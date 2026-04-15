Κέιτ Μπλάνσετ: Η χειρονομία της ηθοποιού σε επίμονο φωτογράφο στα «Olivier Awards» - «Σταμάτα!»

Snapshot Η Κέιτ Μπλάνσετ εκνευρίστηκε από φωτογράφο στο κόκκινο χαλί των Olivier Awards 2026 και αντέδρασε κάνοντας χειρονομία.

Η ηθοποιός ζήτησε αρχικά ήρεμα από τον φωτογράφο να σταματήσει, αλλά εκείνος συνέχισε τις έντονες φωνές.

Το περιστατικό έγινε viral στα social media και προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις από τους χρήστες.

Η Μπλάνσετ ήταν υποψήφια για το βραβείο Α' Γυναικείου Ρόλου, το οποίο κέρδισε η Σάρα Σνουκ.

Παρά το περιστατικό, η Κέιτ Μπλάνσετ ξεχώρισε με την εμφάνισή της και την καλλιτεχνική της παρουσία στα Olivier Awards.

Στο επίκεντρο της προσοχής των «Olivier Awards 2026», βρέθηκε η Κέιτ Μπλάνσετ, όχι μόνο για την παρουσία της αλλά και για μια απρόσμενη αντίδρασή της απέναντι σε φωτογράφο.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός παρευρέθηκε στην τελετή που πραγματοποιήθηκε στις 12 Απριλίου στο Λονδίνο,ως υποψήφια για το βραβείο Α' Γυναικείου Ρόλου για τη συμμετοχή της στο θεατρικό έργο «The Seagull».

Η στιγμή στο κόκκινο χαλί

Τα βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχουν την ηθοποιό να δέχεται έντονες φωνές από φωτογράφο που προσπαθούσε να τραβήξει την προσοχή της.

Η Μπλάνσετ διατήρησε την ψυχραιμία της και του ζήτησε με ήρεμο τρόπο να σταματήσει. Ωστόσο, όταν εκείνος συνέχισε, αντέδρασε υψώνοντας το μεσαίο της δάχτυλο, την ώρα που φωτογραφιζόταν από άλλη κάμερα - μια κίνηση που δεν πέρασε απαρατήρητη.

I would faint if Cate Blanchett told me "Stop it!" with that tone ? yes, ma'am, I'll do whatever you want me to do pic.twitter.com/MYpUw630kg — Mica (Blanchett's Version) (@lydiatarspet) April 12, 2026

Viral στα social media

Το στιγμιότυπο καταγράφηκε από κάμερες και μέσα σε λίγη ώρα έκανε τον γύρο του διαδικτύου, προκαλώντας ποικίλες αντιδράσεις.

Αρκετοί χρήστες σχολίασαν τη στιγμή με χιούμορ, θεωρώντας την αυθόρμητη και ανθρώπινη, ενώ άλλοι εξέφρασαν επιφυλάξεις, επισημαίνοντας ότι μια τέτοια αντίδραση μπορεί να θεωρηθεί απρεπής σε έναν επαγγελματικό χώρο.

Η παρουσία της στα βραβεία

Πέρα από το περιστατικό, η Κέιτ Μπλάνσετ έκλεψε τα βλέμματα και με την εμφάνισή της, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά την ισχυρή της παρουσία τόσο στο θέατρο όσο και στον κινηματογράφο.

Η Κέιτ Μπλάνσετ σε φωτογράφιση για την παράσταση «The Seagull» στο Λονδίνο

Η συμμετοχή της στα Olivier Awards 2026 ως υποψήφια αποτέλεσε ακόμη μία σημαντική στιγμή στην καριέρα της, με το ενδιαφέρον να στρέφεται τόσο στην ερμηνεία της όσο και στην παρουσία της στην εκδήλωση. Ωστόσο το βραβείο Α' Γυναικείου Ρόλου δεν κατέληξε στην ίδια, αλλά στη Σάρα Σνουκ, για την ερμηνεία της στο θεατρικό έργο «Το Πορτρέτο του Ντόριαν Γκρέι».

