του Newsbomb, η ένταση της πυρκαγιάς και η θερμική ακτινοβολία ήταν τόσο μεγάλη, ώστε προκάλεσαν εκτεταμένες φθορές στο γήπεδο ποδοσφαίρου της περιοχής.

Συγκεκριμένα, έχουν λιώσει τα πλαστικά καθίσματα της εξέδρας, τα σκέπαστρα και οι πάγκοι των ομάδων, ενώ έχει καταστραφεί και τμήμα του χλοοτάπητα.

Γήπεδο Μελάμπες Νίκος Ραζής

Γήπεδο Μελάμπες Νίκος Ραζής

Γήπεδο Μελάμπες Νίκος Ραζής

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