Καιρός-Καλλιάνος: Έρχονται 40άρια - «Ό,τι δεν έκανε το φετινό καλοκαίρι πάει να το κάνει τώρα»

Snapshot Από το Σάββατο 22 Αυγούστου αναμένεται σημαντική άνοδος της θερμοκρασίας στην ηπειρωτική Ελλάδα, με θερμοκρασίες που μπορεί να φτάσουν έως και 40-42 βαθμούς Κελσίου.

Η ζέστη πιθανόν να διατηρηθεί παρατεταμένα έως το τέλος Αυγούστου ή τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τα προγνωστικά μοντέλα.

Υπάρχει αβεβαιότητα ως προς τη διάρκεια και την κορύφωση του θερμού επεισοδίου, με τα σενάρια να μην έχουν οριστικοποιηθεί ακόμη.

Η Ελλάδα εισέρχεται σε θερμή περίοδο λόγω αλλαγής στη διάταξη των βαρομετρικών συστημάτων που φέρνει θερμότερες αέριες μάζες από άλλες περιοχές της Ευρώπης.

Στο Αιγαίο θα πνέει μέτριο μελτέμι 5-6 μποφόρ, που δεν αναμένεται να εμποδίσει την άνοδο της θερμοκρασίας. Snapshot powered by AI

Για σημαντική άνοδο της θερμοκρασίας από το Σαββατοκύριακο προειδοποιεί ο Γιάννης Καλλιάνος, ενώ τα προγνωστικά μοντέλα αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο η ζέστη να διατηρηθεί έως και τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου.

Σε νέα θερμή περίοδο φαίνεται να εισέρχεται η χώρα από τις επόμενες ημέρες, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει σταδιακά και τις θερμοκρασίες να αγγίζουν ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας.

Ο Γιάννης Καλλιάνος επισημαίνει ότι η ουσιαστική άνοδος της θερμοκρασίας αναμένεται από το Σάββατο 22 Αυγούστου, ενώ από την Τρίτη 25 Αυγούστου δεν αποκλείεται περαιτέρω άνοδος, με θερμοκρασίες 40-41 βαθμών και τοπικά ακόμη και 42 βαθμών Κελσίου.

Ωστόσο, όπως τονίζει, είναι ακόμη νωρίς για να θεωρηθούν τα συγκεκριμένα σενάρια δεδομένα, καθώς υπάρχει αβεβαιότητα στα προγνωστικά μοντέλα, κυρίως ως προς τη διάρκεια του θερμού επεισοδίου. Ο ίδιος δεν αποκλείει, μάλιστα, η ζέστη να παραμείνει έως το τέλος Αυγούστου ή ακόμη και τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου.

Η πρόγνωση του Γιάννη Καλλιάνου

Ο Γιάννης Καλλιάνος αναλύει την αλλαγή στην κυκλοφορία των αέριων μαζών και εξηγεί γιατί η Ελλάδα, που μέχρι τώρα είχε μείνει σε μεγάλο βαθμό εκτός των έντονων θερμών εξάρσεων που επηρέασαν άλλες περιοχές της Ευρώπης, αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο μιας πιο θερμής περιόδου.

Ακολουθεί αυτούσια η πρόγνωσή του:

«Ό,τι δεν έκανε το φετινό καλοκαίρι πάει να το κάνει τώρα. Το φετινό καλοκαίρι κύλησε μέχρι στιγμής σχετικά ήπια για τη χώρα μας, χωρίς πολλές και παρατεταμένες εξάρσεις πολύ υψηλών θερμοκρασιακών τιμών. Φαίνεται όμως ότι ένα σημαντικό μέρος της ζέστης που δε ζήσαμε μέσα στο καλοκαίρι ενδέχεται να το βιώσουμε στο τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου.

Ήδη από αύριο Πέμπτη 20 Αυγούστου, η θερμοκρασία θα αρχίσει σταδιακά να ανεβαίνει, φτάνοντας τοπικά στα ηπειρωτικά τους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου σε τοπικό επίπεδο. Η πιο ουσιαστική όμως άνοδος της θερμοκρασίας φαίνεται ότι θα ξεκινήσει από το Σάββατο 22 Αυγούστου και στη συνέχεια, διότι θερμότερες αέριες μάζες θα κινηθούν προς τη χώρα μας. Το Σάββατο, την Κυριακή αλλά και τη Δευτέρα στις θερμότερες περιοχές της ηπειρωτικής χώρας θα φτάσουμε τοπικά τους 39 με 40 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στη Θεσσαλία, σε περιοχές πεδινές προφανώς της κεντρικής Μακεδονίας, της κεντρικής Στερεάς και της ανατολικής και νότιας Πελοποννήσου, όπως και σε τμήματα τοπικά της δυτικής Στερεάς.

Στην Αθήνα η θερμοκρασία όλες αυτές τις μέρες θα φτάνει τους 38 βαθμούς Κελσίου περίπου. Από την Τρίτη 25 Αυγούστου και στη συνέχεια τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο για ακόμη μεγαλύτερη άνοδο της θερμοκρασίας. Δεν αποκλείονται τότε θερμοκρασίες 40 με 41 βαθμών Κελσίου και πιθανώς τοπικά ακόμα και παραπάνω, ίσως και 42 στις πιο ευπαθείς στη ζέστη περιοχές.

Αυτό το σενάριο όμως ακόμα δεν έχει κλειδώσει και αυτό πρέπει να το τονίσουμε. Θέλω λοιπόν σε αυτό το σημείο να είμαι απολύτως ξεκάθαρος μαζί σας. Είναι ακόμα νωρίς για να θεωρήσουμε αυτές τις τιμές δεδομένες. Υπάρχει σημαντική αβεβαιότητα στα προγνωστικά μοντέλα, τόσο ως προς την κορύφωση, αλλά όσο κυρίως και ως προς τη διάρκεια αυτού του θερμού επεισοδίου. Αυτού του επεισοδίου καύσωνα. Και ίσως αυτό να είναι τελικά το σημαντικότερο στοιχείο.

Δεν διαφαίνεται μια ζέστη δύο ή τριών ημερών, αλλά μία πιθανώς παρατεταμένη θερμή περίοδος. Κάποια σενάρια δε, τη διατηρούν μέχρι τις 26 με 27 Αυγούστου, ενώ άλλα αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο οι υψηλές θερμοκρασίες να μας συνοδεύσουν μέχρι και το τέλος του μήνα ή ακόμα και στις πρώτες μέρες του Σεπτεμβρίου.

Τι αλλάζει λοιπόν; Σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία. Ότι για αρκετό διάστημα οι πολύ θερμές αέριες μάζες επηρέαζαν κυρίως τη δυτική και τη νοτιοδυτική Ευρώπη, ενώ η Ελλάδα είχε μείνει σε μεγάλο βαθμό έξω από αυτές τις πολύ έντονες θερμές εξάρσεις. Τώρα αλλάζει η διάταξη των βαρομετρικών συστημάτων και δημιουργούνται οι προϋποθέσεις ώστε θερμότερες αέριες μάζες να κινηθούν προς την περιοχή μας.

Αυτό δε σημαίνει βέβαια ότι περιμένουμε τις ακραίες θερμοκρασίες που καταγράφηκαν σε περιοχές της Ισπανίας και της Γαλλίας τις προηγούμενες εβδομάδες. Περιμένουμε όμως αρκετή ζέστη, προφανώς σε επίπεδα καύσωνα και πιθανότατα με μεγάλη διάρκεια. Το πού θα φτάσει ο υδράργυρος θα το δούμε τις επόμενες μέρες.

Στο Αιγαίο θα διατηρηθεί ένα μελτέμι περίπου πέντε με έξι μποφόρ, χωρίς όμως με τα σημερινά δεδομένα να είναι τόσο ισχυρό ώστε να ανακόψει ουσιαστικά την άνοδο της θερμοκρασίας. Το θετικό είναι ότι βρισκόμαστε πλέον προς το τέλος του Αυγούστου.

Οι ημέρες έχουν μικρύνει και οι νύχτες έχουν μεγαλώσει. Επομένως, σε αρκετές περιοχές θα υπάρχει μεγαλύτερο περιθώριο νυχτερινής υποχώρησης της θερμοκρασίας σε σχέση με το εάν η ίδια κατάσταση επικρατούσε στα τέλη του Ιουνίου ή στα μέσα του Ιουλίου. Επομένως, υπομονή χρειάζεται. Μπαίνουμε σε μια αρκετά θερμή περίοδο. Το πόσο ψηλά τελικά θα φτάσει η θερμοκρασία και κυρίως πότε θα ολοκληρωθεί αυτή η παρατεταμένη ζέστη, θα ξεκαθαρίσει μέσα στα επόμενα 24ώρα».

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