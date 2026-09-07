Τα απόνερα της ΔΕΘ, ο Πιερρακάκης «ξελασπώνει» τη ΝΔ, το Newsbomb έπεσε μέσα για το μισό 13ο

Στενή μου γνώση…

Ο Πιερρακάκης «ξελασπώνει» τη ΝΔ

Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Δεν πιστεύω να έχετε παράπονο. Ό,τι μπορούσε έδωσε ο πρόεδρος Κυριάκος. Λίγα σε πολλούς. Και οι δημόσιοι υπάλληλοι πήραν το δωράκι τους και οι τριτεκνοι και οι αγρότες… Ας είναι καλά ο…άγιος Πιέρ που βρήκε τα 2,2 δις και αυτό το ομολογουμένως έξυπνο κόλπο με τον κουμπαρά της νέας γενιάς. Το μέτρο αυτό εμπνεύσεως Πιερρακάκη είναι ίσως το πιο πρωτότυπο και το πιο δυνατό από όλα. Σήμερα το υπουργείο Οικονομικών θα μας τα εξηγήσει αναλυτικά.. Πάντως το δίδυμο Κυριάκος – Κυριάκος έδωσε ένα νέο αέρα στην κυβέρνηση.

Το Newsbomb έπεσε μέσα για το μισό 13ο

Πάντως ήδη από την Παρασκευή το Newsbomb ρώτησε ευθέως τον Κυριάκο Μητσοτάκη (στη μάζωξη των δημοσιογράφων στο Electra Palace) αν θα δώσει τον μισό 13ο μισθό στους δημόσιους υπαλλήλους και η απάντησή του ήταν «δεν ξέρω τίποτα. Ποιος τα λέει αυτά;». Τελικά όχι μόνο ήξερε ο πρωθυπουργός αλλά τους έδωσε και 500 ευρώ δώρο Χριστουγέννων. Πάω να παίξω τζόκερ.

Τα απόνερα της ΔΕΘ

Όπως καταλαβαίνετε το Μέγαρο Μαξίμου θα κάνει ότι μπορεί για να διατηρήσει ψηλά στην επικαιρότητα τα μέτρα της ΔΕΘ. Για τις επόμενες ημέρες οι υπουργοί θα πρέπει να δώσουν μάχες στα κανάλια για να τα υπερασπιστούν και να τα επικοινωνήσουν στους πολίτες. Αυτό είναι το πιο δύσκολο κομμάτι. Να μην ξεχαστούν γρήγορα…

Η στιγμή που πάγωσε η κυβέρνηση

Το τραγικό περιστατικό με την πτώση του μαχητικού στην Τανάγρα και το θάνατο των δύο πιλότων μας, αποσυντόνισε για αρκετή ώρα την κυβέρνηση το Σάββατο. Δεν σας κρύβω ότι στο Μέγαρο Μαξίμου υπήρξαν σκέψεις να ακυρωθεί η ομιλία του πρωθυπουργού στο Βελλίδειο. Όμως η ανάγνωση μιας τέτοιας κίνησης ενδέχεται να δημιουργούσε λάθος συνειρμούς στην κοινωνία για τα μέτρα για τα οποία μας είχε προϊδεάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Επελέγη λοιπόν να ακυρωθούν όλα τα πάρτι και τα γαλάζια ξεφαντώματα και να επικρατήσει η λογική του σεμνά και ταπεινά.

Δεν έπεφτε καρφίτσα στη ΔΕΘ

Η έκθεση βέβαια ήταν ένα πρώτο μεγάλο crash test για τη Νέα Δημοκρατία. Not so bad που λέμε και στο χωριό μου. Δεν τα πήγε άσχημα. Η προσέλευση του κόσμου ήταν τεράστια παρά την γενικευμένη γκρίνια πού υπάρχει στην κοινωνία. Η παραταξιακή συσπείρωση είναι επίσης πολύ μεγάλη όπως διαπίσστωσα ιδίοις ομμασι. Οι υπουργοί απόλαυσαν την αγάπη των γαλάζιων ψηφοφόρων που έσπευδαν να φωτογραφηθούν μαζί τους και να τους σφίξουν το χέρι.

Στο 30+ η ΝΔ

Κορυφαίοι υπουργοί μου μετέφεραν την εκτίμησή τους ότι μόνο από τα μέτρα της ΔΕΘ η ΝΔ θα τσιμπήσει 2 με 3 μονάδες και θα ξεπεράσει το 30% στην εκτίμηση ψήφου. Για τον Σαμαρά μου έλεγαν να μην ακούω ποσοστά διότι δεν μπορεί να μετρηθεί πρόθεση ψήφου όσο δεν υπάρχει κόμμα. Η συμπάθεια δεν είναι μαθηματικό δεδομένο όπως μου τόνισαν χαρακτηριστικά.

Η επιστροφή Μυλωνάκη

Το βράδυ της Παρασκευής στο Electra Palace στην μάζωξη του πρωθυπουργού με τους δημοσιογράφους εμφανίστηκε δίπλα στον Κυριάκο Μητσοτάκη ο υφυπουργός παρά τω πρωθυουργώ Γιώργος Μυλωνάκης. Ο άνθρωπος είναι πολύ καλύτερα στην υγεία του και μαθαίνω ότι έχει επιστρέψει ορεξάτος στα καθήκοντά του στο Μαξίμου και έχει αναλάβει ενεργό ρόλο στο μασάζ της Κο ενόψει των επικειμενων εκλογών. Αυτό που έκανε πάντα δηλαδή και το έκανε σχετικά καλά θα ελεγα.

Ο Άδωνις «σάρωσε» στην έκθεση

Δεν σας κρύβω ότι ο Άδωνις Γεωργιάδης είχε την τιμητική του στην Θεσσαλονίκη. Καταρχήν όπουυπήγαινε στη ΔΕΘ γινόταν πραγματικά χαμός. Χειροκροτήματα, αγκαλιές, φιλιά… Λαοπρόβλητος. Για να μην σας πω τι έγινε το βράδυ του Σαββάτου κατά την άφιξή του στο Βελλίδειο. Μετά τον Κυριάκο Μητσοτάκη δέχθηκε τα πιο ζωηρά χειροκροτήματα. Αλλά και ο ίδιος ήταν πολύ διαχυτικός με τους πολίτες.

Το πάρτι της ΟΝΝΕΔ

Τόσο πολύ νεολαία σε κομματική συγκέντρωση είχα χρόνια να δω. Λαοθάλασσα το βράδυ της Παρασκευής στο ARC κάτω από την πλατεία Αριστοτέλους. Περιττό να σας πω ότι από τον πολύ κόσμο είχε κλείσει η Κομνηνών και η Μητροπόλεως. Δεν περνούσε τίποτα. Μάλιστα ένας γνωστός υπουργός αστειευόμενος μου έλεγε «Αν μας ψηφίσουν όλοι αυτοί πάμε για 39%». Την παράσταση στο πάρτι της ΟΝΝΕΔ έκλεψαν οι τουρίστες που ρωτούσαν γιατί γίνεται όλος αυτός ο χαμός. Πολλοί από αυτούς μάλιστα περίμεναν να καταγράψουν με τα κινητά τους την άφιξη του πρωθυπουργού στο μαγαζί…

Κάλλιο αργά παρά ποτέ για τη woke ατζέντα

Με μεγάλη καθυστέρηση το Μέγαρο Μαξίμου κατάλαβε πόσο κακό έκανε στην παράταξη της ΝΔ η εμμονή με το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια και η wokeατζέντα. Τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης τρέχει και δεν φτάνει να μαζέψει το μεγάλο κακό αποτινάσσοντας τη συμπεριληπτικότητα και όλο αυτό τον δήθεν δικαιωματισμό. Τώρα βέβαια είναι αργά για δάκρυα… Όπως έστρωσαν θα κοιμηθούν…

Στερνή μου γνώση…

Είπαμε να μην ασχοληθούμε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ αυτή την εβδομάδα αλλά δεν μας αφήνουν τα γεγονότα καθώς ο πρωθυπουργός παραδέχτηκε ότι άργησε να παρέμβει και χάθηκαν αρκετά χρόνια. Το θέμα όμως είναι ότι χάνεται χρόνος και σήμερα καθώς το κατεστημένο του ΟΠΕΚΕΠΕ ζει και βασιλεύει και άνθρωποι που είχαν διευθυντικές θέσεις κατά το αποτυχημένο και αμαρτωλό παρελθόν τις διατηρούν. Έχω όμως την αίσθηση ότι στην ΑΑΔΕ αρχίζουν να καταλαβαίνουν και ότι ο Γιώργος Πιτσιλής ετοιμάζεται για κινήσεις και αποπομπές που θα σοκάρουν. Γιατί όπως και το κάνουμε κάθε ημέρα και κάτι καινούργιο προκύπτει. Και δεν είναι δυνατόν ας πούμε να διπλοπληρώνονται οι Φραπέδες και να μην τρέχει τίποτα με αυτούς που υποτίθεται ότι ελέγχουν τις πληρωμές. Προς το παρόν βέβαια το μεγάλο ζήτημα είναι οι έλεγχοι που γίνονται στο ζωικό κεφάλαιο ειδικά στην Κρήτη όπου σε συντριπτικό ποσοστό προκύπτει ότι δηλωνόταν … ατμός και πληρώνονταν επιδοτήσεις. Και βέβαια αυτοί που πιάνονται δεν θα πληρωθούν φέτος αλλά το ερώτημα είναι τι θα γίνει με τα δικαιώματα που κατέχουν και σε αυτό δεν υπάρχει απάντηση. Γιατί όταν κατέχεις δικαιώματα μαϊμού είναι βέβαιο ότι περιορίζεις το δικαίωμα των κανονικών αγροτών στους οποίους αναλογούν μικρότερες επιδοτήσεις.

Σούσουρο και ερωτηματικά

Μένουμε ΟΠΕΚΕΠΕ όπου έχει αρχίσει να δημιουργείται σούσουρο με την πολύμηνη απραξία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Κόσμος πάει και έρχεται και καταθέτει αλλά την ίδια στιγμή η περίφημη μεγάλη δικογραφία αποσπάσματα της οποίας περιλαμβάνονται στη δικογραφία που πήγε στη Βουλή για Βορίδη και Αυγενάκη δεν έχει ωριμάσει όπως λένε στη γλώσσα τους κάποιοι δικαστές. Μάλιστα μαθαίνω ότι και εντός της Εισαγγελίας γίνονται κάποια περίεργα και υπάρχει ένα κλίμα δυσπιστίας ακόμα και μεταξύ των Εισαγγελέων. Όλα αυτά με βάζουν σε σκέψεις και λέω να ερευνήσω επισταμένως τι συμβαίνει. Είναι φυσιολογικά αυτά που συμβαίνουν ή υπάρχει κάτι άλλο που μπορεί να διαλύσει και μύθους που κάποιοι σε ευρωπαϊκό επίπεδο δημιούργησαν για τον εαυτό τους. Σημειωτέον η κα Κοβέσι οσονούπω αποχωρεί και έχει κάνει ωραίες δηλώσεις αλλά χωρίς αποτελέσματα (πλην υποθέσεων της … μαρίδας) ειδικά για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Πωλήσεις μετοχών και εντυπώσεις

Αφήνουμε τον πολύπαθο ΟΠΕΚΕΠΕ και πάμε στις τράπεζες όπου βλέπω μια πρεμούρα από στελέχη κορυφαία και λιγότερο κορυφαία να πουλήσουν τις μετοχές που πήραν δωρεάν είτε κοψοχρονιά στα πλαίσια των περίφημων προγραμμάτων επιβράβευσης. Φυσικά είναι δικαίωμά τους να πουλούν γιατί μπορεί να χρειάζονται τα χρήματα αν και οι ετήσιες απολαβές τους από τους μισθούς και οι λοιπές παροχές δεν παραπέμπουν σε ανάγκη να γίνουν πωλήσεις. Όμως είναι ένα ερώτημα τι εντυπώσεις δημιουργεί η σε κάποιες περιπτώσεις αθρόα πώληση μετοχών ειδικά από ανθρώπους που πρέπει να πείσουν τους θεσμικούς επενδυτές ότι υπάρχει προοπτική για τις επιδόσεις του κλάδου και άρα να δημιουργήσουν το κατάλληλο κλίμα για τοποθετήσεις στις μετοχές των τραπεζικών ιδρυμάτων που διοικούν.

Οι τραπεζικοί φόβοι

Για να είμαστε όμως σαφείς το κλίμα διεθνώς δεν είναι καλό για τον τραπεζικό κλάδο. Γιατί όπως να το κάνουμε η εκτίναξη των αποδόσεων των ομολόγων σε συνδυασμό με την διατήρηση των τιμών του πετρελαίου σε υψηλά επίπεδα προκαλούν φόβο και μάλιστα μεγάλο. Ο φόβος έρχεται από την ανάγκη νέας αύξησης επιτοκίων αλλά και τον κίνδυνο στασιμοπληθωρισμού και βύθισης των οικονομιών όπου θα πρέπει να πληρώνουν περισσότερα χρήματα τα κράτη για να δανειστούν. Φυσικά και η αύξηση επιτοκίων αυξάνει και το κόστος των δανείων αλλά και τον κίνδυνο δημιουργίας νέων προβληματικών δανείων και φρενάρει την ανάπτυξη των τραπεζικών ιδρυμάτων όχι γιατί δεν θα εισπράξουν περισσότερα από τα υψηλότερα επιτόκια αλλά γιατί αυξάνει η πιθανότητα να κολλήσει η πιστωτική επέκταση. Μέσα σε αυτό το κλίμα η Ελλάδα είναι όαση καθώς υπάρχει η πρόωρη αποπληρωμή του χρέους που δίνει ένα δυνατό μήνυμα στους επενδυτές. Φτάνει; Αυτό κανείς ακόμα δεν μπορεί να το γνωρίζει.

Βροχή παρουσιάσεων

Σε αυτό το κλίμα πάντως έρχεται μπαράζ RoadShows των ελληνικών τραπεζών και όχι μόνο στο εξωτερικό μέσα στο τρέχον δίμηνο. Εκεί θα πάρουν οι εγχώριοι τραπεζίτες και κλίμα για τις επενδυτικές ανησυχίες από τις ερωτήσεις που θα δεχτούν αλλά και τη συμμετοχή που θα υπάρξει στις παρουσιάσεις. Προς το παρόν αισιοδοξούν γιατί έχουμε και την αναβάθμιση του ελληνικού χρηματιστηρίου που προσελκύει κεφάλαια αλλά το ερώτημα είναι τι γίνεται την επόμενη των αναβαθμίσεων δεδομένου ότι οι αγορές δεν αγαπούν τις μακρές προεκλογικές περιόδους.

Οι φωστήρες της ΕΛΑΣ και το τραπεζικό μπουρλότο

Για να είμαστε όμως ειλικρινείς δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να φοβούνται οι τραπεζίτες εκτός από το πρόγραμμα των φωστήρων της ΕΛΑΣ. Οι άνθρωποι πρότειναν λοιπόν να διατηρείται για τρία χρόνια το κεφάλαιο που παράγεται οργανικά από τις τράπεζες αντί να διανέμεται μέρισμα. Έτσι , θααποαναγνωριστεί ταχύτερα το DTC από τα εποπτικά κεφάλαια και κατά συνέπεια θα οδηγηθεί σε μείωση το ποσοστό της αναβαλλόμενης φορολογίας με τα την κερδοφορία της κάθε χρήσης. Έτσι το δημόσιο θα πάρει φορολογικά έσοδα και μάλιστα σημαντικά μετά από τρία χρόνια. Όλα αυτά θα ήταν ωραία αν δεν είχαν δράκο. Και ο δράκος είναι ότι τα μηδενικά μερίσματα θα φέρουν κατάρρευση των τιμων των μετοχών αλλά και θα πλήξουν την εμπιστοσύνη των μετόχων. Τόσο απλά, τόσο ξεκάθαρα οι προτάσεις αυτές κάνουν τους τραπεζίτες και να μην κοιμούνται τα βράδια όπως και τους μετόχους τους.

Οι αυθαιρεσίες της ΝΝ και η ατιμωρησία

Στις ασφαλιστικές πάντως δεν καταλαβαίνουν τίποτα και κάνουν τα δικά τους. Και φυσικά δεν κάνει τίποτα από αυτά που πρέπει να κάνει ούτε το Υπουργείο Ανάπτυξης ούτε και η Τράπεζα της Ελλάδος. Την περασμένη Παρασκευή λοιπόν δημοσιεύτηκε μια πολύ ενδιαφέρουσα ανακοίνωση από το Συνήγορο του Καταναλωτή (που υπάγεται στη νέα Ανεξάρτητη Αρχή του κ. Τάκη Θεοδωρικάκου) με τίτλο «Δημοσιοποίηση έγγραφης σύστασης προς την ασφαλιστική εταιρία με την επωνυμία «ΝΝ Ελληνική Μονοπρόσωπη ΑΑΕΖ» για παράνομη και αντισυμβατική άρνηση ασφαλιστικής κάλυψης. Περίπτωση αμφισβήτησης αναγκαιότητας νοσηλείας του ασφαλισμένου». Η υπόθεση αφορά μη καταβολή νοσηλείας ασφαλισμένου στο Metropolitan General την οποία αρνείται να πληρώσει η ΝΝ και συνέχισε να αρνείται παρά την επιστολή που δέχτηκε από το Συνήγορο. Γι αυτό και έγινε η δημοσιοποίηση. Και τώρα λοιπόν τι γίνεται; Αρκεί η δημοσιοποίηση μιαςκαταχρηστικής πρακτικής για να «νομιμοποιούνται» οι αυθαιρεσίες των ασφαλιστικών και εν προκειμένων της ΝΝ; Αρκεί να βάζουν ακόμα και πρόστιμα που δεν τα βλέπουμε ή η Πολιτεία οφείλει να νομοθετεί και να τιμωρεί αυστηρά τις αυθαιρεσίες; Κατά τα λοιπά για τις αυθαίρετες αυξήσεις ασφαλίστρων ο μήνας έχει μονίμως και οι ασφαλισμένοι καλούνται να πληρώνουν υπέρογκα ποσά χωρίς να ξέρουν αν και πότε θα αποζημιωθούν. Φυσικά θα ζητήσουν στο τέλος και τα ρέστα στους Έλληνες που δεν ασφαλίζονται κατηγορώντας τους για έλλειψη ασφαλιστικής συνείδησης με ασυνείδητες ασφαλιστικές εταιρίες.

Θόλωσαν το τοπίο

Η αγορά περίμενε πραγματικά με ενδιαφέρον την παρουσίαση των αποτελεσμάτων εξαμήνου της Quest που όντως ήταν ιδιαίτερα θετικά για να μάθει τι θα γίνει με την ACS αλλά και την Φουρλής. Και δεν έμαθε απολύτως τίποτα ουσιαστικό αλλά μάλλον μπερδεύτηκε για το τι ακριβώς συμβαίνει με την ACS. Γιατί από την εταιρία είπαν ότι αν αγοράσουν οι Γερμανοί το 80% τον Οκτώβριο αυτοί θα πάρουν πίσω το 20% που έχουν ήδη πουλήσει παρ ότι δεν είναι υποχρεωμένοι. Αν το πάρουν όμως πίσω δεν βλέπω και πολλά περιθώρια αύξησης της συμμετοχής στη Φουρλής εκτός και αν δανειστούν. Γιατί μπορεί αυτή τη στιγμή ο όμιλος να είναι με καθαρό μετρητό και πρακτικά αδάνειστος αλλά δεν υπάρχουν πάνω από 70 εκ ευρώ που χρειάζονται για την επαναγορά του ποσοστού στην ACS αν αυτή απαιτηθεί. Οπότε φαίνεται ότι θα περιμένουν τους Γερμανούς για τους οποίους δεν έχουν ορατότητα για να δουν και τι θα κάνουν με την Φρουλής αλλά και την Trade Estates όπου εκεί μπορεί να δούμε και τράμπες με την Briqs.

Το ράλι και οι φήμες

Δεν ξέρουμε αν το παρατηρήσατε αλλά στις δύο τελευταίες συνεδριάσεις της εβδομάδας η μετοχή της Lamda Development έκανε άλμα από τα 6,18 ευρώ στα 6,80 ευρώ ή σε ποσοστό 10% και μάλιστα με πολύ αυξημένο όγκο συναλλαγών. Δεδομένου ότι η μετοχή για καιρό ήταν εκτός κλίματος η αντίδραση αυτή προκάλεσε αίσθηση αλλά και εκτιμήσεις ότι η συμφωνία με Πινιατάρο και ION Group που είχε ανακοινωθεί πέρυσι αλλά έχει καθυστερήσει τουλάχιστον δύο μήνες σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα τελικά θα προχωρήσει και θα εισρεύσουν τα 450 εκ ευρώ που είχαν συμφωνηθεί. Βέβαια μπορεί και να υπάρχουν εναλλακτικές αλλά μένει να αποδειχτεί.

Μια συν μια απορία για Ιντεάλ

Μια απορία κυριαρχεί στην αγορά για την αποεπένδυση της ΟΑΚ από την Ιντεάλ. Αφού η δεύτερη ήθελε να πάρει πίσω το ποσοστό της για ποιο λόγο δεν το έκανε πριν μοιραστούν παχυλά μερίσματα από την Αττικά Πολυκαταστήματα αλλά και πριν διατεθούν οι μετοχές της δημόσιας εγγραφής της τελευταίας και εισπραχτούν τόσο εκατομμύρια; Και προφανώς η απάντηση δεν είναι πως δεν βρέθηκαν καλύτερες επενδυτικές επιλογές. Βεβαίως οι επενδυτικές επιλογές έχουν να κάνουν με τη συγκυρία και εδώ είναι ένα ερώτημα τι ακριβώς θα γίνει με τη μίσθωση του Attica στο κατάστημα της Πανεπιστημίου όπου η Πειραιώς και Picar κουνούν μαντήλι στο μετοχικό ταμείο στρατού που τους έχει ταράξει στις δικαστικές προσφυγές για να παίρνει μεγαλύτερα μισθώματα.

Τα «θαύματα» της Lenovo

Βλέποντας τα τελευταία δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία της Lenovo Hellas εταιρίας περιορισμένης ευθύνης είναι να απορεί κάποιος με τα περίεργα ποσά που εμφανίζονται στους λογαριασμούς της εταιρίας πέρα από την κατακρήμνιση μεγεθών στη χρήση που έληξε το Μάρτιο του 2025 σε σχέση με την προηγούμενη. Όμως αναρωτιόμαστε πως γίνεται με τζίρο 4,3 εκ ευρώ πως γίνεται να έχεις υποχρεώσεις 4,8 εκ ευρώ και λοιπέ απαιτήσεις που φύτρωσαν το 2025 ύψους 2,1 εκ ευρώ και οι οποίες δεν ξέρει κανένας που έκανε. Προφανώς αυτά είναι για δυνατούς λύτες από την Κίνα. Τα μελετούμε και επανερχόμαστε.

Διαβάστε επίσης