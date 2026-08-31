Αύξηση κατώτατου, οι Σέρρες, ο ΠΑΟΚ και ο Ντέλιας, ο Σαμαράς, τα θαύματα της Polyeco

ΔΕΘ και η μισή 13η σύνταξη

Καλό χειμώνα δεν πρόκειται να σας ευχηθώ. Θα προτιμήσω το «καλό αποκαλόκαιρο» αφού οι ζέστες στην Ελλάδα κρατούν τουλάχιστον μέχρι το Νοέμβριο. Θα ευχηθώ βεβαίως καλή εβδομάδα και δημιουργική σεζόν! Πάμε τώρα στην ταμπακιέρα: Κακά τα ψέματα όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στη ΔΕΘ η οποία προφανώς θα λειτουργήσει ως πολιτικό βαρόμετρο για τις εκλογές του 2027. Οι περισσότεροι περιμένουν να δουν αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ανακοινώσει την επιστροφή της 13ης σύνταξης (ολόκληρη ή έστω τη μισή) αν και το Μαξίμου έχει αποκλείσει αυτό το ενδεχόμενο. Όμως ως γνωστόν η ελπίδα πεθάνει τελευταία... Η αύξηση του κατώτατου μισθού που προανήγγειλε από την Κοζάνη ο πρωθυπουργός προφανώς και είναι καλοδεχούμενη, αλλά δεν πρόκειται να δώσει αέρα αυτοδυναμίας.

Οι αδιάφορες δημοσκοπήσεις του Αυγούστου

Στην πολιτική υπάρχει ένας άγραφος κανόνας: δημοσκοπήσεις τον Αύγουστο δεν γίνονται. Τελεία και παύλα. Αλλά ακόμα κι αν γίνουν δεν μπορούν να εκληφθούν ως επιστημονικό δεδομένο αφού απέχουν πολύ από την ημερομηνία της κάλπης και δεν περιέχουν τις παραδοσιακές δεσμεύσεις των κομμάτων από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πρακτικά δηλαδή είναι αδιάφορα τα γκάλοπ του Αυγούστου. Μετά τη ΔΕΘ όπου όλοι θα έχουν ξεδιπλώσει τα χαρτιά τους επί των οικονομικών ζητημάτων θα δούμε τι ψάρια πιάνει ο καθένας...

Η Ακρίτα είναι η αφορμή - Το ΠΑΣΟΚ είναι το πρόβλημα

Η ΝΔ γνωρίζει πολύ καλά ότι η μεγάλη μάχη για τις επόμενες εκλογές θα δοθεί στο Κέντρο. Και εκεί ακριβώς επιχειρεί να χτυπήσει το ΠΑΣΟΚ. Η επιλογή να σηκώσει τόσο ψηλά τους τόνους απέναντι στην Ακρίτα εξυπηρετεί έναν πολύ συγκεκριμένο στόχο: να εμφανίσει το ΠΑΣΟΚ να κινείται όλο και πιο κοντά στην Αριστερά, αφήνοντας στη Νέα Δημοκρατία τον χώρο του μετριοπαθούς Κέντρου.

Το μήνυμα είναι σαφές: «Εσείς με την Ακρίτα και τον ΣΥΡΙΖΑ, εμείς με το Κέντρο». Αυτό είναι όλο το ζουμί. Δεν είναι η Ακρίτα που… τρομάζει τη ΝΔ. Είναι το ενδεχόμενο το ΠΑΣΟΚ να παραμείνει αξιόπιστος πόλος για τους κεντρώους ψηφοφόρους. Γι’ αυτό και η Ακρίτα έγινε ξαφνικά τόσο σημαντική. Όχι επειδή είναι ο στόχος. Αλλά επειδή προσφέρεται ως το τέλειο όχημα για να χτυπηθεί ο πραγματικός αντίπαλος: το ΠΑΣΟΚ. Μέσω της Ακρίτα ο Μητσοτάκης βάζει πάλι τον Ανδρουλάκη στο ίδιο κάδρο με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τους υπόλοιπους αριστερούς…

Το οφσάιντ του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη

Μια ποδοσφαιρική «ατάκα» ήταν αρκετή για να ανάψει φωτιές στη συμπρωτεύουσα. Η αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Γιάννη Κωνσταντέλια του ΠΑΟΚ, κατά την πρόσφατη επίσκεψή του, εκλήφθηκε ως πολιτικό «οφσάιντ». Στη Θεσσαλονίκη, η οπαδική γεωγραφία είναι ναρκοπέδιο. Όταν ταυτίζεις την πόλη με ένα μόνο χρώμα, το «κίτρινο» της αντίδρασης δεν θα αργήσει να ανάψει. Ο σύνδεσμος SUPER 3 του Άρη απάντησε με μια σκληρή ανακοίνωση, ξεκαθαρίζοντας ότι η πόλη δεν είναι πολιτικό λάφυρο κανενός. Το Μαξίμου μάλλον υποτίμησε τα αντανακλαστικά του Χαριλάου. Σε μια περίοδο που η κυβέρνηση αναζητά ισορροπίες στη Βόρεια Ελλάδα, το να αναφέρεται ο Πρωθυπουργός μόνο σε μια ομάδα δημιούργησε παρεξηγήσεις αν και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν είχε κάποια σκοπιμότητα όταν αναφέρθηκε σε αυτό το περιστατικό. Όμως στο ποδόσφαιρο, όπως και στην πολιτική, οι άσκοπες ντρίμπλες κοστίζουν. Ειδικά όταν γίνονται σε γήπεδο όπου οι οπαδοί δεν συγχωρούν εύκολα τα λάθη της εξουσίας.

Σέρρες: Ο πονοκέφαλος της ΝΔ χτυπά καμπανάκι στο Μαξίμου

Κάτι φαίνεται να μην πηγαίνει ακριβώς όπως θα ήθελε η Νέα Δημοκρατία στις Σέρρες και το γεγονός ότι το κυβερνητικό επιτελείο ρίχνει ιδιαίτερο βάρος στην περιοχή μόνο απαρατήρητο δεν περνά. Οι διαδοχικές επισκέψεις κυβερνητικών στελεχών, με τον Μάκη Βορίδη να βρίσκεται στο επίκεντρο, δείχνουν ότι η γαλάζια παράταξη αντιμετωπίζει τις Σέρρες ως εκλογική περιφέρεια που χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Το ζήτημα γίνεται ακόμη πιο ενδιαφέρον μετά την απόφαση του Κώστα Αχ. Καραμανλή να μην είναι, όπως έχει δηλώσει, υποψήφιος στις επόμενες εκλογές. Η απουσία ενός ισχυρού ονόματος από το ψηφοδέλτιο δημιουργεί αναπόφευκτα ερωτήματα για τη δυναμική της ΝΔ στην περιοχή. Και το Μαξίμου γνωρίζει καλά ότι στις Σέρρες η μάχη δεν θα δοθεί μόνο απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Οι δεξιές διαρροές είναι ο μεγάλος πονοκέφαλος. Γι’ αυτό και η «απόβαση» Βορίδη και Γεωργιάδη στην περιοχή μόνο τυχαία δεν μοιάζει. Ο Μητσοτάκης ρίχνει στη μάχη το βαρύ πυροβολικό της δεξιάς για να μιλήσουν με τα κομματικά στελέχη της ΝΔ. Αντίστοιχα προβλήματα υπάρχουν όπως μαθαίνω και στη Μαγνησία όπου εκεί έχουμε την περίπτωση του Χρήστου Τριαντόπουλου. Γενικώς δεν μιλάμε για εύκολες εξισώσεις...

Συντροφικά μαχαιρώματα στο υπουργικό

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αποφασίσει να παγώσει προσώρας τον ανασχηματισμό, όμως από καλές πηγές μαθαίνω ότι το κλίμα στο υπουργικό δεν είναι αρκετά ζεστό. Υπάρχει μια «ψυχρασία» μεταξύ τον υπουργών για να χρησιμοποιήσω και μία φράση του Ζήκου από την ελληνική ταινία «Της κακομοίρας». Για παραδειγμα μου λένε ότι κορυφαίος υπουργός της κυβέρνησης λέει τα χειρότερα για συνάδελφό του το όνομα του οποίου φέρεται να εμπλέκεται σε οικονομικό σκάνδαλο με ατασθαλίες. Την ίδια ώρα σε αρκετά υπουργεία οι υπουργοί δεν λένε ούτε «καλημέρα» με τους υφυπουργούς τους. Αυτά βέβαια είναι γνωστά στο Μέγαρον το οποίο προς το παρόν σφυρίζει αδιάφορα...

Μια κατεδάφιση που «ενώνει» τον Δούκα με τον Δένδια

Μην πάει ο νους σας σε κάτι πονηρό πολιτικά. Αναφέρομαι στην κατεδάφιση του θεάτρου Badminton. Η συνεργασία του Δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια, επικεντρώνεται στην κατεδάφιση του θεάτρου Badminton στο Γουδή. Η κίνηση αυτή αποτελεί κοινό βήμα για τη δημιουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου.Οι δύο πλευρές πέρασαν από έντονη πολιτική κόντρα σε μια ουσιαστική θεσμική Θυμίζω ότι οι δύο άνδρες είχαν σφοδρή πολιτική κόντρα με αφορμή τη διαχείριση και την καθαριότητα του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη. Περασμένα ξεχασμένα. Τώρα τους ένωσε μια κατεδάφιση....

Η «γαλάζια απόβαση» στη Βόρεια Ελλάδα

Στο Μαξίμου φαίνεται πως μετρούν πλέον όχι μόνο τις δημοσκοπήσεις, αλλά και τα χιλιόμετρα των υπουργών! Σύμφωνα με πληροφορίες, στον Κυριάκο Μητσοτάκη έχει φτάσει απολογισμός με πάνω απο 40 εξορμήσεις υπουργών και υφυπουργών της ΝΔ, ενώ ο σχεδιασμός προβλέπει την παρουσία κυβερνητικών και κομματικών στελεχών σε 17 εκλογικές περιφέρειες της Βόρειας Ελλάδας ενόψει ΔΕΘ. Και η εικόνα που μεταφέρεται στο πρωθυπουργικό γραφείο είναι ότι ο μηχανισμός «ζεστάθηκε». Δεν πρόκειται, άλλωστε, για τουριστική εκδρομή. Η Βόρεια Ελλάδα θεωρείται κρίσιμο εκλογικό πεδίο, με τη ΝΔ να δέχεται πιέσεις από τα δεξιά. Γι´ αυτό και οι εξορμήσεις λειτουργούν ως τεστ εκλογικής ετοιμότητας: ποιοι υπουργοί βγαίνουν μπροστά, ποιοι έχουν επαφή με την κοινωνία και ποιοι απλώς γράφουν παρουσίες. Στο Μαξίμου, πάντως, λέγεται ότι κρατούν… παρουσιολόγιο!

Σπάει όλα τα ρεκόρ ο Άδωνις

Μπορεί για την αντιπολίτευση να είναι κόκκινο πανί όμως για την κυβέρνηση είναι ο άνθρωπος κλειδί. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό που έχει δημοσιευτεί, ο Γεωργιάδης αναλαμβάνει πέντε εκλογικές περιφέρειες. Οι περιοχές που προκύπτουν από το πρόγραμμα είναι Έβρος, Ξάνθη, Ροδόπη, Δράμα και Σέρρες. Μάλιστα, το πρόγραμμα για τη Δράμα αναφέρει τον υπουργό Υγείας Γεωργιάδη ως επικεφαλής του κλιμακίου την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Άρα, αν μιλάμε για αριθμό εκλογικών περιφερειών, ο Άδωνις έχει πέντε — και πράγματι είναι από τα μεγαλύτερα «φορτία» του κυβερνητικού σχεδιασμού. Το ενδιαφέρον παραπολιτικό στοιχείο είναι ότι ο έτερος αντιπρόεδρος της ΝΔ αναλαμβάνει περισσότερες περιοχές από πολλούς συναδέλφους του, γεγονός που δείχνει είτε εμπιστοσύνη στις περιοδείες του είτε την εκτίμηση ότι μπορεί να σηκώσει δύσκολες αποστολές.

Η Κρήτη θέλει τον Αντρέα της...

Μαθαίνω ότι είναι πυρετώδεις οι διαδικασίες στη Χαριλάου Τρικούπη προκειμένου η φιέστα που θα γίνει στην Κρήτη για την 3η του Σεπτέμβρη να θυμίζει άλλες εποχές... Ανδρέα Παπανδρέου. Το νησί ήταν πράσινο για πάρα πολλές δεκαετίες και ο στόχος του Νίκου Ανδρουλάκη είναι να το ξαναβάψει πράσινο στις επόμενες εκλογές. Γι' αυτό όπως μαθαίνω στη φιέστα της τρίτης του σεπτέμβρη θα παρευρεθεί ο γιος του ΓΑΠ, ο Ανδρέας Παπανδρέου ο οποίος θα κάνει και μόνο με το όνομά του αυτή την συγκινησιακή σύνδεση με το παρελθόν. Θα είναι η πρώτη του πολιτική εμφάνιση και όπως εκτιμούν ορισμένοι θα είναι ένα μήνυμα ότι θα κατέβει υποψήφιος στις εκλογές του 2027 στο Ηράκλειο.

Πώς διαβάζουν τον Σαμαρά στο Μαξίμου;

Οι φίλοι μου οι Μαξιμιλιανοίκαθησυχάζουν, όσο μπορούν, τον πρωθυπουργό για την περίπτωση του Αντώνη Σαμαρά. Παρά τις τελευταίες δημοσκοπήσεις που δίνουν ακόμα και διψήφιο ποσοστό στον Καλαματιανό, οι στενοί συνομιλητές του Κυριάκου Μητσοτάκη τον διαβεβαιώνουν ότι μπορεί να κάνει ένα «μπαμ» ενθουσιασμού αλλά μακροπρόθεσμα θα ξεφουσκώσει και φέρνουν ως παράδειγμα το κόμμα Καρυστιανού. Βέβαια εδώ υπάρχει μία ειδοποιός διαφορά ο Σαμαράς πρώτον είναι έμπειρος πολιτικά και δεύτερον έχει στελέχη που τον ακολουθούν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν έρχεται δηλαδή από το πουθενά...

Τα παραμύθια της Χαλιμάς για Μητσοτάκη και Κίμπερλι

Εν μέσω Αυγούστου διακινήθηκε και μία παραπολιτική είδηση ότι δήθεν οι σχέσεις του Κυριακού Μητσοτάκη με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έχουν διαρραγεί. Κανείς βέβαια δεν μας εξήγησε το «γιατί;», αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Είναι δυνατόν να αφήσουμε την αλήθεια να μας χαλάσει ένα κατασκοπικό story ότι ο Έλληνας πρωθυπουργός τα έσπασε με την αμερικανίδα πρέσβη; Τέτοια σενάρια δεν τα χάνουμε… Ξεπερνούν και τα παραμύθια της Χαλιμάς.

Οι διπλοπληρωμές και ο Φραπές

Όλο και κάτι περίεργα φτάνουν στα αυτιά μου με τον περίφημο Φραπέ του ΟΠΕΚΕΠΕ ο οποίος ως γνωστόν κυκλοφορεί ελεύθερος καθώς μέχρι σήμερα το μόνο που υπάρχει είναι επισυνδέσεις και όχι κάποια κίνηση από πλευράς δικαιοσύνης. Ακούω λοιπόν ότι του έκανε ελέγχους λέει η οικονομική αστυνομία αυτή που είχε βγάλει κλέφτη τον Ανεστίδη αλλά αποδείχτηκε ότι όλα τα στοιχεία ήταν μαϊμού και ο άνθρωπος ήταν πεντακάθαρος. Και στους ελέγχους που έκανε στον Φραπέ τον βρήκε λέει … καθαρό με αποτέλεσμα ο ίδιος Φραπές από τη χαρά του να μην το κρύβει. Έχω όμως την αίσθηση και σε αυτή την περίπτωση τα αποτελέσματα της οικονομικής αστυνομίας θα αποδειχτούν αέρας φρέσκος καθώς στα αυτιά μου φτάνουν κάτι πληροφορίες για ευρήματα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που δεν αφορούν μόνο στον Φραπέ αλλά και όσους έβαλαν την υπογραφή τους να διπλοπληρωθεί. Ναι καλά διαβάσατε να διπλοπληρωθεί. Κρατήστε αυτό λοιπόν προς το παρόν και επανερχόμαστε με τα κατορθώματα των επίορκων του ΟΠΕΚΕΠΕ και τον Φραπέ.

Το επόμενο μεγάλο φιάσκο

Μιας και μιλάμε για οικονομική αστυνομία ετοιμαστείτε για ένα ακόμα φιάσκο που έρχεται. Και δεν μιλάω για τον Φραπέ αλλά για κάτι δυστυχείς πραγματικούς αγρότες που προφυλακίστηκαν με κατασκευασμένα πορίσματα και σήμερα βρίσκονται έξω με περιοριστικούς όρους. Η συγκεκριμένη υπόθεση συνδέεται και με άλλη υπόθεση στην Κοζάνη όπου έβγαινε η κυβέρνηση και ο Μιχάλης Χρυσοχοϊδηςπροσωπικά και πανηγύριζαν ότι έπιασαν μεγάλες εγκληματίες και παράνομες πληρωμές 22 εκ ευρώ αν θυμάμαι καλά. Βέβαια σε αυτή την υπόθεση είχαν βάλει βαθιά το χέρι τους κάτι μπουμπούκια από τον ΟΠΕΚΕΠΕ γιατί είχαν το σκοπό τους. Ποιος ήταν αυτός; Να βγάλουν συγκεκριμένο πρόσωπο ως αναξιόπιστο μάρτυρα σε δική τους υπόθεση που εμπλέκονται άλλα φρούτα υπάλληλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η δυσωδία, η σήψη και η παρακμή στα καλύτερά της.

Ματ Σαμαρά με αγροτοσυνδικαλιστές λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ

Μιας και μιλάμε για ΟΠΕΚΕΠΕ έχω την αίσθηση ότι ο Αντώνης Σαμαράς έχει κάνει πολλή δουλειά στο παρασκήνιο και τα ψηφοδέλτιά του θα έχουν υποψηφίους όχι μόνο τον Ανεστίδη και τον Αλειφτήρα(καλά αυτός πως βρέθηκε στην Κωνσταντοπούλου όντας δεξιών πεποιθήσεων είναι ένα μυστήριο) αλλά πλήθος άλλων αγροτοσυνδικαλιστών όπως ο Παναγιώτης Περράκης ο Πρόεδρος των Αλιέων του Βόλου. Σε αυτά βέβαια έχει παίξει μεγάλο ρόλο ο Ανεστίδης ο οποίος ήταν ο πρώτος που είπε το ναι στην κρούση που του έγινε προ ολίγων μηνών. Η έξυπνη τακτική από την πλευρά Σαμαρά ήταν ότι η κίνηση έγινε πριν καν γίνει επισήμως γνωστό ότι ο Ανεστίδης είναι απολύτως καθαρός και αυτό μέτρησε πολύ και στον Ανεστίδη και στους υπόλοιπους αγροτοσυνδικαλιστές. Στη Νέα Δημοκρατία έχουν αρχίσει να αντιλαμβάνονται τι συμβαίνει αλλά με αυτά που έχουν γίνει το παιγνίδι με τους αγρότες έχει αρχίσει να γίνεται όλο και πιο δύσκολο.

Τα θαύματα της Polyeco

Εν τω μεταξύ πραγματικά όταν βλέπω μερικά πράγματα απορώ τι γίνεται σε αυτή την έρημη χώρα και αν τελικά υπάρχουν δικλείδες ελέγχου. Βλέπω για παράδειγμα στο ΓΕΜΗ να έχει αναρτηθεί μια συναλλαγή με συνδεδεμένες εταιρίες της περίφημης Polyeco του Θανάση Πολυχρονόπουλου ο οποίος τελευταία μου λένε ότι εμφανίζεται ως τρανός επιχειρηματίας με δουλειές κυρίως εκτός Ελλάδας και μπορεί και να είναι και έτσι. Τι αναφέρει λοιπόν η ανάρτηση; Ότι η Polyeco έδωσε εγγύηση υπέρ της εταιρίας Βιοενεργειακή Μεγάρων. Στη Βιονεργειακή ένας μέλος του ΔΣ (δεν έχει όνομα ρε παιδιά;) είναι μέλος και του ΔΣ της Polyeco αλλά και ότι η Polyeco είναι μέτοχος της Μεγα-eco η οποία είναι μέτοχος της Βιονεργειακής Μεγάρων. Μόνο που εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Όλες αυτές οι εταιρίες δεν αναφέρονται είτε ως θυγατρικές είτε ως συνδεδεμένες στις οικονομικές καταστάσεις της Polyeco παρά το γεγονός ότι η νομοθεσία είναι σαφής. Υπάρχει κάτι που θέλουν να κρύψουν ή δημοσιεύουν οικονομικές καταστάσεις ό,τι να είναι;

Όταν μπερδεύονται τα τείχη

Μαθαίνω κάτι πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για την KPMG και τη στρατηγική της επικεφαλής της εταιρίας γνωστής και ως συζύγου του Άνθιμου Θωμόπουλου γνωστού από τα κατορθώματά του στην Τράπεζα Πειραιώς. Και τα ενδιαφέροντα σχετίζονται με αυτά που γίνονται σε ότι αφορά στη διαλογή πελατών με σκοπό να βγουν λεφτά από τα συμβυολευτικά τα οποία είναι πιο εύκολα και πιο πολλά. Το ερώτημα βεβαίως είναι με ποια τείχη μπερδεύονται το ένα με το άλλο. Τα σινικά ή της μεγιστοποίησης του κέρδους χωρίς την τήρηση κανόνων. Περισσότερα προσεχώς.

Η γαλέρα των ελεγκτικών

Μιας και μιλάμε για ελεγκτικές-συμβουλευτικές εταιρίες θα ήθελα να ρωτήσω εκεί στην Επιθεώρηση Εργασίας αν κάνουν ελέγχους για τις συνθήκες εργασίας σε αυτές τις εταιρίες και συγκεκριμένα την τήρηση των ωραρίων και αν έχουν βρει από ποιες εξόδους και ποια υπόγεια φεύγουν υπάλληλοι κάθε φορά που γίνεται (γίνεται ή για τα μάτια του κόσμου; ) έλεγχος. Όχι τίποτα άλλο αλλά κούω για εξοντωντικά ωράρια νέων παιδιών επιστημόνων και συνθήκες γαλέρας με αμοιβές της πλάκας και χρεώσεις εξωφρενικές στους πελάτες. Επειδή το θέμα είναι σοβαρό θέλω να ρωτήσω για τελευταία φορά. Πόσες φορές έχει γίνει έλεγχος στις εταιρίες της Big 4 και τι έχει βρει. Έχουν πάει κανένα Σάββατο, έχουν ελέγξει την τηλεργασία και επαναλαμβάνω και κάτι υπόγειες εξόδους που τσουβαλιάζονται κάποιοι για να μην αποδειχτούν οι παρανομίες. Όχι τίποτα άλλο αλλά ορισμένες εταιρίες τις έχουμε και περί πολλού με τους διευθύνοντες να φορούν ωραίες γραβάτες.Επανερχόμαστε λεπτομερώς καθώς τα στόματα των καταπιεσμένων έχουν αρχίσει να ανοίγουν και να κρατάνε και αποδεικτικά

ΔΕΘ και η μισή 13η σύνταξη

Καλό χειμώνα δεν πρόκειται να σας ευχηθώ. Θα προτιμήσω το «καλό αποκαλόκαιρο» αφού οι ζέστες στην Ελλάδα κρατούν τουλάχιστον μέχρι το Νοέμβριο. Θα ευχηθώ βεβαίως καλή εβδομάδα και δημιουργική σεζόν! Πάμε τώρα στην ταμπακιέρα: Κακά τα ψέματα όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στη ΔΕΘ η οποία προφανώς θα λειτουργήσει ως πολιτικό βαρόμετρο για τις εκλογές του 2027. Οι περισσότεροι περιμένουν να δουν αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ανακοινώσει την επιστροφή της 13ης σύνταξης (ολόκληρη ή έστω τη μισή) αν και το Μαξίμου έχει αποκλείσει αυτό το ενδεχόμενο. Όμως ως γνωστόν η ελπίδα πεθάνει τελευταία... Η αύξηση του κατώτατου μισθού που προανήγγειλε από την Κοζάνη ο πρωθυπουργός προφανώς και είναι καλοδεχούμενη, αλλά δεν πρόκειται να δώσει αέρα αυτοδυναμίας.

Οι αδιάφορες δημοσκοπήσεις του Αυγούστου

Στην πολιτική υπάρχει ένας άγραφος κανόνας: δημοσκοπήσεις τον Αύγουστο δεν γίνονται. Τελεία και παύλα. Αλλά ακόμα κι αν γίνουν δεν μπορούν να εκληφθούν ως επιστημονικό δεδομένο αφού απέχουν πολύ από την ημερομηνία της κάλπης και δεν περιέχουν τις παραδοσιακές δεσμεύσεις των κομμάτων από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πρακτικά δηλαδή είναι αδιάφορα τα γκάλοπ του Αυγούστου. Μετά τη ΔΕΘ όπου όλοι θα έχουν ξεδιπλώσει τα χαρτιά τους επί των οικονομικών ζητημάτων θα δούμε τι ψάρια πιάνει ο καθένας...

Η Ακρίτα είναι η αφορμή - Το ΠΑΣΟΚ είναι το πρόβλημα

Η ΝΔ γνωρίζει πολύ καλά ότι η μεγάλη μάχη για τις επόμενες εκλογές θα δοθεί στο Κέντρο. Και εκεί ακριβώς επιχειρεί να χτυπήσει το ΠΑΣΟΚ. Η επιλογή να σηκώσει τόσο ψηλά τους τόνους απέναντι στην Ακρίτα εξυπηρετεί έναν πολύ συγκεκριμένο στόχο: να εμφανίσει το ΠΑΣΟΚ να κινείται όλο και πιο κοντά στην Αριστερά, αφήνοντας στη Νέα Δημοκρατία τον χώρο του μετριοπαθούς Κέντρου.

Το μήνυμα είναι σαφές: «Εσείς με την Ακρίτα και τον ΣΥΡΙΖΑ, εμείς με το Κέντρο». Αυτό είναι όλο το ζουμί. Δεν είναι η Ακρίτα που… τρομάζει τη ΝΔ. Είναι το ενδεχόμενο το ΠΑΣΟΚ να παραμείνει αξιόπιστος πόλος για τους κεντρώους ψηφοφόρους. Γι’ αυτό και η Ακρίτα έγινε ξαφνικά τόσο σημαντική. Όχι επειδή είναι ο στόχος. Αλλά επειδή προσφέρεται ως το τέλειο όχημα για να χτυπηθεί ο πραγματικός αντίπαλος: το ΠΑΣΟΚ. Μέσω της Ακρίτα ο Μητσοτάκης βάζει πάλι τον Ανδρουλάκη στο ίδιο κάδρο με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τους υπόλοιπους αριστερούς…

Το οφσάιντ του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη

Μια ποδοσφαιρική «ατάκα» ήταν αρκετή για να ανάψει φωτιές στη συμπρωτεύουσα. Η αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Γιάννη Κωνσταντέλια του ΠΑΟΚ, κατά την πρόσφατη επίσκεψή του, εκλήφθηκε ως πολιτικό «οφσάιντ». Στη Θεσσαλονίκη, η οπαδική γεωγραφία είναι ναρκοπέδιο. Όταν ταυτίζεις την πόλη με ένα μόνο χρώμα, το «κίτρινο» της αντίδρασης δεν θα αργήσει να ανάψει. Ο σύνδεσμος SUPER 3 του Άρη απάντησε με μια σκληρή ανακοίνωση, ξεκαθαρίζοντας ότι η πόλη δεν είναι πολιτικό λάφυρο κανενός. Το Μαξίμου μάλλον υποτίμησε τα αντανακλαστικά του Χαριλάου. Σε μια περίοδο που η κυβέρνηση αναζητά ισορροπίες στη Βόρεια Ελλάδα, το να αναφέρεται ο Πρωθυπουργός μόνο σε μια ομάδα δημιούργησε παρεξηγήσεις αν και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν είχε κάποια σκοπιμότητα όταν αναφέρθηκε σε αυτό το περιστατικό. Όμως στο ποδόσφαιρο, όπως και στην πολιτική, οι άσκοπες ντρίμπλες κοστίζουν. Ειδικά όταν γίνονται σε γήπεδο όπου οι οπαδοί δεν συγχωρούν εύκολα τα λάθη της εξουσίας.

Σέρρες: Ο πονοκέφαλος της ΝΔ χτυπά καμπανάκι στο Μαξίμου

Κάτι φαίνεται να μην πηγαίνει ακριβώς όπως θα ήθελε η Νέα Δημοκρατία στις Σέρρες και το γεγονός ότι το κυβερνητικό επιτελείο ρίχνει ιδιαίτερο βάρος στην περιοχή μόνο απαρατήρητο δεν περνά. Οι διαδοχικές επισκέψεις κυβερνητικών στελεχών, με τον Μάκη Βορίδη να βρίσκεται στο επίκεντρο, δείχνουν ότι η γαλάζια παράταξη αντιμετωπίζει τις Σέρρες ως εκλογική περιφέρεια που χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Το ζήτημα γίνεται ακόμη πιο ενδιαφέρον μετά την απόφαση του Κώστα Αχ. Καραμανλή να μην είναι, όπως έχει δηλώσει, υποψήφιος στις επόμενες εκλογές. Η απουσία ενός ισχυρού ονόματος από το ψηφοδέλτιο δημιουργεί αναπόφευκτα ερωτήματα για τη δυναμική της ΝΔ στην περιοχή. Και το Μαξίμου γνωρίζει καλά ότι στις Σέρρες η μάχη δεν θα δοθεί μόνο απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Οι δεξιές διαρροές είναι ο μεγάλος πονοκέφαλος. Γι’ αυτό και η «απόβαση» Βορίδη και Γεωργιάδη στην περιοχή μόνο τυχαία δεν μοιάζει. Ο Μητσοτάκης ρίχνει στη μάχη το βαρύ πυροβολικό της δεξιάς για να μιλήσουν με τα κομματικά στελέχη της ΝΔ. Αντίστοιχα προβλήματα υπάρχουν όπως μαθαίνω και στη Μαγνησία όπου εκεί έχουμε την περίπτωση του Χρήστου Τριαντόπουλου. Γενικώς δεν μιλάμε για εύκολες εξισώσεις...

Συντροφικά μαχαιρώματα στο υπουργικό

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αποφασίσει να παγώσει προσώρας τον ανασχηματισμό, όμως από καλές πηγές μαθαίνω ότι το κλίμα στο υπουργικό δεν είναι αρκετά ζεστό. Υπάρχει μια «ψυχρασία» μεταξύ τον υπουργών για να χρησιμοποιήσω και μία φράση του Ζήκου από την ελληνική ταινία «Της κακομοίρας». Για παραδειγμα μου λένε ότι κορυφαίος υπουργός της κυβέρνησης λέει τα χειρότερα για συνάδελφό του το όνομα του οποίου φέρεται να εμπλέκεται σε οικονομικό σκάνδαλο με ατασθαλίες. Την ίδια ώρα σε αρκετά υπουργεία οι υπουργοί δεν λένε ούτε «καλημέρα» με τους υφυπουργούς τους. Αυτά βέβαια είναι γνωστά στο Μέγαρον το οποίο προς το παρόν σφυρίζει αδιάφορα...

Μια κατεδάφιση που «ενώνει» τον Δούκα με τον Δένδια

Μην πάει ο νους σας σε κάτι πονηρό πολιτικά. Αναφέρομαι στην κατεδάφιση του θεάτρου Badminton. Η συνεργασία του Δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια, επικεντρώνεται στην κατεδάφιση του θεάτρου Badminton στο Γουδή. Η κίνηση αυτή αποτελεί κοινό βήμα για τη δημιουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου.Οι δύο πλευρές πέρασαν από έντονη πολιτική κόντρα σε μια ουσιαστική θεσμική Θυμίζω ότι οι δύο άνδρες είχαν σφοδρή πολιτική κόντρα με αφορμή τη διαχείριση και την καθαριότητα του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη. Περασμένα ξεχασμένα. Τώρα τους ένωσε μια κατεδάφιση....

Η «γαλάζια απόβαση» στη Βόρεια Ελλάδα

Στο Μαξίμου φαίνεται πως μετρούν πλέον όχι μόνο τις δημοσκοπήσεις, αλλά και τα χιλιόμετρα των υπουργών! Σύμφωνα με πληροφορίες, στον Κυριάκο Μητσοτάκη έχει φτάσει απολογισμός με πάνω απο 40 εξορμήσεις υπουργών και υφυπουργών της ΝΔ, ενώ ο σχεδιασμός προβλέπει την παρουσία κυβερνητικών και κομματικών στελεχών σε 17 εκλογικές περιφέρειες της Βόρειας Ελλάδας ενόψει ΔΕΘ. Και η εικόνα που μεταφέρεται στο πρωθυπουργικό γραφείο είναι ότι ο μηχανισμός «ζεστάθηκε». Δεν πρόκειται, άλλωστε, για τουριστική εκδρομή. Η Βόρεια Ελλάδα θεωρείται κρίσιμο εκλογικό πεδίο, με τη ΝΔ να δέχεται πιέσεις από τα δεξιά. Γι´ αυτό και οι εξορμήσεις λειτουργούν ως τεστ εκλογικής ετοιμότητας: ποιοι υπουργοί βγαίνουν μπροστά, ποιοι έχουν επαφή με την κοινωνία και ποιοι απλώς γράφουν παρουσίες. Στο Μαξίμου, πάντως, λέγεται ότι κρατούν… παρουσιολόγιο!

Σπάει όλα τα ρεκόρ ο Άδωνις

Μπορεί για την αντιπολίτευση να είναι κόκκινο πανί όμως για την κυβέρνηση είναι ο άνθρωπος κλειδί. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό που έχει δημοσιευτεί, ο Γεωργιάδης αναλαμβάνει πέντε εκλογικές περιφέρειες. Οι περιοχές που προκύπτουν από το πρόγραμμα είναι Έβρος, Ξάνθη, Ροδόπη, Δράμα και Σέρρες. Μάλιστα, το πρόγραμμα για τη Δράμα αναφέρει τον υπουργό Υγείας Γεωργιάδη ως επικεφαλής του κλιμακίου την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Άρα, αν μιλάμε για αριθμό εκλογικών περιφερειών, ο Άδωνις έχει πέντε — και πράγματι είναι από τα μεγαλύτερα «φορτία» του κυβερνητικού σχεδιασμού. Το ενδιαφέρον παραπολιτικό στοιχείο είναι ότι ο έτερος αντιπρόεδρος της ΝΔ αναλαμβάνει περισσότερες περιοχές από πολλούς συναδέλφους του, γεγονός που δείχνει είτε εμπιστοσύνη στις περιοδείες του είτε την εκτίμηση ότι μπορεί να σηκώσει δύσκολες αποστολές.

Η Κρήτη θέλει τον Αντρέα της...

Μαθαίνω ότι είναι πυρετώδεις οι διαδικασίες στη Χαριλάου Τρικούπη προκειμένου η φιέστα που θα γίνει στην Κρήτη για την 3η του Σεπτέμβρη να θυμίζει άλλες εποχές... Ανδρέα Παπανδρέου. Το νησί ήταν πράσινο για πάρα πολλές δεκαετίες και ο στόχος του Νίκου Ανδρουλάκη είναι να το ξαναβάψει πράσινο στις επόμενες εκλογές. Γι' αυτό όπως μαθαίνω στη φιέστα της τρίτης του σεπτέμβρη θα παρευρεθεί ο γιος του ΓΑΠ, ο Ανδρέας Παπανδρέου ο οποίος θα κάνει και μόνο με το όνομά του αυτή την συγκινησιακή σύνδεση με το παρελθόν. Θα είναι η πρώτη του πολιτική εμφάνιση και όπως εκτιμούν ορισμένοι θα είναι ένα μήνυμα ότι θα κατέβει υποψήφιος στις εκλογές του 2027 στο Ηράκλειο.

Πώς διαβάζουν τον Σαμαρά στο Μαξίμου;

Οι φίλοι μου οι Μαξιμιλιανοίκαθησυχάζουν, όσο μπορούν, τον πρωθυπουργό για την περίπτωση του Αντώνη Σαμαρά. Παρά τις τελευταίες δημοσκοπήσεις που δίνουν ακόμα και διψήφιο ποσοστό στον Καλαματιανό, οι στενοί συνομιλητές του Κυριάκου Μητσοτάκη τον διαβεβαιώνουν ότι μπορεί να κάνει ένα «μπαμ» ενθουσιασμού αλλά μακροπρόθεσμα θα ξεφουσκώσει και φέρνουν ως παράδειγμα το κόμμα Καρυστιανού. Βέβαια εδώ υπάρχει μία ειδοποιός διαφορά ο Σαμαράς πρώτον είναι έμπειρος πολιτικά και δεύτερον έχει στελέχη που τον ακολουθούν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν έρχεται δηλαδή από το πουθενά...

Τα παραμύθια της Χαλιμάς για Μητσοτάκη και Κίμπερλι

Εν μέσω Αυγούστου διακινήθηκε και μία παραπολιτική είδηση ότι δήθεν οι σχέσεις του Κυριακού Μητσοτάκη με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έχουν διαρραγεί. Κανείς βέβαια δεν μας εξήγησε το «γιατί;», αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Είναι δυνατόν να αφήσουμε την αλήθεια να μας χαλάσει ένα κατασκοπικό story ότι ο Έλληνας πρωθυπουργός τα έσπασε με την αμερικανίδα πρέσβη; Τέτοια σενάρια δεν τα χάνουμε… Ξεπερνούν και τα παραμύθια της Χαλιμάς.

Οι διπλοπληρωμές και ο Φραπές

Όλο και κάτι περίεργα φτάνουν στα αυτιά μου με τον περίφημο Φραπέ του ΟΠΕΚΕΠΕ ο οποίος ως γνωστόν κυκλοφορεί ελεύθερος καθώς μέχρι σήμερα το μόνο που υπάρχει είναι επισυνδέσεις και όχι κάποια κίνηση από πλευράς δικαιοσύνης. Ακούω λοιπόν ότι του έκανε ελέγχους λέει η οικονομική αστυνομία αυτή που είχε βγάλει κλέφτη τον Ανεστίδη αλλά αποδείχτηκε ότι όλα τα στοιχεία ήταν μαϊμού και ο άνθρωπος ήταν πεντακάθαρος. Και στους ελέγχους που έκανε στον Φραπέ τον βρήκε λέει … καθαρό με αποτέλεσμα ο ίδιος Φραπές από τη χαρά του να μην το κρύβει. Έχω όμως την αίσθηση και σε αυτή την περίπτωση τα αποτελέσματα της οικονομικής αστυνομίας θα αποδειχτούν αέρας φρέσκος καθώς στα αυτιά μου φτάνουν κάτι πληροφορίες για ευρήματα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που δεν αφορούν μόνο στον Φραπέ αλλά και όσους έβαλαν την υπογραφή τους να διπλοπληρωθεί. Ναι καλά διαβάσατε να διπλοπληρωθεί. Κρατήστε αυτό λοιπόν προς το παρόν και επανερχόμαστε με τα κατορθώματα των επίορκων του ΟΠΕΚΕΠΕ και τον Φραπέ.

Το επόμενο μεγάλο φιάσκο

Μιας και μιλάμε για οικονομική αστυνομία ετοιμαστείτε για ένα ακόμα φιάσκο που έρχεται. Και δεν μιλάω για τον Φραπέ αλλά για κάτι δυστυχείς πραγματικούς αγρότες που προφυλακίστηκαν με κατασκευασμένα πορίσματα και σήμερα βρίσκονται έξω με περιοριστικούς όρους. Η συγκεκριμένη υπόθεση συνδέεται και με άλλη υπόθεση στην Κοζάνη όπου έβγαινε η κυβέρνηση και ο Μιχάλης Χρυσοχοϊδηςπροσωπικά και πανηγύριζαν ότι έπιασαν μεγάλες εγκληματίες και παράνομες πληρωμές 22 εκ ευρώ αν θυμάμαι καλά. Βέβαια σε αυτή την υπόθεση είχαν βάλει βαθιά το χέρι τους κάτι μπουμπούκια από τον ΟΠΕΚΕΠΕ γιατί είχαν το σκοπό τους. Ποιος ήταν αυτός; Να βγάλουν συγκεκριμένο πρόσωπο ως αναξιόπιστο μάρτυρα σε δική τους υπόθεση που εμπλέκονται άλλα φρούτα υπάλληλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η δυσωδία, η σήψη και η παρακμή στα καλύτερά της.

Ματ Σαμαρά με αγροτοσυνδικαλιστές λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ

Μιας και μιλάμε για ΟΠΕΚΕΠΕ έχω την αίσθηση ότι ο Αντώνης Σαμαράς έχει κάνει πολλή δουλειά στο παρασκήνιο και τα ψηφοδέλτιά του θα έχουν υποψηφίους όχι μόνο τον Ανεστίδη και τον Αλειφτήρα(καλά αυτός πως βρέθηκε στην Κωνσταντοπούλου όντας δεξιών πεποιθήσεων είναι ένα μυστήριο) αλλά πλήθος άλλων αγροτοσυνδικαλιστών όπως ο Παναγιώτης Περράκης ο Πρόεδρος των Αλιέων του Βόλου. Σε αυτά βέβαια έχει παίξει μεγάλο ρόλο ο Ανεστίδης ο οποίος ήταν ο πρώτος που είπε το ναι στην κρούση που του έγινε προ ολίγων μηνών. Η έξυπνη τακτική από την πλευρά Σαμαρά ήταν ότι η κίνηση έγινε πριν καν γίνει επισήμως γνωστό ότι ο Ανεστίδης είναι απολύτως καθαρός και αυτό μέτρησε πολύ και στον Ανεστίδη και στους υπόλοιπους αγροτοσυνδικαλιστές. Στη Νέα Δημοκρατία έχουν αρχίσει να αντιλαμβάνονται τι συμβαίνει αλλά με αυτά που έχουν γίνει το παιγνίδι με τους αγρότες έχει αρχίσει να γίνεται όλο και πιο δύσκολο.

Τα θαύματα της Polyeco

Εν τω μεταξύ πραγματικά όταν βλέπω μερικά πράγματα απορώ τι γίνεται σε αυτή την έρημη χώρα και αν τελικά υπάρχουν δικλείδες ελέγχου. Βλέπω για παράδειγμα στο ΓΕΜΗ να έχει αναρτηθεί μια συναλλαγή με συνδεδεμένες εταιρίες της περίφημης Polyeco του Θανάση Πολυχρονόπουλου ο οποίος τελευταία μου λένε ότι εμφανίζεται ως τρανός επιχειρηματίας με δουλειές κυρίως εκτός Ελλάδας και μπορεί και να είναι και έτσι. Τι αναφέρει λοιπόν η ανάρτηση; Ότι η Polyeco έδωσε εγγύηση υπέρ της εταιρίας Βιοενεργειακή Μεγάρων. Στη Βιονεργειακή ένας μέλος του ΔΣ (δεν έχει όνομα ρε παιδιά;) είναι μέλος και του ΔΣ της Polyeco αλλά και ότι η Polyeco είναι μέτοχος της Μεγα-eco η οποία είναι μέτοχος της Βιονεργειακής Μεγάρων. Μόνο που εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Όλες αυτές οι εταιρίες δεν αναφέρονται είτε ως θυγατρικές είτε ως συνδεδεμένες στις οικονομικές καταστάσεις της Polyeco παρά το γεγονός ότι η νομοθεσία είναι σαφής. Υπάρχει κάτι που θέλουν να κρύψουν ή δημοσιεύουν οικονομικές καταστάσεις ό,τι να είναι;

Όταν μπερδεύονται τα τείχη

Μαθαίνω κάτι πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για την KPMG και τη στρατηγική της επικεφαλής της εταιρίας γνωστής και ως συζύγου του Άνθιμου Θωμόπουλου γνωστού από τα κατορθώματά του στην Τράπεζα Πειραιώς. Και τα ενδιαφέροντα σχετίζονται με αυτά που γίνονται σε ότι αφορά στη διαλογή πελατών με σκοπό να βγουν λεφτά από τα συμβυολευτικά τα οποία είναι πιο εύκολα και πιο πολλά. Το ερώτημα βεβαίως είναι με ποια τείχη μπερδεύονται το ένα με το άλλο. Τα σινικά ή της μεγιστοποίησης του κέρδους χωρίς την τήρηση κανόνων. Περισσότερα προσεχώς.

Η γαλέρα των ελεγκτικών

Μιας και μιλάμε για ελεγκτικές-συμβουλευτικές εταιρίες θα ήθελα να ρωτήσω εκεί στην Επιθεώρηση Εργασίας αν κάνουν ελέγχους για τις συνθήκες εργασίας σε αυτές τις εταιρίες και συγκεκριμένα την τήρηση των ωραρίων και αν έχουν βρει από ποιες εξόδους και ποια υπόγεια φεύγουν υπάλληλοι κάθε φορά που γίνεται (γίνεται ή για τα μάτια του κόσμου; ) έλεγχος. Όχι τίποτα άλλο αλλά κούω για εξοντωντικά ωράρια νέων παιδιών επιστημόνων και συνθήκες γαλέρας με αμοιβές της πλάκας και χρεώσεις εξωφρενικές στους πελάτες. Επειδή το θέμα είναι σοβαρό θέλω να ρωτήσω για τελευταία φορά. Πόσες φορές έχει γίνει έλεγχος στις εταιρίες της Big 4 και τι έχει βρει. Έχουν πάει κανένα Σάββατο, έχουν ελέγξει την τηλεργασία και επαναλαμβάνω και κάτι υπόγειες εξόδους που τσουβαλιάζονται κάποιοι για να μην αποδειχτούν οι παρανομίες. Όχι τίποτα άλλο αλλά ορισμένες εταιρίες τις έχουμε και περί πολλού με τους διευθύνοντες να φορούν ωραίες γραβάτες.Επανερχόμαστε λεπτομερώς καθώς τα στόματα των καταπιεσμένων έχουν αρχίσει να ανοίγουν και να κρατάνε και αποδεικτικά

Διαφημίσεις και κουβέντα για την... ταμπακέρα

Τελικά εκεί στην Ολυμπιακή Ζυθοποιία είναι πολύ ωραίοι. Διαφήμισαν στις αρχές του καλοκαιριού τον απολογισμό ESG και τον διάνθισαν με διάφορα ωραία περί μείωσής εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, ώρες εκπαίδευσης κλπ και μίλησαν για βιώσιμη ανάπτυξη. Όμως έχει φτάσει ο Σεπτέμβριος και ακόμα αποτελέσματα δεν έχουν δημοσιεύσει. Εμείς όμως θυμόμαστε κάτι ωραία που έλεγε ο επικεφαλής της εταιρίας τον περασμένο Μάρτιο ότι θέτει στόχο αύξησης πωλήσεων κατά 5%–6% σε αξία και όγκο το 2026 σε σχέση με το 2025 (το οποίο δεν μας έχει πει) , μια χρονιά κατά την οποία οι πωλήσεις, αν και κινήθηκαν κάτω από τις εσωτερικές προσδοκίες, δεν υποχώρησαν σε σχέση με το 2024. Πιάσε το αυγό και κούρεψέ το που λέει και μια λαϊκή παροιμία.

Οι αβεβαιότητες της Quest

Πολύ μπερδεμένα πράγματα είναι τα πράγματα στον όμιλο Quest. Και δεν του βγήκε η προσπάθεια να πουληθεί η Unisystems γιατί τα τα λεφτά που έδιναν όσοι έδειξαν να ενδιαφέροντα ήταν λίγα και δεν ξέρει ακόμα κανένας τι θα γίνει με την πώληση της ACS. Για την τελευταία ο Οκτώβρης πλησιάζει και οι Γερμανοί δεν αγοράσουν το 80% τότε πρέπει η Quest να επαναγοράσει και το 20% και να εκταμιεύσει ένα μεγάλο ποσό. Στη Unisystems πάντως βρήκαν τη λύση να πάρουν λεφτά. Θέλουν να την εισάγουν στο Χρηματιστήριο. Αν το πετύχουν θα ήταν μια προσωρινή ανάσα αλλά το ερώτημα είναι το μέλλον έχει μια εταιρία που θες να πουλήσεις και όταν δεν σου βγαίνει της οδηγείς στο Χρηματιστήριο.

Τα υπέροχα επιχειρήματα της Metro Cash & Carry

Πολύ ενδιαφέροντα πράγματα διαπιστώνει κάποιοςτελευταία στη METRO CASH & CARRΥ. Για παράδειγμα ότι δίνει εγγυητικές επιστολές σε ενεργειακές εταιρίες συμφερόντων των βασικών μετόχων δηλαδή σε απλά ελληνικά το κόστος των εγγυητικών επωμίζεται η εταιρία και όχι απευθείας οι μέτοχοί της. Τόσο απλά τόσο ωραία βλέπουμε την ελληνική επιχειρηματικότητα να προοδεύει. Και να έχουμε ως επιχείρημα ότι οι εγγυητικές δίνονται γιατί «η Εταιρεία έχει όφελος από την πρόοδο των εργασιών της Ωφελούμενης και η σύναψη με την Τράπεζα των αιτήσεων-συμβάσεων για την έκδοση των Εγγυητικών Επιστολών υπέρ της Ωφελούμενης προάγει τον σκοπό της Εταιρείας και υπηρετεί το εταιρικό συμφέρον διότι, ως γνωστόν, η συνεργασία με την Ωφελούμενη ενισχύει τη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης της Εταιρείας, επιτρέποντάς της να μειώσει το ενεργειακό της αποτύπωμα, να βελτιώσει την ενεργειακή αποδοτικότητα των εγκαταστάσεών της και να συμβάλει στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Αυτή η συνεργασία ενισχύει τη φήμη της εταιρείας ως υπεύθυνου και βιώσιμου οργανισμού στην ελληνική αγορά. Ταυτόχρονα, θα λειτουργήσει επωφελώς στη μείωση του ενεργειακού κόστους της Εταιρείας». Εσείς τι καταλαβαίνετε από όλα αυτά τα υπέροχα επιχειρήματα;

Νέες μετοχές έως 20% για την εξαγορά της evoke από Bally’s Intralot

Σήμερα το απόγευμα η Bally’s Intralot αναμένεται να δημοσιεύσει τις οικονομικές καταστάσεις εξαμήνου αλλά αυτό δεν έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς ήδη από τις 17 Αυγούστου έχει δημοσιεύσει τα προκαταρκτικά αποτελέσματα. Αυτό όμως που έχει ενδιαφέρον είναι ότι την Παρασκευή δημοσίευσε πρόσκληση για έκτακτη Γενική Συνέλευση όπου ζητείται η έγκριση των μετόχων να αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο με απόφαση ΔΣ. Και επειδή όλα αυτά δεν είναι τυχαία η έγκριση σχετίζεται με την εξαγορά της evoke. Φαίνεται ότι θα έχουμε έκδοση νέων μετοχών και πιθανά και κομμάτι με μετρητά. Μένει να δούμε τις λεπτομέρειες δεδομένου ότι ζητείται η έγκριση αύξησης κεφαλαίου και η έκδοση το ανώτατο 450 εκ μετοχών είτε με εισφορά σε είδος είτε με μετρητά ή συνδυασμό αυτών ενώ θα μπει και στο ΔΣ της εταιρίας ένα μέλος που προέρχεται από την evoke. Σημειωτέον ότι ο αριθμός μετοχών της Ιντραλότ σήμερα ανέρχεται σε 1,867 δις και η έκδοση 450 εκατομμυρίων μετοχών σημαίνει ότι οι νέοι μέτοχοι μπορεί να αποκτήσουν έως το 19,4% του μετοχικού κεφαλαίου.

Γιατί ενθουσιάζει η Motor Oil

Τα τρελά κέρδη στη Motor Oil στο εξάμηνο ενθουσίασαν τους αναλυτές αλλά η αβεβαιότητα περί της επιβολής ή μη έκτακτης φορολόγησης φρέναρε προσωρινά τον ενθουσιασμό ο οποίος επανήλθε στη συνεδρίαση της Παρασκευής. Και επανήλθε γιατί οι επενδυτές έχουν καταλάβει από την παρουσίαση της εταιρίας ότι το τρίτο τρίμηνο θα είναι ακόμα καλύτερο και ότι έκτακτος φόρος και να υπάρξει η διαφορά με πέρυσι θα είναι τεράστια. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Το σύνολο των κινήσεων της Motor Oil δείχνουν ισχυρό managementκαθώς πρώτον προκύπτουν άμεσες υπεραξίες από την πρόσφατη επένδυση στη Nova ICT αλλά και μια πιο ενδιαφέρουσα αλλαγή σε ότι αφορά στον κλάδο των ΑΠΕ. Εκεί η εταιρία φρενάρει τις επενδύσεις στα φωτοβολταϊκά και ετοιμάζεται για τη μεγάλη κίνηση στον τοέα της αποθήκευσης ενέργειας που είναι η νέα χρυσοτόκος όρνιθα στον ενεργειακό κλάδο.

Τελικά εκεί στην Ολυμπιακή Ζυθοποιία είναι πολύ ωραίοι. Διαφήμισαν στις αρχές του καλοκαιριού τον απολογισμό ESG και τον διάνθισαν με διάφορα ωραία περί μείωσής εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, ώρες εκπαίδευσης κλπ και μίλησαν για βιώσιμη ανάπτυξη. Όμως έχει φτάσει ο Σεπτέμβριος και ακόμα αποτελέσματα δεν έχουν δημοσιεύσει. Εμείς όμως θυμόμαστε κάτι ωραία που έλεγε ο επικεφαλής της εταιρίας τον περασμένο Μάρτιο ότι θέτει στόχο αύξησης πωλήσεων κατά 5%–6% σε αξία και όγκο το 2026 σε σχέση με το 2025 (το οποίο δεν μας έχει πει) , μια χρονιά κατά την οποία οι πωλήσεις, αν και κινήθηκαν κάτω από τις εσωτερικές προσδοκίες, δεν υποχώρησαν σε σχέση με το 2024. Πιάσε το αυγό και κούρεψέ το που λέει και μια λαϊκή παροιμία.