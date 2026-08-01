Φωτιές στο Ρέθυμνο: Παρατείνεται η προσωρινή διαμονή των πληγέντων

Αποστολή στο Ρέθυμνο: Αναστασία Βασιλική Γκολέμη

Σε παράταση της δυνατότητας προσωρινής διαμονής για τους πολίτες που επλήγησαν από τη μεγάλη πυρκαγιά της 29ης Ιουλίου 2026 στην περιοχή του Δήμου Αγίου Βασιλείου, στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, προχώρησε το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Ειδικότερα, μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας που λειτουργεί επικουρικά στις παροχές της Περιφέρειας Κρήτης και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δίνεται η δυνατότητα παράτασης της προσωρινής διαμονής των πυρόπληκτων έως και την Τρίτη 4 Αυγούστου 2026.

Η πλατφόρμα υλοποιήθηκε από το υπουργείο Τουρισμού σε συνεργασία με το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας, με στόχο την άμεση εξυπηρέτηση των πολιτών που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις κατοικίες τους εξαιτίας της καταστροφικής πυρκαγιάς.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω της ειδικής εφαρμογής, προκειμένου να εξασφαλίσουν τη συνέχιση της προσωρινής φιλοξενίας τους μέχρι την ολοκλήρωση των απαραίτητων ενεργειών για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πυρκαγιάς.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης των πληγέντων κατοίκων της περιοχής, οι οποίοι συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν τις επιπτώσεις της μεγάλης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις 29 Ιουλίου.

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί εδώ

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