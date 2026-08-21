Καιρός: Οι επόμενες δύσκολες 96 ώρες - Η πρόγνωση του ECMWF για την Ελλάδα

Snapshot Από το Σαββατοκύριακο η Ελλάδα εισέρχεται σε φάση σημαντικής ανόδου της θερμοκρασίας λόγω θερμής αέριας μάζας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Το Σάββατο 22 Αυγούστου ο καιρός θα είναι ζεστός σε όλη τη χώρα, με υψηλές θερμοκρασίες σε ηπειρωτικά και νησιά.

Η ζέστη θα διατηρηθεί και την Κυριακή 23 Αυγούστου, χωρίς σημαντική αλλαγή λόγω σταθερών ατμοσφαιρικών συνθηκών.

Η κορύφωση του κύματος ζέστης αναμένεται τη Δευτέρα 24 Αυγούστου, με ενίσχυση της θερμής μάζας κυρίως στην κεντρική και νότια Ελλάδα.

Την Τρίτη 25 Αυγούστου η θερμοκρασία θα παραμείνει υψηλή και η υποχώρηση της ζέστης θα είναι αργή, παρατείνοντας τις δυσμενείς συνθήκες. Snapshot powered by AI

Σε φάση διαρκούς και σημαντικής ανόδου της θερμοκρασίας εισέρχεται η χώρα από αυτό το Σαββατοκύριακο, καθώς μια εκτεταμένη μάζα θερμού αέρα εγκαθίσταται πάνω από την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Μετεωρολογικών Προγνώσεων (ECMWF) για το επίπεδο των 850 hPa (περίπου 1.500 μέτρα από την επιφάνεια του εδάφους), το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού για τις επόμενες ημέρες θα είναι η έντονη ζέστη και η μεγάλη διάρκεια του φαινομένου.

Το Σάββατο 22 Αυγούστου, η θερμή μάζα καλύπτει πλήρως την ελληνική επικράτεια. Οι χάρτες αποτυπώνουν ομοιογενείς υψηλές θερμοκρασίες από τον βορρά μέχρι τον νότο, με τον υδράργυρο να παίρνει την ανιούσα και να δημιουργεί συνθήκες έντονης ζέστης τόσο στα ηπειρωτικά όσο και στα νησιωτικά τμήματα της χώρας.

Την Κυριακή 23 Αυγούστου, το σκηνικό παραμένει αναλλοίωτο. Οι θερμές αέριες μάζες σταθεροποιούνται πάνω από τη χώρα, ενώ οι χαμηλές πιέσεις στην περιοχή της Κύπρου και της Ανατολικής Μεσογείου, σε συνδυασμό με τις ελαφρώς υψηλότερες πιέσεις στα βόρεια, διατηρούν μια σχετικά στατική κατάσταση χωρίς έντονη ροή δροσερότερων ανέμων.

Η κορύφωση της θερμής εισβολής αναμένεται τη Δευτέρα 24 Αυγούστου. Η θερμή μάζα εμφανίζεται ενισχυμένη, αποτυπώνοντας ακόμη πιο έντονες αποχρώσεις στον προγνωστικό χάρτη, ιδίως πάνω από την κεντρική και τη νότια Ελλάδα. Παράλληλα, η διάταξη των ισοβαρών καμπυλών (MSLP) δείχνει μια μικρή ενίσχυση των βοριάδων στο Αιγαίο, η οποία θα προσφέρει σχετική ανάσα στα νησιά, αλλά θα διατηρήσει τη ζέστη έντονη στα δυτικά και τα κεντρικά ηπειρωτικά.

Το κύμα ζέστης θα επιμείνει και την Τρίτη 25 Αυγούστου. Ο χάρτης επιβεβαιώνει ότι οι θερμές αέριες μάζες παραμένουν εγκλωβισμένες πάνω από τον ελλαδικό χώρο, δείχνοντας ότι η υποχώρηση της ζέστης θα γίνει με πολύ αργούς ρυθμούς, παρατείνοντας τη δυσφορία για μία ακόμη ημέρα.

Διαβάστε επίσης