Νέα υπόθεση Πελικό στη Γαλλία: Την ανάγκαζε να πίνει τα ούρα του και να γλείφει δημόσιες τουαλέτες

Γαλλικό δικαστήριο καταδίκασε το Σάββατο έναν άνδρα σε 25 χρόνια φυλάκιση για τον βιασμό και τα βασανιστήρια στα οποία υπέβαλλε την πρώην συντρόφου του, η οποία επέλεξε να ακολουθήσει τα βήματα της Ζιζέλ Πελικό μιλώντας δημόσια για τη δοκιμασία της

Newsbomb

Νέα υπόθεση Πελικό στη Γαλλία: Την ανάγκαζε να πίνει τα ούρα του και να γλείφει δημόσιες τουαλέτες
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Γαλλικό δικαστήριο καταδίκασε τον Γκιγιόμ Μπουτσί σε 25 χρόνια φυλάκισης για βιασμό και βασανιστήρια της πρώην συντρόφου του από το 2015 έως το 2022.
  • Ο Μπουτσί χρησιμοποίησε το πρόσχημα σαδομαζοχιστικών παιχνιδιών για να χειραγωγήσει και να κακοποιήσει τη σύντροφό του, αναγκάζοντάς την να εκπορνευτεί σε σχεδόν 500 άνδρες.
  • Η Λετίσια Ρ. περιέγραψε ψυχολογικό έλεγχο, σωματική και σεξουαλική βία, καθώς και εξαναγκασμό σε βασανιστήρια, ενώ ο Μπουτσί παραδέχθηκε κάποιες πράξεις ως «συναινετικές».
  • Η κακοποίηση περιελάμβανε εξευτελιστικές πράξεις όπως το να πίνει τα ούρα του, να γλείφει δημόσιες τουαλέτες και να εξαναγκάζεται σε σεξουαλική επαφή λίγες μέρες μετά τη γέννηση του παιδιού τους.
  • Η Λετίσια εμπνεύστηκε να μιλήσει δημόσια για τη δοκιμασία της μετά την υπόθεση της Ζιζέλ Πελικό, που είχε παρόμοια έκβαση με καταδίκη του δράστη σε 20 χρόνια φυλάκισης το 2024.
Snapshot powered by AI

Σε μια υπόθεση-ορόσημο που σόκαρε τη Γαλλία, ο σύζυγος της Ζιζέλ Πελικό καταδικάστηκε το 2024 σε 20 χρόνια φυλάκισης επειδή στρατολογούσε αγνώστους για να την κακοποιήσουν σεξουαλικά ενώ ήταν ναρκωμένη μέχρι να χάσει τις αισθήσεις της στο σπίτι τους. Δεκάδες άνδρες που τη βίασαν φυλακίστηκαν επίσης.

Στη νέα δίκη, ο Γκιγιόμ Μπουτσί, ο οποίος ήταν τότε διευθυντής τράπεζας, κατηγορήθηκε ότι χρησιμοποίησε το πρόσχημα των σαδομαζοχιστικών σεξουαλικών παιχνιδιών για να χειραγωγήσει τη σύντροφό του από το 2015 έως το 2022 σε βασανιστήρια και βιασμούς, μεταξύ άλλων από αγνώστους που βρήκε στο διαδίκτυο.

Ο 51χρονος υποστήριξε ότι η πρώην σύντροφός του συναινούσε, λέγοντας το Σάββατο ότι «δεν πίστευε ότι την πλήγωνε». Αλλά κατά τη διάρκεια της δίκης, η 42χρονη ενάγουσα, Λετίσια Ρ, η οποία τώρα πάσχει από σημαντικές αναπηρίες ως αποτέλεσμα της κακοποίησης, περιέγραψε αυτό που αποκάλεσε «ψυχολογικό έλεγχο» που ασκούσε ο πρώην σύντροφός της. Ο Μπουτσί παραδέχτηκε αρκετές πράξεις, όπως στραγγαλισμό, κάψιμο και κτηνοβασία, αλλά είπε ότι επρόκειτο για «συναινετικά σεξουαλικά παιχνίδια στο πλαίσιο της στενής τους σχέσης».

Ομολόγησε επίσης ότι πίεσε την πρώην σύντροφό του να εκπορνευτεί. Η Λετίσια είπε στο δικαστήριο ότι είχε «σταματήσει να μετρά» στους σχεδόν 500 άνδρες. Το δικαστήριο στη νοτιοανατολική Γαλλία καταδίκασε τον 51χρονο σε 25 χρόνια φυλάκισης, αποφασίζοντας ότι πρέπει να εκτίσει τουλάχιστον τα δύο τρίτα της ποινής του προτού αποκτήσει το δικαίωμα να ζητήσει αποφυλάκιση υπό όρους. Οι εισαγγελείς στο Ντιν-λε-Μπαιν είχαν ζητήσει την καταδίκη του σαδιστή σε ισόβια κάθειρξη λόγω του «κινδύνου υποτροπής εναντίον άλλης γυναίκας» μόλις αποφυλακιστεί.

Όταν ο πρώην σύντροφός της εισήγαγε την ιδέα του σαδομαζοχισμού, η Λετίσια είπε ότι σκέφτηκε το «ξύλισμα, το δέσιμο», προσθέτοντας ότι της είχε πει ότι θα σταματούσαν αν δεν της άρεσε. Αλλά «ήταν απλή και καθαρή βία», είπε, περιγράφοντας ότι ζούσε υπό «συνεχή φόβο» ότι ο πρώην σύντροφός της θα δημοσιοποιούσε προσωπικές ηχογραφήσεις αν τον άφηνε.«Σιγά σιγά, ένιωθα σαν να πέθαινα μέσα μου. Με κάθε πρακτική που μου επιβαλλόταν, υπήρχε ένα κομμάτι του εαυτού μου που έσπαγε οριστικά», κατέθεσε με δάκρυα στα μάτια η μητέρα τεσσάρων παιδιών στην αίθουσα του δικαστηρίου.

Ο Γάλλος τραπεζίτης βασάνιζε την κοπέλα του για επτά χρόνια, αναγκάζοντάς την μεταξύ άλλων να πίνει τα ούρα του και να γλείφει δημόσιες τουαλέτες - και παραδίδοντάς την σε σχεδόν 500 «φίλους, συναδέλφους και αγνώστους», ακόμη και μέρες αφότου γέννησε την κόρη του. Περιελάμβανε τον εξαναγκασμό της σε σεξουαλική πράξη με έναν οδηγό φορτηγού μία μόλις ημέρα αφότου γέννησε την κόρη τους το 2017. Δεν ήταν σαφές πόσα από τα τέσσερα παιδιά είχε αποκτήσει με τον βασανιστή της.

Ο Μπούτσι της φέρθηκε σαν «σκλάβα» —και «σιγά σιγά» την ανάγκαζε να κοιμηθεί με άλλους άντρες, ξεκινώντας από την παραμονή των Χριστουγέννων του 2015 σε ένα πρατήριο καυσίμων σε έναν αυτοκινητόδρομο, ενώ εκείνος άκουγε από το τηλέφωνο.«Σταμάτησα να μετράω στους 487 άνδρες, μερικούς από τους οποίους τους είχα δει έως και 10 φορές», είπε. Ανάμεσά τους ήταν «φίλοι, συνάδελφοι και άγνωστοι».

Σε αντίθεση με τον σύζυγο της Πελικό, ο οποίος νάρκωνε την πρώην σύζυγό του προτού δει αγνώστους να τη βιάζουν, ο Μπούτσι κρατούσε τη Λετίσια συνειδητή επίτηδες. «Είπε ότι έπρεπε να συνειδητοποιήσω τι μου συνέβαινε», δήλωσε η Λετίσια στο ειδησεογραφικό πρόγραμμα «Sept à Huit» («Επτά έως Οκτώ») του TF1 πριν από τη δίκη. «Θυμάμαι τα πάντα».

Η Λετίσια είπε ότι αποφάσισε να δημοσιοποιήσει τις οδυνηρές εμπειρίες της αντλώντας έμπνευση από την Πελικό, η οποία έγινε παγκοσμίως γνωστή επειδή μίλησε δημόσια για την τραυματική εμπειρία της που συγκλόνισε τη Γαλλία το 2024. Σε αυτή την υπόθεση, ο Ντομινίκ Πελικό καταδικάστηκε σε 20 χρόνια φυλάκιση επειδή την ναρκώνει και την προωθεί σε δεκάδες άνδρες.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μητσοτάκης ακουμπά στην κοινωνία και παίρνει πάνω του τη μάχη του 2027

07:04ΕΛΛΑΔΑ

Matthew Boyle του Breitbart στο Newsbomb: «Η Ελλάδα θα μπει σε χρυσή εποχή - Οι Βρυξέλλες πρέπει να κοιτούν προς την Αθήνα» - Ο Βανς θέλει να πάει στο Άγιο Όρος

07:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ποιοι είναι οι ένοπλοι που άνοιξαν πυρ στην καρδιά της Πατησίων

06:59ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Χτυπήθηκε από ρεύμα ο 10χρονος - Βρέθηκε καλώδιο ρευματοκλοπής στο αρδευτικό κανάλι

06:56ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Πέμπτη (28/5) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:52LIFESTYLE

Τα πάνω κάτω στην πρωινή ζώνη – Η «γκρίνια» για τα λεφτά, η νέα εποχή στο STAR και οι ήρεμες δυνάμεις

06:49ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο με ασθένεια «χτύπησε» πεζοπόρους - Άγνωστο πως έγινε η μετάδοση πάνω στο βουνό

06:46ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 28 Μαΐου

06:44ΚΟΣΜΟΣ

Πρώην σύμβουλος της CIA: Ισχυρισμοί για 4 «εξωγήινες φυλές» και μυστήριο με ερευνητή UFO

06:43ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος - Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου

06:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR – ΠΑΟΚ: Επιστρέφει «σπίτι» του, αρχίζουν οι ημιτελικοί

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Νύχτα έντασης στο Ορμούζ: Οι ΗΠΑ κατέρριψαν ιρανικά drones – Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι επιτέθηκε σε αμερικανικό τάνκερ – Συναγερμός για πυραυλική επίθεση στο Κουβέιτ

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν έχετε εκδώσει μέχρι το καλοκαίρι

06:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με την καθιερωμένη απογευματινή αστάθεια η Πέμπτη – Η πρόγνωση μέχρι του Αγίου Πνεύματος

05:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Λοταρία αποδείξεων: Δείτε ΕΔΩ αν κερδίσατε μέχρι 50.000 ευρώ αφορολόγητα (56η κλήρωση)

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 28 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:14LIFESTYLE

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 28 Μαΐου

04:50ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Πέμπτη 28 Μαΐου

04:26ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανικά μέσα: Ανταλλαγή πυρών στο Ορμούζ μετά από επίθεση των Φρουρών της Επανάστασης σε αμερικανικό τάνκερ

04:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καρυστιανού κατά Τσίπρα: «Προκλητική ειρωνεία και καμία ουσία»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:42ΕΛΛΑΔΑ

Οδηγός: Πώς να ξεχωρίζεις τις οχιές από τα ακίνδυνα φίδια στην Ελλάδα

06:43ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος - Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου

19:16LIFESTYLE

Γωγώ Μαστροκώστα: Σύσσωμη η τοπική κοινωνία του Ευηνοχωρίου Αιτωλοακαρνανίας στην ταφή της - Εικόνες

08:00ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Έρχονται αλλαγές από την άλλη Δευτέρα - Ποιες διαδικασίες επηρεάζονται

21:02LIFESTYLE

Τζόνι Ντεπ: Του «άδειασαν» την τραπεζική κάρτα, αλλά δεν κατάλαβε ότι του έλειπαν 600.000 ευρώ

07:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ποιοι είναι οι ένοπλοι που άνοιξαν πυρ στην καρδιά της Πατησίων

21:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πυροβολισμοί στην Πατησίων: Αυτοί είναι οι δράστες με το βαρύ ποινικό παρελθόν πίσω από την ένοπλη επίθεση

06:32ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Στο «όριο» η Ελλάδα - Ο ρόλος του πολικού αεροχειμάρρου και τι έρχεται στη χώρα μας

17:05ΕΛΛΑΔΑ

Ένταση στη δίκη των Τεμπών: «Δεν ντράπηκες, δικηγόρε, να χρησιμοποιήσεις το παιδί;»

06:49ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο με ασθένεια «χτύπησε» πεζοπόρους - Άγνωστο πως έγινε η μετάδοση πάνω στο βουνό

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Νύχτα έντασης στο Ορμούζ: Οι ΗΠΑ κατέρριψαν ιρανικά drones – Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι επιτέθηκε σε αμερικανικό τάνκερ – Συναγερμός για πυραυλική επίθεση στο Κουβέιτ

23:56ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Την χτυπούσε στο κεφάλι στη μέση του δρόμου – Περαστικοί «έκοψαν» τον δρόμο σε περιπολικό

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 28 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

17:54ΚΟΣΜΟΣ

Το χαρτονόμισμα των 0 ευρώ υπάρχει και έχει τιμή - Δείτε πού μπορείτε να το βρείτε

06:44ΚΟΣΜΟΣ

Πρώην σύμβουλος της CIA: Ισχυρισμοί για 4 «εξωγήινες φυλές» και μυστήριο με ερευνητή UFO

20:05LIFESTYLE

Γωγώ Μαστροκώστα: «Καλώς το αστέρι του ουρανού» - Ανατρίχιασε ο σπαραγμός της μητέρας της

19:39ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Δύο συλλήψεις για τον θάνατο 10χρονου, μετά από πτώση σε αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια

07:04ΕΛΛΑΔΑ

Matthew Boyle του Breitbart στο Newsbomb: «Η Ελλάδα θα μπει σε χρυσή εποχή - Οι Βρυξέλλες πρέπει να κοιτούν προς την Αθήνα» - Ο Βανς θέλει να πάει στο Άγιο Όρος

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Θράκη: Τούρκοι φτιάχνουν «μαϊμού» εταιρίες και αγοράζουν ελληνική γη

06:52LIFESTYLE

Τα πάνω κάτω στην πρωινή ζώνη – Η «γκρίνια» για τα λεφτά, η νέα εποχή στο STAR και οι ήρεμες δυνάμεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ