Κέιτ Μπλάνσετ: «Σας παρακαλώ, μην τραβάτε βίντεο την παράσταση» - Το μήνυμά της προς το κοινό

Snapshot Η Κέιτ Μπλάνσετ ζήτησε από το κοινό του Εθνικού Θεάτρου του Λονδίνου να σταματήσει να τραβά βίντεο κατά τη διάρκεια της παράστασης «Electra/Persona» για να διατηρηθεί η εμπειρία για όλους.

Η παράσταση «Electra/Persona» συνδυάζει την αρχαία τραγωδία «Ηλέκτρα» του Σοφοκλή με την ταινία «Persona» του Ίνγκμαρ Μπέργκμαν, εξερευνώντας την ταυτότητα και τα όρια μεταξύ εαυτού και ρόλων.

Οι Κέιτ Μπλάνσετ και Νίνα Χος εναλλάσσονται στους ρόλους της Ηλέκτρας/Ελίζαμπεθ και της Κλυταιμνήστρας/Άλμα, με την κατανομή των ρόλων να καθορίζεται κάθε βράδυ με κλήρωση νομίσματος.

Η παράσταση παρουσιάζεται στο Lyttelton Theatre του National Theatre και θα συνεχιστεί έως τις 10 Οκτωβρίου.

Το κοινό υποδέχτηκε θετικά την παρέμβαση της Μπλάνσετ, ενώ το σχετικό απόσπασμα διαδόθηκε ευρέως στα social media. Snapshot powered by AI

Η Κέιτ Μπλάνσετ ζήτησε από το κοινό του Εθνικού Θεάτρου του Λονδίνου να σταματήσει να τραβά βίντεο κατά τη διάρκεια της παράστασης «Electra/Persona», τονίζοντας πως το θέατρο είναι ένας από τους λίγους χώρους όπου οι άνθρωποι μπορούν «απλώς να είναι μαζί και να είναι παρόντες».

Η ηθοποιός μίλησε απευθείας στους θεατές μετά την υπόκλιση της παράστασης στο Lyttelton Theatre του National Theatre.

«Καταλαβαίνω ότι σας αρέσει να τραβάτε την υπόκλιση»

«Υπάρχουν λίγα μέρη σε αυτόν τον πλανήτη όπου μπορούμε απλώς να είμαστε μαζί και να είμαστε παρόντες», είπε η ηθοποιός.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο γεγονός ότι αρκετοί θεατές συνηθίζουν να καταγράφουν με τα κινητά τους την υπόκλιση των ηθοποιών.

«Καταλαβαίνω ότι σας αρέσει να τραβάτε την υπόκλιση - και κατά κάποιον τρόπο είναι κολακευτικό - αλλά για όσους τραβούν την παράσταση, σας παρακαλώ, μην το κάνετε, γιατί αυτό χαλάει την εμπειρία για την επόμενη ομάδα ανθρώπων που θα έρθει και θα είναι παρούσα μαζί μας. Σας ευχαριστώ πολύ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η παρέμβασή της έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από το κοινό του Εθνικού Θεάτρου, ενώ το σχετικό απόσπασμα από την ομιλία της έχει διαδοθεί ευρέως στα social media.

https://www.instagram.com/reel/Ddcf12oN_I9/

Η παράσταση που ενώνει τον Σοφοκλή με τον Μπέργκμαν

Η Κέιτ Μπλάνσετ πρωταγωνιστεί μαζί με τη Νίνα Χος στο «Electra/Persona», τη νέα παράσταση που έγραψε και σκηνοθέτησε ο Μπένεντικτ Άντριους.

Η παραγωγή συνδυάζει την αρχαία τραγωδία «Ηλέκτρα» του Σοφοκλή με την «Persona» του Ίνγκμαρ Μπέργκμαν, σε μια παράσταση που εξερευνά την ταυτότητα και τα όρια ανάμεσα στο ποιοι είμαστε και στους ρόλους που υποδυόμαστε.

Η Μπλάνσετ και η Χος μοιράζονται τους ρόλους της Ηλέκτρας/Ελίζαμπεθ και της Κλυταιμνήστρας/Άλμα, με το ποια θα υποδυθεί ποιον ρόλο να καθορίζεται κάθε βράδυ από ένα νομίσμα.

Μια συνάντηση ανάμεσα στην αρχαία τραγωδία και τη σύγχρονη ψυχολογία

Το Εθνικό Θέατρο του Λονδίνου περιγράφει την παραγωγή ως ένα έργο που «ενώνει τον αρχαίο μύθο με τη σύγχρονη ψυχολογία», εξερευνώντας την ταυτότητα και «την εύθραυστη γραμμή ανάμεσα στο ποιοι είμαστε και ποιον υποδυόμαστε».

Η παράσταση μιλά για την Ηλέκτρα, μια κόρη που κατακλύζεται από τη θλίψη και την οργή και προσκολλάται στην ιδέα της δικαιοσύνης καθώς ο κόσμος της καταρρέει.

Στην «Persona», κατά τη διάρκεια μιας παράστασης της «Ηλέκτρας», μια ηθοποιός σταματά ξαφνικά να μιλά. Αυτό που ακολουθεί είναι μια ρήξη: δύο γυναίκες οδηγούνται σε μια έντονη και ανησυχητική συνάντηση, όπου η επικοινωνία καταρρέει και τα όρια ανάμεσα στον εαυτό και τον ρόλο αρχίζουν να χάνονται.

Εκτός από την Κέιτ Μπλάνσετ και τη Νίνα Χος, στο καστ συμμετέχει και η Έλα Λίλι Χάιλαντ.

Η παράσταση παρουσιάζεται στο Lyttelton Theatre του National Theatre και θα συνεχίσει τις παραστάσεις της έως τις 10 Οκτωβρίου.

Διαβάστε επίσης