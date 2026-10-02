Παπασταύρου για δημοσίευμα Wall Street Journal: Δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα πίεσης ή απειλής της χώρας

Απάντηση σε επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή 

Μάνος Χατζηγιάννης

Παπασταύρου για δημοσίευμα Wall Street Journal: Δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα πίεσης ή απειλής της χώρας
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  • Οι σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ βρίσκονται σήμερα σε ιστορικά υψηλό επίπεδο, βασισμένες σε αμοιβαίο σεβασμό.
  • Δεν υπήρξε ποτέ ζήτημα πίεσης ή απειλής προς την Ελλάδα να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια.
  • Οι αποφάσεις της ελληνικής κυβέρνησης λαμβάνονται αποκλειστικά με γνώμονα το εθνικό συμφέρον και το όφελος των πολιτών.
  • Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας αρνείται να σχολιάσει δημοσιεύματα και επισημαίνει ότι η ευθύνη του είναι η προάσπιση του εθνικού συμφέροντος.
  • Οι σχέσεις Ελλάδας και ΗΠΑ χαρακτηρίζονται από ειλικρίνεια, διαχρονικότητα και βάθος.
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«Οι σχέσεις Ελλάδας - ΗΠΑ σήμερα είναι σε ιστορικά υψηλό επίπεδο. Είναι πιο στενές και σταθερές από ποτέ. Στηρίζονται σε αμοιβαίο σεβασμό» τόνισε μεταξύ άλλων ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρου Καζαμία σχετικά με το «άρθρο της Wall Street Journal για φερόμενες παρεμβάσεις της πρέσβεως των ΗΠΑ στον ενεργειακό τομέα».

Συγκεκριμένα ο κ. Παπασταύρου τόνισε μεταξύ άλλων:

Θέλω να είμαι απόλυτα σαφής και ακριβής. Δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα πίεσης ή απειλής της χώρας μας να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια, ούτε, βέβαια, κάτι τέτοιο θα μπορούσε να γίνει ποτέανεκτό. Οι αποφάσεις μας, όπως γνωρίζετε, λαμβάνονται πάντα με γνώμονα μόνο το εθνικό συμφέρον και το όφελος των Ελλήνων πολιτών.

(...)

Τώρα, κοιτάξτε. Η ευθύνη μου ως υπουργού δεν είναι να σχολιάζω δημοσιεύματα. Η ευθύνη μου είναι να προασπίζομαι, όπως κάθε μέλος κυβέρνησης, το εθνικό συμφέρον. Αυτό έκανα διαχρονικά, αυτό κάνω και αυτόθα κάνω. Οι σχέσεις μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι ειλικρινείς,διαχρονικές και με βάθος.

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