Καιρός: Θερμό κύμα θα σαρώσει τη χώρα τα επόμενα 24ωρα - Πού αναμένονται οι υψηλότερες θερμοκρασίες

Snapshot Τα επόμενα 24ωρα η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει κύμα καύσωνα με θερμοκρασίες που θα φτάσουν έως και τους 40 βαθμούς Κελσίου σε πολλές περιοχές, ιδιαίτερα στις Σέρρες, τη Δυτική Ελλάδα, τον θεσσαλικό κάμπο, τη Φθιώτιδα και την Πελοπόννησο.

Η αυξημένη υγρασία και η παρατεταμένη ξηρασία επιδεινώνουν τις συνθήκες καύσωνα, ενώ το μελτέμι στο Αιγαίο θα ενισχυθεί τοπικά σε 6-7 μποφόρ τη Δευτέρα, διατηρώντας υψηλές θερμοκρασίες και αυξάνοντας τον κίνδυνο πυρκαγιών σε πολλές περιοχές της χώρας.

Η θερμή περίοδος αναμένεται να διαρκέσει περισσότερο από λίγες ημέρες, με πιθανότητα παράτασης έως το τέλος Αυγούστου ή τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τα προγνωστικά μοντέλα που εμφανίζουν αβεβαιότητα ως προς τη διάρκεια και την ένταση του καύσωνα.

Η πρόγνωση για την Αθήνα δείχνει θερμοκρασίες γύρω στους 37-38 βαθμούς, με περιορισμένη νυχτερινή δροσιά, ενώ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου οι θερμοκρασίες θα φτάσουν τοπικά έως 36-37 βαθμούς Κελσίου.

Αναμένονται τοπικές συννεφιές και μεμονωμένοι όμβροι κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας, της Ηπείρου και της Θεσσαλίας το Σάββατο και την Κυριακή, χωρίς σημαντική υποχώρηση της ζέστης στις περισσότερες περιοχές. Snapshot powered by AI

Σε «κλοιό» καύσωνα θα κινηθεί η χώρα τα επόμενα 24ωρα, με τον υδράργυρο να ξεπερνά σε αρκετές περιοχές του 39 βαθμούς Κελσίου.

Το θερμό αυτό κύμα μπορεί να μην καταγράψει ακραίες τιμές ρεκόρ, ωστόσο η αυξημένη υγρασία του Αυγούστου και η παρατεταμένη ξηρασία επιβαρύνουν σημαντικά την κατάσταση. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 38 βαθμούς ήδη από την Παρασκευή σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές, ενώ το Σάββατο και την Κυριακή το θερμόμετρο θα αγγίξει τους 40 βαθμούς.

Στο επίκεντρο της θερμής εισβολής θα βρεθούν οι Σέρρες, η Δυτική Ελλάδα, το Αγρίνιο, ο θεσσαλικός κάμπος, η Φθιώτιδα και η Πελοπόννησος. Στην Αττική ο υδράργυρος αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 37 και 38 βαθμών, όμως η νυχτερινή δροσιά θα είναι εξαιρετικά περιορισμένη, διατηρώντας έντονο το αίσθημα δυσφορίας μέσα στον αστικό ιστό.

Μποφόρ στο Αιγαίο και συναγερμός για πυρκαγιές

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται τη Δευτέρα, καθώς το μελτέμι στο Αιγαίο θα ενισχυθεί τοπικά στα 6 με 7 μποφόρ. Κι όμως, παρά τους ισχυρούς ανέμους, οι θερμοκρασίες θα διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα τουλάχιστον έως την Τετάρτη, με τις μέγιστες τιμές των 40 βαθμών να επιμένουν κυρίως στα δυτικά.

Την ίδια ώρα, ο συνδυασμός καύσωνα, ξηρασίας και ανέμων διατηρεί τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών σε κατηγορία 3 (υψηλός κίνδυνος) για πολλές περιοχές της χώρας, όπως η Στερεά Ελλάδα, η Πελοπόννησος, η Δυτική Ελλάδα, τμήματα της Θράκης, το Βόρειο Αιγαίο και η Κρήτη.

Καλλιάνος: Έρχονται 40άρια - «Ό,τι δεν έκανε το φετινό καλοκαίρι πάει να το κάνει τώρα»

Για σημαντική άνοδο της θερμοκρασίας από το Σαββατοκύριακο προειδοποιεί ο Γιάννης Καλλιάνος, ενώ τα προγνωστικά μοντέλα αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο η ζέστη να διατηρηθεί έως και τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου.

Σε νέα θερμή περίοδο φαίνεται να εισέρχεται η χώρα από τις επόμενες ημέρες, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει σταδιακά και τις θερμοκρασίες να αγγίζουν ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας.

Ο Γιάννης Καλλιάνος επισημαίνει ότι η ουσιαστική άνοδος της θερμοκρασίας αναμένεται από το Σάββατο 22 Αυγούστου, ενώ από την Τρίτη 25 Αυγούστου δεν αποκλείεται περαιτέρω άνοδος, με θερμοκρασίες 40-41 βαθμών και τοπικά ακόμη και 42 βαθμών Κελσίου.

Ωστόσο, όπως τονίζει, είναι ακόμη νωρίς για να θεωρηθούν τα συγκεκριμένα σενάρια δεδομένα, καθώς υπάρχει αβεβαιότητα στα προγνωστικά μοντέλα, κυρίως ως προς τη διάρκεια του θερμού επεισοδίου. Ο ίδιος δεν αποκλείει, μάλιστα, η ζέστη να παραμείνει έως το τέλος Αυγούστου ή ακόμη και τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου.

Η πρόγνωση του Γιάννη Καλλιάνου

Ο Γιάννης Καλλιάνος αναλύει την αλλαγή στην κυκλοφορία των αέριων μαζών και εξηγεί γιατί η Ελλάδα, που μέχρι τώρα είχε μείνει σε μεγάλο βαθμό εκτός των έντονων θερμών εξάρσεων που επηρέασαν άλλες περιοχές της Ευρώπης, αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο μιας πιο θερμής περιόδου.

Ακολουθεί αυτούσια η πρόγνωσή του:

«Ό,τι δεν έκανε το φετινό καλοκαίρι πάει να το κάνει τώρα. Το φετινό καλοκαίρι κύλησε μέχρι στιγμής σχετικά ήπια για τη χώρα μας, χωρίς πολλές και παρατεταμένες εξάρσεις πολύ υψηλών θερμοκρασιακών τιμών. Φαίνεται όμως ότι ένα σημαντικό μέρος της ζέστης που δε ζήσαμε μέσα στο καλοκαίρι ενδέχεται να το βιώσουμε στο τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου.

Ήδη από αύριο Πέμπτη 20 Αυγούστου, η θερμοκρασία θα αρχίσει σταδιακά να ανεβαίνει, φτάνοντας τοπικά στα ηπειρωτικά τους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου σε τοπικό επίπεδο. Η πιο ουσιαστική όμως άνοδος της θερμοκρασίας φαίνεται ότι θα ξεκινήσει από το Σάββατο 22 Αυγούστου και στη συνέχεια, διότι θερμότερες αέριες μάζες θα κινηθούν προς τη χώρα μας. Το Σάββατο, την Κυριακή αλλά και τη Δευτέρα στις θερμότερες περιοχές της ηπειρωτικής χώρας θα φτάσουμε τοπικά τους 39 με 40 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στη Θεσσαλία, σε περιοχές πεδινές προφανώς της κεντρικής Μακεδονίας, της κεντρικής Στερεάς και της ανατολικής και νότιας Πελοποννήσου, όπως και σε τμήματα τοπικά της δυτικής Στερεάς.

Στην Αθήνα η θερμοκρασία όλες αυτές τις μέρες θα φτάνει τους 38 βαθμούς Κελσίου περίπου. Από την Τρίτη 25 Αυγούστου και στη συνέχεια τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο για ακόμη μεγαλύτερη άνοδο της θερμοκρασίας. Δεν αποκλείονται τότε θερμοκρασίες 40 με 41 βαθμών Κελσίου και πιθανώς τοπικά ακόμα και παραπάνω, ίσως και 42 στις πιο ευπαθείς στη ζέστη περιοχές.

Αυτό το σενάριο όμως ακόμα δεν έχει κλειδώσει και αυτό πρέπει να το τονίσουμε. Θέλω λοιπόν σε αυτό το σημείο να είμαι απολύτως ξεκάθαρος μαζί σας. Είναι ακόμα νωρίς για να θεωρήσουμε αυτές τις τιμές δεδομένες. Υπάρχει σημαντική αβεβαιότητα στα προγνωστικά μοντέλα, τόσο ως προς την κορύφωση, αλλά όσο κυρίως και ως προς τη διάρκεια αυτού του θερμού επεισοδίου. Αυτού του επεισοδίου καύσωνα. Και ίσως αυτό να είναι τελικά το σημαντικότερο στοιχείο.

Δεν διαφαίνεται μια ζέστη δύο ή τριών ημερών, αλλά μία πιθανώς παρατεταμένη θερμή περίοδος. Κάποια σενάρια δε, τη διατηρούν μέχρι τις 26 με 27 Αυγούστου, ενώ άλλα αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο οι υψηλές θερμοκρασίες να μας συνοδεύσουν μέχρι και το τέλος του μήνα ή ακόμα και στις πρώτες μέρες του Σεπτεμβρίου.

Τι αλλάζει λοιπόν; Σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία. Ότι για αρκετό διάστημα οι πολύ θερμές αέριες μάζες επηρέαζαν κυρίως τη δυτική και τη νοτιοδυτική Ευρώπη, ενώ η Ελλάδα είχε μείνει σε μεγάλο βαθμό έξω από αυτές τις πολύ έντονες θερμές εξάρσεις. Τώρα αλλάζει η διάταξη των βαρομετρικών συστημάτων και δημιουργούνται οι προϋποθέσεις ώστε θερμότερες αέριες μάζες να κινηθούν προς την περιοχή μας.

Αυτό δε σημαίνει βέβαια ότι περιμένουμε τις ακραίες θερμοκρασίες που καταγράφηκαν σε περιοχές της Ισπανίας και της Γαλλίας τις προηγούμενες εβδομάδες. Περιμένουμε όμως αρκετή ζέστη, προφανώς σε επίπεδα καύσωνα και πιθανότατα με μεγάλη διάρκεια. Το πού θα φτάσει ο υδράργυρος θα το δούμε τις επόμενες μέρες.

Στο Αιγαίο θα διατηρηθεί ένα μελτέμι περίπου πέντε με έξι μποφόρ, χωρίς όμως με τα σημερινά δεδομένα να είναι τόσο ισχυρό ώστε να ανακόψει ουσιαστικά την άνοδο της θερμοκρασίας. Το θετικό είναι ότι βρισκόμαστε πλέον προς το τέλος του Αυγούστου.

Οι ημέρες έχουν μικρύνει και οι νύχτες έχουν μεγαλώσει. Επομένως, σε αρκετές περιοχές θα υπάρχει μεγαλύτερο περιθώριο νυχτερινής υποχώρησης της θερμοκρασίας σε σχέση με το εάν η ίδια κατάσταση επικρατούσε στα τέλη του Ιουνίου ή στα μέσα του Ιουλίου. Επομένως, υπομονή χρειάζεται. Μπαίνουμε σε μια αρκετά θερμή περίοδο. Το πόσο ψηλά τελικά θα φτάσει η θερμοκρασία και κυρίως πότε θα ολοκληρωθεί αυτή η παρατεταμένη ζέστη, θα ξεκαθαρίσει μέσα στα επόμενα 24ώρα».

Η πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου, την Παρασκευή 21/8, σχεδόν παντού θα επικρατήσει ηλιοφάνεια και η ζέστη θα είναι αισθητή, καθώς η θερμοκρασία θα φθάσει στα ηπειρωτικά τους 38 και στα νησιά τους 34 βαθμούς Κελσίου.

Το Σάββατο (22/8), αρχικά προβλέπεται ηλιοφάνεια, αλλά το απόγευμα στην ηπειρωτική Ελλάδα θα συννεφιάσει τοπικά και πρόσκαιρα και δεν αποκλείεται να σημειωθούν μεμονωμένοι όμβροι στα ορεινά της Μακεδονίας και της Ηπείρου. Οι άνεμοι θα πνέουν Β-ΒΔ με ένταση 4 με 5 και τοπικά στα δυτικά και νότια πελάγη 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία φθάσει στα ηπειρωτικά τους 39 και στα νησιά τους 35 βαθμούς.

Την Κυριακή (23/8), αρχικά προβλέπεται ηλιοφάνεια, αλλά το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα συννεφιάσει τοπικά και δεν αποκλείεται να σημειωθούν μεμονωμένοι όμβροι στα ορεινά κυρίως της Μακεδονίας, της Ηπείρου και της Θεσσαλίας. Οι άνεμοι θα πνέουν Β-ΒΔ 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία ια κυμανθεί στα ίδια επίπεδα.

Τη Δευτέρα (24/8), σποραδικοί όμβροι είναι πιθανό να εκδηλωθούν το απόγευμα στην κεντρική και τη βόρεια ορεινή Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν Β-ΒΑ με βασικές εντάσεις στα δυτικά 3 με 4 και στα ανατολικά 5 με 6 μποφόρ. Κατά τα άλλα, στην κεντρική και τη βόρεια Ελλάδα αναμένεται μικρή υποχώρηση των υψηλών θερμοκρασιών.

Καιρός - Κολυδάς: Οι καύσωνες στα τέλη Αυγούστου - Τι πρέπει να να περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα

Ολοένα και περισσότερες είναι οι ενδείξεις για θερμή εισβολή την επόμενη εβδομάδα, που θα ανατρέψει τα καιρικά δεδομένα και θα φέρει ζέστη στην Ελλάδα.

Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς παραμένει πάντως επιφυλακτικός για το εύρος του φαινομένου, ενώ προέβη και σε μια σύγκριση με προηγούμενους κάυσωνες το ίδιο χρονικό διάστημα.

Συγκεκριμένα ανέφερε:

Για να μιλήσουμε με μεγαλύτερη βεβαιότητα για καύσωνα τις επόμενες ημέρες θα πρέπει να δούμε αν στις επόμενες ανανεώσεις διατηρηθεί ή ενισχυθεί το υπάρχον θερμό σήμα. Προς το παρόν, είναι ασφαλέστερο να μιλάμε για παρατεταμένο επεισόδιο πολύ υψηλών θερμοκρασιών με πιθανότητα να αποκτήσει χαρακτηριστικά καύσωνα.

Η πρόγνωση του meteo

Σήμερα Παρασκευή 21 Αυγούστου σε ολόκληρη τη χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις. Οι μέγιστες θερμοκρασίες θα ανέλθουν σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Οι άνεμοι στα πελάγη θα πνέουν με εντάσεις έως 5 μποφόρ τοπικά.Πιο αναλυτικά, σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται αρχικά ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Τις μεσημεριανές ώρες οι νεφώσεις στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν κατά τόπους, κυρίως στα ορεινά.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 15 έως 32-34 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 17 έως 34-36 και τοπικά 37 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 17 έως 36-38 και τοπικά 39, στην Ήπειρο από 17 έως 34-35 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 18 έως 36-37 και τοπικά 38 βαθμούς, στα Επτάνησα από 19 έως 34-36 και στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 16 έως 31-33 βαθμούς, αλλά στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου οι μέγιστες θα φτάσουν τοπικά στους 36-37 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 3-5 μποφόρ, αλλά στα νοτιότερα πελάγη βαθμιαία θα επικρατήσουν δυτικοί βορειοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις 4-5 μποφόρ. Άνεμοι βορειοδυτικών διευθύνσεων με εντάσεις 3-4 και τοπικά 5 μποφόρ θα πνέουν στο Ιόνιο,.

Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις έως 3 μποφόρ και στα ανατολικά έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης αναμένονται λίγες νεφώσεις οι οποίες τις μεσημεριανές ώρες στα ορεινά θα αυξηθούν. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς και τις θερμές ώρες της ημέρας από νοτιοανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33-34 βαθμούς Κελσίου.

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