Νέα υπόθεση Πελικό στη Γαλλία: Την ανάγκαζε να πίνει τα ούρα του και να γλείφει δημόσιες τουαλέτες

Snapshot Γαλλικό δικαστήριο καταδίκασε τον Γκιγιόμ Μπουτσί σε 25 χρόνια φυλάκισης για βιασμό και βασανιστήρια της πρώην συντρόφου του από το 2015 έως το 2022.

Ο Μπουτσί χρησιμοποίησε το πρόσχημα σαδομαζοχιστικών παιχνιδιών για να χειραγωγήσει και να κακοποιήσει τη σύντροφό του, αναγκάζοντάς την να εκπορνευτεί σε σχεδόν 500 άνδρες.

Η Λετίσια Ρ. περιέγραψε ψυχολογικό έλεγχο, σωματική και σεξουαλική βία, καθώς και εξαναγκασμό σε βασανιστήρια, ενώ ο Μπουτσί παραδέχθηκε κάποιες πράξεις ως «συναινετικές».

Η κακοποίηση περιελάμβανε εξευτελιστικές πράξεις όπως το να πίνει τα ούρα του, να γλείφει δημόσιες τουαλέτες και να εξαναγκάζεται σε σεξουαλική επαφή λίγες μέρες μετά τη γέννηση του παιδιού τους.

Η Λετίσια εμπνεύστηκε να μιλήσει δημόσια για τη δοκιμασία της μετά την υπόθεση της Ζιζέλ Πελικό, που είχε παρόμοια έκβαση με καταδίκη του δράστη σε 20 χρόνια φυλάκισης το 2024. Snapshot powered by AI

Σε μια υπόθεση-ορόσημο που σόκαρε τη Γαλλία, ο σύζυγος της Ζιζέλ Πελικό καταδικάστηκε το 2024 σε 20 χρόνια φυλάκισης επειδή στρατολογούσε αγνώστους για να την κακοποιήσουν σεξουαλικά ενώ ήταν ναρκωμένη μέχρι να χάσει τις αισθήσεις της στο σπίτι τους. Δεκάδες άνδρες που τη βίασαν φυλακίστηκαν επίσης.

Στη νέα δίκη, ο Γκιγιόμ Μπουτσί, ο οποίος ήταν τότε διευθυντής τράπεζας, κατηγορήθηκε ότι χρησιμοποίησε το πρόσχημα των σαδομαζοχιστικών σεξουαλικών παιχνιδιών για να χειραγωγήσει τη σύντροφό του από το 2015 έως το 2022 σε βασανιστήρια και βιασμούς, μεταξύ άλλων από αγνώστους που βρήκε στο διαδίκτυο.

Ο 51χρονος υποστήριξε ότι η πρώην σύντροφός του συναινούσε, λέγοντας το Σάββατο ότι «δεν πίστευε ότι την πλήγωνε». Αλλά κατά τη διάρκεια της δίκης, η 42χρονη ενάγουσα, Λετίσια Ρ, η οποία τώρα πάσχει από σημαντικές αναπηρίες ως αποτέλεσμα της κακοποίησης, περιέγραψε αυτό που αποκάλεσε «ψυχολογικό έλεγχο» που ασκούσε ο πρώην σύντροφός της. Ο Μπουτσί παραδέχτηκε αρκετές πράξεις, όπως στραγγαλισμό, κάψιμο και κτηνοβασία, αλλά είπε ότι επρόκειτο για «συναινετικά σεξουαλικά παιχνίδια στο πλαίσιο της στενής τους σχέσης».

Ομολόγησε επίσης ότι πίεσε την πρώην σύντροφό του να εκπορνευτεί. Η Λετίσια είπε στο δικαστήριο ότι είχε «σταματήσει να μετρά» στους σχεδόν 500 άνδρες. Το δικαστήριο στη νοτιοανατολική Γαλλία καταδίκασε τον 51χρονο σε 25 χρόνια φυλάκισης, αποφασίζοντας ότι πρέπει να εκτίσει τουλάχιστον τα δύο τρίτα της ποινής του προτού αποκτήσει το δικαίωμα να ζητήσει αποφυλάκιση υπό όρους. Οι εισαγγελείς στο Ντιν-λε-Μπαιν είχαν ζητήσει την καταδίκη του σαδιστή σε ισόβια κάθειρξη λόγω του «κινδύνου υποτροπής εναντίον άλλης γυναίκας» μόλις αποφυλακιστεί.

A French bank manager who pimped out his girlfriend to hundreds of men, and tortured and sadistically abused her during their seven-year relationship has been jailed for 25 years



Victim’s years of abuse and torture described in public after Gisele Pelicot inspired her to seek… pic.twitter.com/mP33zi16BQ — The Telegraph (@Telegraph) May 24, 2026

Όταν ο πρώην σύντροφός της εισήγαγε την ιδέα του σαδομαζοχισμού, η Λετίσια είπε ότι σκέφτηκε το «ξύλισμα, το δέσιμο», προσθέτοντας ότι της είχε πει ότι θα σταματούσαν αν δεν της άρεσε. Αλλά «ήταν απλή και καθαρή βία», είπε, περιγράφοντας ότι ζούσε υπό «συνεχή φόβο» ότι ο πρώην σύντροφός της θα δημοσιοποιούσε προσωπικές ηχογραφήσεις αν τον άφηνε.«Σιγά σιγά, ένιωθα σαν να πέθαινα μέσα μου. Με κάθε πρακτική που μου επιβαλλόταν, υπήρχε ένα κομμάτι του εαυτού μου που έσπαγε οριστικά», κατέθεσε με δάκρυα στα μάτια η μητέρα τεσσάρων παιδιών στην αίθουσα του δικαστηρίου.

Ο Γάλλος τραπεζίτης βασάνιζε την κοπέλα του για επτά χρόνια, αναγκάζοντάς την μεταξύ άλλων να πίνει τα ούρα του και να γλείφει δημόσιες τουαλέτες - και παραδίδοντάς την σε σχεδόν 500 «φίλους, συναδέλφους και αγνώστους», ακόμη και μέρες αφότου γέννησε την κόρη του. Περιελάμβανε τον εξαναγκασμό της σε σεξουαλική πράξη με έναν οδηγό φορτηγού μία μόλις ημέρα αφότου γέννησε την κόρη τους το 2017. Δεν ήταν σαφές πόσα από τα τέσσερα παιδιά είχε αποκτήσει με τον βασανιστή της.

"Felt Like I Was Dying": French Woman Says Ex Sold Her To Over 487 Menhttps://t.co/aWiQmZs1oE pic.twitter.com/L0cy9kJRAP — NDTV WORLD (@NDTVWORLD) May 26, 2026

Ο Μπούτσι της φέρθηκε σαν «σκλάβα» —και «σιγά σιγά» την ανάγκαζε να κοιμηθεί με άλλους άντρες, ξεκινώντας από την παραμονή των Χριστουγέννων του 2015 σε ένα πρατήριο καυσίμων σε έναν αυτοκινητόδρομο, ενώ εκείνος άκουγε από το τηλέφωνο.«Σταμάτησα να μετράω στους 487 άνδρες, μερικούς από τους οποίους τους είχα δει έως και 10 φορές», είπε. Ανάμεσά τους ήταν «φίλοι, συνάδελφοι και άγνωστοι».

Σε αντίθεση με τον σύζυγο της Πελικό, ο οποίος νάρκωνε την πρώην σύζυγό του προτού δει αγνώστους να τη βιάζουν, ο Μπούτσι κρατούσε τη Λετίσια συνειδητή επίτηδες. «Είπε ότι έπρεπε να συνειδητοποιήσω τι μου συνέβαινε», δήλωσε η Λετίσια στο ειδησεογραφικό πρόγραμμα «Sept à Huit» («Επτά έως Οκτώ») του TF1 πριν από τη δίκη. «Θυμάμαι τα πάντα».

Η Λετίσια είπε ότι αποφάσισε να δημοσιοποιήσει τις οδυνηρές εμπειρίες της αντλώντας έμπνευση από την Πελικό, η οποία έγινε παγκοσμίως γνωστή επειδή μίλησε δημόσια για την τραυματική εμπειρία της που συγκλόνισε τη Γαλλία το 2024. Σε αυτή την υπόθεση, ο Ντομινίκ Πελικό καταδικάστηκε σε 20 χρόνια φυλάκιση επειδή την ναρκώνει και την προωθεί σε δεκάδες άνδρες.

Διαβάστε επίσης