Πιερρακάκης: «Αυτός είναι ο δημοσιονομικός χώρος, δεν υπάρχει plan B ενισχύσεων»

«Δεν λύνονται όλα με έναν μαγικό τρόπο. Η δουλειά της κυβέρνησης είναι να βοηθά, να δίνει χείρα βοηθείας και όχι να κουνά το δάχτυλο», τόνισε ο υπουργός Οικονομικών και επικεφαλής του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, σε αποψινή συνέντευξη στον απόηχο της εξειδίκευσης των μέτρων που ανακοινώθηκαν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, υπογραμμίζοντας παράλληλα πως «δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για plan B ενισχύσεων».

«Το ποσό που διατίθεται μέσα από τα μέτρα, είναι μεγαλύτερο από αυτό που είχε προγραμματιστεί αρχικά. Μας προέκυψε η ρήτρα διαφυγής στην ενέργεια και βέβαια, διαπραγματευόμαστε διαρκώς με τις Βρυξέλλες να μας αναγνωρίζουν πρόσθετα μέτρα για να έχουμε κι άλλο δημοσιονομικό χώρο», προσέθεσε, μιλώντας στην τηλεόραση ΣΚΑΪ.

«Ο κόσμος ξέρει να εκτιμά τη σοβαρότητα. Ακόμη και ο αυστηρότερος κριτής του Κυριάκου Μητσοτάκη λέει: “Θα εφαρμόσει αυτά που λέει”. Κανείς δεν αμφιβάλλει ότι αυτά τα μέτρα θα εφαρμοστούν. Αυτή είναι μεγάλη κατάκτηση για το ελληνικό πολιτικό σύστημα. Αυτά τα μέτρα προέκυψαν από συζητήσεις με φορείς της αγοράς.

Η Ελλάδα είναι σε θέση να κάνει κινήσεις που οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες δεν μπορούν αυτήν τη στιγμή. Αν ακούσετε τις συζητήσεις των Ευρωπαίων συναδέλφων μου, οι περισσότεροι λένε τι μέτρα θα πάρουν σε σχέση με αυξήσεις φόρων και μειώσεις δαπανών, είναι η Ελλάδα 10 – 15 χρόνια νωρίτερα», επεσήμανε ακόμη ο κ. Πιερρακάκης.

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