Καιρός: Προειδοποίηση Αρναούτογλου για νέα 40άρια - «Αυτή η ζέστη θα μας κουράσει»
Ο Αύγουστος θα μας αποχαιρετήσει με ισχυρό καύσωνα
Snapshot
- Από την Πέμπτη 20 Αυγούστου αναμένεται σημαντική άνοδος της θερμοκρασίας με ζέστη που θα διαρκέσει αρκετές ημέρες.
- Οι θερμοκρασίες θα φτάσουν έως και 40-41 βαθμούς Κελσίου σε περιοχές ευαίσθητες στη ζέστη μεταξύ 24 και 27 Αυγούστου.
- Την Τετάρτη θα σημειωθεί ένα ασυνήθιστο μετεωρολογικό φαινόμενο στο Αιγαίο που προετοιμάζει την άνοδο της θερμοκρασίας.
- Το επόμενο δεκαήμερο θα χαρακτηρίζεται από παρατεταμένη και έντονη ζέστη σύμφωνα με το νέο δελτίο καιρού.
- Συνιστάται προσεκτική διαχείριση της έκθεσης στον ήλιο λόγω της επίδρασης της παρατεταμένης ζέστης.
Μία σημαντική άνοδος της θερμοκρασίας αναμένεται από την Πέμπτη 20 Αυγούστου, σύμφωνα με τις προβλέψεις του μετεωρολόγου Σάκη Αρναούτογλου. Η ζέστη θα ενταθεί και θα διαρκέσει για αρκετές ημέρες, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν ακόμα και τους 40-41 βαθμούς Κελσίου σε περιοχές που είναι ευαίσθητες στη ζέστη.
Πριν την έλευση της έντονης ζέστης, σήμερα Τετάρτη αναμένεται ένα ασυνήθιστο φαινόμενο στο Αιγαίο, που χαρακτηρίζεται από τον Σάκη Αρναούτογλου ως «μικρό μετεωρολογικό παράδοξο». Οι συνθήκες αυτές θα προετοιμάσουν το έδαφος για την επερχόμενη άνοδο της θερμοκρασίας, η οποία θα γίνει αισθητή από την Πέμπτη.
Το δεκαήμερο που ακολουθεί, σύμφωνα με το νέο δελτίο καιρού, θα χαρακτηρίζεται από παρατεταμένη και έντονη ζέστη. Οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν σε υψηλά επίπεδα, με τις πιο επιβαρυμένες περιοχές να αγγίζουν έως και τους 40-41 βαθμούς Κελσίου μεταξύ 24 και 27 Αυγούστου.
Ο Σάκης Αρναούτογλου επισημαίνει ότι η ζέστη αυτή «θα μας κουράσει», υπογραμμίζοντας την ανάγκη για προσεκτική διαχείριση της έκθεσης στον ήλιο.