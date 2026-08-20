Καιρός: Ξεκινά το «εξπρές της ζέστης» - Η δυσκολότερη ημέρα και η άγνωστη λήξη του καύσωνα

Το χειρότερο σενάριο για το τέλος του καλοκαιριού επιφύλασσε ο Αύγουστος

Δημήτρης Δρίζος

Καιρός: Ξεκινά το «εξπρές της ζέστης» - Η δυσκολότερη ημέρα και η άγνωστη λήξη του καύσωνα
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  • Αναμένεται σημαντική άνοδος της θερμοκρασίας με καύσωνα που θα φτάσει τοπικά έως τους 42 βαθμούς Κελσίου από τις 20 έως και τις 25 Αυγούστου.
  • Η ζέστη πιθανόν να παραταθεί για αρκετές ημέρες, ίσως μέχρι τις πρώτες μέρες του Σεπτεμβρίου, σε αντίθεση με τα σύντομα προηγούμενα κύματα καύσωνα.
  • Περιοχές όπως Θεσσαλία, Κεντρική Μακεδονία, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος, Κρήτη και Ρόδος θα επηρεαστούν έντονα από τις υψηλές θερμοκρασίες.
  • Στο Αιγαίο θα πνέουν ισχυρά μελτέμια 5-7 μποφόρ, χωρίς όμως να μειώνουν σημαντικά τη θερμοκρασία στις πληγείσες περιοχές.
  • Η επιμήκυνση των νυχτών θα επιτρέψει μεγαλύτερη υποχώρηση της θερμοκρασίας κατά τις βραδινές ώρες σε αρκετές περιοχές.
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Οι προγνώσεις των μετεωρολόγων προειδοποιούν για σημαντική άνοδο της θερμοκρασίας τις επόμενες ημέρες, με τον υδράργυρο να αναμένεται να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Η παρατεταμένη αυτή ζέστη θα δημιουργήσει δυσκολίες στους πολίτες, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες θα διαρκέσουν για αρκετές ημέρες.

Η θερμοκρασία στη χώρα προβλέπεται να αυξηθεί σημαντικά από τις επόμενες ημέρες, με τον μετεωρολόγο Γιάννη Καλλιάνο να επισημαίνει πως το τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου θα φέρει καύσωνα, με το θερμόμετρο να φτάνει τοπικά έως και τους 42 βαθμούς Κελσίου. Το καλοκαίρι μέχρι σήμερα χαρακτηρίζεται από ήπιες θερμοκρασίες χωρίς έντονες εξάρσεις, όμως η εισροή θερμότερων αερίων μαζών αναμένεται να αλλάξει το σκηνικό.

Η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει από την Πέμπτη 20 Αυγούστου, με τη μεγαλύτερη άνοδο να προβλέπεται από το Σάββατο 22 Αυγούστου. Την περίοδο αυτή, οι θερμοκρασίες θα φτάσουν τους 39-40 βαθμούς σε περιοχές όπως η Θεσσαλία, η Κεντρική Μακεδονία, τμήματα της Στερεάς Ελλάδας, αλλά και στην Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο. Στην Αθήνα, η θερμοκρασία αναμένεται να αγγίξει τους 38 βαθμούς Κελσίου.

Από την Τρίτη 25 Αυγούστου και μετά, δεν αποκλείεται μια νέα αύξηση της θερμοκρασίας, με πιθανότητα ο υδράργυρος να φτάσει τοπικά έως τους 42 βαθμούς. Ωστόσο, τα δεδομένα παραμένουν αβέβαια και θα ξεκαθαρίσουν μέσα στα επόμενα 24ωρα.

Ένα βασικό στοιχείο είναι ότι η ζέστη μπορεί να παραταθεί για αρκετές ημέρες, ακόμα και μέχρι τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου, σε αντίθεση με τα σύντομα κύματα καύσωνα που παρατηρήθηκαν νωρίτερα το καλοκαίρι. Παράλληλα, στο Αιγαίο θα πνέουν μελτέμια έντασης 5-6 μποφόρ, που δεν αναμένεται όμως να μειώσουν σημαντικά τις υψηλές θερμοκρασίες στις περιοχές που θα επηρεαστούν πιο έντονα.

Ευοίωνο στοιχείο αποτελεί η επιμήκυνση των νυχτών, που επιτρέπει μεγαλύτερη υποχώρηση της θερμοκρασίας κατά τις βραδινές και νυχτερινές ώρες σε αρκετές περιοχές.

Ταυτόχρονη άποψη από τον Κλέαρχο Μαρουσάκη

Ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης επιβεβαιώνει την άφιξη θερμών αερίων μαζών από την κεντρική Μεσόγειο και τις ακτές της βόρειας Αφρικής, που θα προκαλέσουν ένα «μίνι καύσωνα».

Ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 40 βαθμούς σε κλειστές περιοχές όπως η κεντρική Μακεδονία, η Θεσσαλία, η Αργολίδα, η Λακωνία, η Μεσσηνία και η Δυτική Στερεά Ελλάδα.

Επιπλέον, η Κρήτη και η Ρόδος θα βιώσουν επίσης υψηλές θερμοκρασίες, ενώ το Αιγαίο θα χαρακτηρίζεται από ισχυρά μελτέμια, που σε κάποιες περιπτώσεις θα φτάσουν τα 7 μποφόρ.

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