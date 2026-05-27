Μήνυση Ανδρουλάκη σε Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης υπέβαλε μήνυση κατά του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη.

Ο κ. Ανδρουλάκης κατηγορεί τον κ. Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση και προσέφυγε στη Δικαιοσύνη.

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από τη Χαριλάου Τρικούπη, η κίνηση αφορά δημόσιες τοποθετήσεις, αναρτήσεις και δηλώσεις του υπουργού Υγείας, μέσω των οποίων, όπως υποστηρίζει το ΠΑΣΟΚ, διακινήθηκαν επανειλημμένα ψευδείς και συκοφαντικοί ισχυρισμοί σε βάρος του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Από το ΠΑΣΟΚ τονίζεται ότι η υπόθεση δεν αφορά προσωπική σύγκρουση ανάμεσα σε δύο πολιτικά πρόσωπα, αλλά «τη συνειδητή διασπορά ψευδών και συκοφαντικών ισχυρισμών από υπουργό της κυβέρνησης», με στόχο -όπως αναφέρεται- τη σπίλωση του Νίκου Ανδρουλάκη και τη δημιουργία εικόνας «σκανδάλου» χωρίς πραγματική βάση.

Η Χαριλάου Τρικούπη κατηγορεί τον Άδωνι Γεωργιάδη ότι υποστήριξε δημόσια πως υπήρξε “φωτογραφικός” διαγωνισμός για ακίνητο που μισθώθηκε στο Κτηματολόγιο, ότι το ακίνητο επιλέχθηκε λόγω πολιτικής εύνοιας, καθώς και ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εισέπραξε υπέρογκα ποσά από το Δημόσιο, ύψους 1,2 έως 1,5 εκατ. ευρώ, τα οποία φέρεται να κατέληξαν σε λογαριασμούς στο εξωτερικό.

Παράλληλα, σημειώνεται ότι ο υπουργός Υγείας χρησιμοποίησε δημόσια τη φράση πως οι φορολογούμενοι «ανακαίνισαν ένα χρέπι με χρήματα του ελληνικού λαού».

Στην ενημέρωση του κόμματος παρουσιάζονται αναλυτικά στοιχεία για την υπόθεση του ακινήτου:

Το αναφερόμενο ακίνητο εκμισθώθηκε την 20.4.2010 στο Κτηματολόγιο κατόπιν ανοικτής και διαφανούς διαγωνιστικής διαδικασίας με συμμετοχή οκτώ ( προσφορών.

Οι προδιαγραφές του διαγωνισμού είχαν καθοριστεί επί κυβερνήσεως ΝΔ και Κώστα Καραμανλή και είχε μάλιστα ήδη γίνει και η διαγωνιστική διαδικασία και η αξιολόγηση των προσφορών.

Στην διαγωνιστική διαδικασία, που διενεργήθηκε το 2009, δεν συμμετείχε ο Ν. Ανδρουλάκης αλλά οι γονείς του, οι οποίοι ήταν οι εκμισθωτές και εισέπρατταν τα ενοίκια.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης απέκτησε μεταγενέστερα μειοψηφικό ποσοστό συνιδιοκτησίας στο ακίνητο. Συγκεκριμένα του μεταβιβάστηκε το 10% του ακινήτου το 2011 και άλλο 10% το 2013. Κατά συνέπεια ελάμβανε το 20% του ενοικίου που αντιστοιχούσε στα δικαιώματά του και αυτό από το έτος 2013.

Τα συνολικά πραγματικά έσοδα που έχει λάβει ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν έχουν καμία σχέση με τα ψευδή ποσά των 1,2 έως 1,5 εκατ. ευρώ που του αποδίδει ο κ. Γεωργιάδης.

Ουδέποτε μετέφερε τα χρήματα από τα ενοίκια εκτός Ελλάδος. Οι καταθέσεις στο εξωτερικό προέρχονται από τις αποδοχές της θητείας του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως προκύπτει από τις δηλώσεις πόθεν έσχες πολλών ετών.

Το ακίνητο δεν ανακαινίσθηκε με λεφτά του δημοσίου αλλά με τη σύμβαση μίσθωσης οι γονείς του υποχρεώθηκαν να πραγματοποιήσουν καθ’ υπόδειξη του μισθωτή, σειρά εργασιών που περιγράφονται αναλυτικά στην σύμβαση.

Από τη Χαριλάου Τρικούπη υποστηρίζουν ότι όταν ένας υπουργός παρουσιάζει δημόσια ως “αποδεδειγμένα” στοιχεία που γνωρίζει πως είναι ψευδή, επιχειρώντας να δημιουργήσει εντυπώσεις διαφθοράς και παράνομου πλουτισμού, τότε «ξεπερνώνται τα όρια της πολιτικής αντιπαράθεσης».

«Η Δημοκρατία και η δημόσια ζωή δεν μπορούν να λειτουργούν με οργανωμένες εκστρατείες λάσπης και κατασκευασμένων “σκανδάλων”», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι η πρωτοβουλία του Νίκου Ανδρουλάκη έχει στόχο «να μπει ένα σαφές όριο στην πολιτική χυδαιότητα και στη συκοφαντία σε βάρος πολιτικών αντιπάλων», σημειώνοντας πως η υπόθεση οδηγείται πλέον στη Δικαιοσύνη, προκειμένου να κριθούν οι ισχυρισμοί του υπουργού Υγείας με βάση τα πραγματικά στοιχεία.