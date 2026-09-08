Υπουργείο Ενέργειας: Πώς θα έχουμε φθηνότερο ρεύμα - Οι 6 παρεμβάσεις

Snapshot Η κυβέρνηση στοχεύει στη μείωση κατά 30% του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας μέσα στην επόμενη τριετία μέσω ενός ολοκληρωμένου σχεδίου με έξι βασικές παρεμβάσεις ύψους 5 δισ. ευρώ.

Η Ελλάδα έχει υπερτριπλασιάσει την εγκατεστημένη ισχύ ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από το 2019, ξεπερνώντας τα 18 GW και διπλασιάζοντας τις εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας έως το 2026.

Επενδύονται 200 εκατ. ευρώ σε συστήματα αποθήκευσης ενέργειας για την υποστήριξη της παραγωγής από ΑΠΕ, με στόχο την αύξηση της αποθηκευτικής ισχύος στα 7.000 MW έως το 2030.

Η μείωση της πρώτης κλίμακας Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας από 6,9 σε 3,45 ευρώ/MWh από το 2027 αναμένεται να εξοικονομήσει περίπου 50 εκατ. ευρώ ετησίως για 6 εκατ. οικιακές παροχές, στηρίζοντας παράλληλα τις διασυνδέσεις νησιών.

Προωθούνται μέτρα για τον περιορισμό των ρευματοκλοπών και των ληξιπρόθεσμων οφειλών, καθώς και η ενίσχυση της ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών και της αυτοκατανάλωσης με εγκατάσταση μονάδων ΑΠΕ και αποθήκευσης. Snapshot powered by AI

Με στόχο τη μείωση κατά 30% του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας κατά την επόμενη τριετία, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου και ο υφυπουργός Νίκος Τσάφος, παρουσίασαν τα εξειδικευμένα μέτρα που προανήγγειλε ο πρωθυπουργός στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, μέσα από έξι παρεμβάσεις.

Ο υπουργός δήλωσε ότι με τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε εξαγωγική δύναμη ενέργειας, όμως ο στόχος είναι να αποκτήσει ενεργειακό πλεονέκτημα που θα επιστρέφει στον πολίτη. Με βασική στρατηγική τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, προωθείται «καθαρότερο περιβάλλον, προσιτή ενέργεια» και κατά συνέπεια, οφέλη για κάθε πολίτη.

Τρόποι μείωσης κόστους ενέργειας

Ο κ. Παπασταύρου δήλωσε ότι η μείωση του κόστους ηλεκτρική ενέργειας βασίζεται σε «ένα ολοκληρωμένο, ολιστικό σχέδιο, δομικών και μόνιμων αλλαγών». Ο υπουργός Ενέργειας παρουσίασε μία δέσμη έξι παρεμβάσεων ύψους 5 δισ., ευρώ στις οποίες περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, η προκήρυξη νέων προγραμμάτων «Εξοικονομώ» με αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης και θερμοσιφώνων, αλλά και η προώθηση της αυτοπαραγωγής.

Με αφετηρία τη μέση τιμή λιανικής του ηλεκτρικού ρεύματος κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, στα 23,78 ευρώ/ΚWh, ο κυβερνητικός σχεδιασμός προβλέπει την υποχώρηση της τιμής στα 16,66 ευρώ/ΚWh σε βάθος τριετίας.

Ανανεώσιμες πηγές

Όπως αναφέρεται στην παρουσίαση του υπουργείου Ενέργειας, η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε ισχυρή εξαγωγική δύναμη με την εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η οποία έχει υπερτριπλασιαστεί από το 2019. Πλέον, η εγκατεστημένη ισχύ ξεπερνά τα 18 GW, με την Ελλάδα να διπλασιάζει τις εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας από το περασμένο έτος μέχρι τον Ιούλιο 2026. Η αυξημένη τιμή ρεύματος οφείλεται κυρίως στις ώρες που δεν υπάρχει ηλιοφάνεια, με το σχέδιο να εστιάζει στην κατασκευή μέσων αποθήκευσης.

2. Επίσπευση αποθήκευσης

Το υπουργείο Ενέργειας επενδύει 200 εκατ. ευρώ από εθνικούς πόρους σε μπαταρίες κατά την περίοδο 2027-2028, για την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται τις ώρες υψηλής ηλιοφάνειας από τις ΑΠΕ.

Η στήριξη αφορά τόσο συστήματα που συνδέονται με ΑΠΕ και αυτοκατανάλωση όσο και αυτόνομα έργα αποθήκευσης. Η στήριξη αυτή μπορεί να παρέχει πρόσθετες υπηρεσίες εφεδρείας και ευστάθειας του δικτύου με χαμηλότερο κόστος. Στις ενέργειες του υπουργείου περιλαμβάνονται:

Προώθηση 200 εκατ. € για κεφαλαιακή στήριξη σε αποθήκευση από ρήτρα διαφυγής.

Πρόσκληση για επιχειρήσεις και ΟΤΑ (με ή χωρίς Φ/Β)

50 εκατ. € για παροχές ΟΤΑ (50% επιδότηση στην αποθήκευση)

50 εκατ. € για αυτοκατανάλωση σε μη οικιακούς καταναλωτές (30-40% επιδότηση στην αποθήκευση)

Διαγωνισμός για μεγάλα έργα:

50 εκατ. € για έργα αποθήκευσης συνδεδεμένα με ΑΠΕ.

50 εκατ. € για αυτοτελείς μπαταρίες (stand alone).

Αυτή τη στιγμή με τα ήδη υπάρχοντα έργα αποθηκεύονται περίπου 700 MW ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ ο στόχος είναι να φτάσει στα 1.000 MW έως το τέλος του 2026, στα 1,500 MW στα μέσα του 2027 και έως και τα 7.000 MW μέχρι το 2030.

3. Διασυνδέσεις νησιών

Σημαντική παρέμβαση αφορά και τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας. Από την 1η Ιανουαρίου 2027 η πρώτη κλίμακα, έως τις 500 kWh, μειώνεται κατά 50% για περίπου 6 εκατ. οικιακές παροχές, από 6,9 σε 3,45 ευρώ/MWh. Η εξοικονόμηση υπολογίζεται σε περίπου 50 εκατ. ευρώ ετησίως, ενώ ο κρατικός προϋπολογισμός θα διαθέσει 200 εκατ. ευρώ για τη στήριξη του λογαριασμού ΥΚΩ.

Η εξέλιξη συνδέεται με τις διασυνδέσεις της Κρήτης και των Κυκλάδων με την Αττική, ενώ οι διασυνδέσεις Δωδεκανήσων και ΒΑ Αιγαίου έχουν ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2030. Με την ολοκλήρωση διασύνδεσης νησιών μειώνεται το κονδύλι της ηλεκτροπαραγωγής από υγρά καύσιμα, το οποίο σήμερα είναι 1.2 δισ. ευρώ το χρόνο και καλύπτεται από τους καταναλωτές με τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας.

4. Αντιμετώπιση των ρευματοκλοπών και των ληξιπρόθεσμων οφειλών

Οι ρευματοκλοπές κοστίζουν 450 εκατ. ευρώ ετησίως στους συνεπείς καταναλωτές και στόχος είναι να μειωθούν στο 3,5% το 2028 από 5% το 2023 - 2024, με βασικό εργαλείο την εγκατάσταση έξυπνων μετρητών στο σύνολο των παροχών έως το 2030.

Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές κυμαίνονται στα 3 δισ. ευρώ και αντιμετωπίζονται ως ένα βαθμό με το νέο πλαίσιο που θέτει κανόνες στην αλλαγή προμηθευτή, το οποίο έχει τεθεί σε ισχύ.

5. Ενίσχυση των μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας

Προβλέπονται 1,7 δισ. ευρώ για ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών, αλλαγή συστημάτων θέρμανσης (αντλίες θερμότητας) και θερμοσιφώνων, αύξηση του επιδόματος θέρμανσης για 780.000 δικαιούχους.

6. Ανάπτυξη της αυτοκατανάλωσης

Προωθείται εγκατάσταση μονάδων ΑΠΕ και μπαταριών από νοικοκυριά και επιχειρήσεις προκειμένου να καλύπτουν τις ανάγκες τους. Τα σχέδια παραγωγής με ιδία χρήση είναι:

Απλοποίηση στο πλαίσιο της αυτοκατανάλωσης.

Εγκατάσταση μεμονωμένων συστημάτων αποθήκευσης για κάλυψη ιδίων αναγκών χωρίς έγχυση στο δίκτυο.

Για ΟΤΑ, το όφελος από την αυτοκατανάλωση πιστώνεται απευθείας ως έκπτωση στους λογαριασμούς.

Εγκατάσταση σταθμών αυτοκατανάλωσης από τρίτο πρόσωπο και ανάπτυξη συλλογικής αυτοκατανάλωσης σε πολυκατοικίες και συγκροτήματα κατοικιών.

Δυνατότητα εγκατάστασης Φ/Β στο μπαλκόνι (800W) με ειδικές προδιαγραφές για την ασφάλεια του δικτύου.

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