«Να φύγετε, να πάτε αλλού» – Το επικό σημείωμα σε κάδο απορριμμάτων στα Χανιά
«Όποιος πετάει σκουπίδια έξω από τον κάδο, να αλλάξει πόλη και να ξαναπάει δημοτικό», τονίζει ο πολίτης
Μήνυμα προς κάθε ασυνείδητο έστειλε ένας πολίτης του Δήμου Χανίων, προκειμένου να τούς συνετίσει σχετικά με τη σωστή ρίψη σκουπιδιών στους κάδους.
Συγκεκριμένα, πολίτης που προφανώς αγανάκτισε με τα σκουπίδια που εναποθέτουν άλλοι έξω και γύρω από τους κάδους, τοποθέτησε σημείωμα σε κάδο στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου που γράφει: «Όποιος πετάει σκουπίδια έξω από τον κάδο, να αλλάξει πόλη και να ξαναπάει δημοτικό. Εδώ είναι Χανιά», όπως φαίνεται στις φωτογραφίες του zarpanews.gr.
