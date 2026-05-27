Μυστήριο στις ΗΠΑ: Νεκρός στη φυλακή φίλος επιστήμονα που εργαζόταν στην αντιβαρύτητα

Οι αρχές στο Νέο Μεξικό ανακοίνωσαν ότι ο Martin Aidan Shaffer, 49 ετών, πέθανε ενώ βρισκόταν υπό κράτηση στο σωφρονιστικό κέντρο Torrance County Detention Facility τον Μάρτιο του 2026

Δημήτρης Δρίζος

  • Ο Martin Aidan Shaffer, ερευνητής UFO και αροδιαστημικής, πέθαν υπό κράτηση στο Νέο Μεξικό τονάρτιο του 2026, χωρίς να έχει αποκαλυφθεί η αιτία θανάτου του.
  • Ο Shaffer ισχυριζόταν ότι είχε εμφυτεύματα που του είχαν τοποθετηθεί από εξωγήινους και αντιμετώπιζε σοβαρά ψυχικά προβλήματα.
  • Η υπόθεση του Shaffer συνδέεται με τον θάνατο της Amy Eskridge, ερευνήτριας αντιβαρύτητας που επίσης είχε αναφέρει απειλές και πέθανε υπό αμφιλεγόμενες συνθήκες το 2022.
  • Υπάρχει ανησυχία για σειρά θανάτων και εξαφανίσεων ερευνητών σε τομείς πυρηνικής ενέργειας, αεροδιαστημικής και άμυνας στις ΗΠΑ, με το FBI να διερευνά τις υποθέσεις.
  • Μέλη του Κογκρέσου εκφράζουν ανησυχίες για πιθανή εγκληματική ενέργεια ή ξένη εμπλοκή, αλλά το FBI δεν έχει δημοσιεύσει ακόμα επίσημα αποτελέσματα της έρευνας.
Ο θάνατος ενός ερευνητή UFO και αεροδιαστημικής προκαλεί ερωτήματα, καθώς οι συνθήκες των τελευταίων ημερών της ζωής του παραμένουν μυστήριο, μήνες αργότερα.

Οι αρχές στο Νέο Μεξικό ανακοίνωσαν ότι ο Martin Aidan Shaffer, 49 ετών, πέθανε ενώ βρισκόταν υπό κράτηση στο σωφρονιστικό κέντρο Torrance County Detention Facility τον Μάρτιο του 2026.

Ο Shaffer δραστηριοποιούνταν στον χώρο της «περιθωριακής επιστήμης», συνεργαζόμενος με ομάδες που ερευνούσαν προηγμένες τεχνολογίες πρόωσης, συμπεριλαμβανομένων κινητήρων αντιβαρύτητας, οι οποίοι εδώ και δεκαετίες συνδέονται με θεωρίες γύρω από τα UFO.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, ο αυτοαποκαλούμενος εφευρέτης κρατούνταν για πολλαπλές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων εμπρησμός και διάρρηξη, ωστόσο η αιτία θανάτου του δεν έχει αποκαλυφθεί.

Ενώ άτομα που φέρονται ως συνεργάτες του υποστήριξαν ότι ο Shaffer αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας, οι λογαριασμοί του στα social media αποκάλυπταν μια πολύ πιο ανησυχητική εικόνα.

Ο ίδιος ισχυριζόταν ότι είχε υποβληθεί σε πειράματα και ότι του είχαν τοποθετηθεί εμφυτεύματα στο σώμα, υπονοώντας πως ελεγχόταν από εξωγήινους. Είχε επίσης ισχυριστεί χωρίς αποδείξεις ότι άλλοι ερευνητές είχαν προσπαθήσει να του κάνουν κακό.

Έναν μήνα πριν από τον θάνατό του, είχε γράψει στο X: «Θέλω να αφαιρεθούν όλα αυτά τα εμφυτεύματα. Θέλω να απελευθερωθώ από το σώμα και το μυαλό μου, τα οποία δεν ελέγχω».

Την ίδια στιγμή, η υπόθεση του Shaffer συνδέεται πλέον με έναν ακόμη νεκρό επιστήμονα από μια σειρά θανάτων και εξαφανίσεων στις ΗΠΑ: την Amy Eskridge, η οποία επίσης εργαζόταν πάνω στην έρευνα αντιβαρύτητας και είχε ισχυριστεί ότι κινδύνευε η ζωή της.

Πριν από τον θάνατό του, ο Shaffer έκανε συνεχώς ανησυχητικές αναρτήσεις, υποστηρίζοντας ότι δεχόταν επανειλημμένες επιθέσεις μέσα στο σπίτι του και δημοσιεύοντας φωτογραφίες με μικρούς μώλωπες, στα σημεία όπου, όπως έλεγε, είχαν τοποθετηθεί εμφυτεύματα.

Σε ανάρτησή του στις 30 Δεκεμβρίου 2025, απευθύνθηκε στην εταιρεία εγκεφαλικών εμφυτευμάτων Neuralink του Elon Musk, ισχυριζόμενος ότι εξωγήινοι — ή αλλιώς Non-Human Intelligence (NHI) — του είχαν εμφυτεύσει τεχνολογία στο σώμα.

«Υπάρχει κάτι που βιώνω έχοντας ένα εμφύτευμα NHI, το οποίο σχετίζεται άμεσα με την ανάπτυξη του Neuralink», έγραψε ο Shaffer.

«Θα ήθελα να μπορούσα να αφαιρέσω τα εμφυτεύματα και να αναιρέσω ό,τι μου έχει γίνει», πρόσθεσε σε άλλη ανάρτηση.

Ο Shaffer συνδεόταν με το Alternative Propulsion Engineering Conference, μια διαδικτυακή κοινότητα επιστημόνων, μηχανικών και ανεξάρτητων ερευνητών που συζητούν θεωρητικές τεχνολογίες αεροδιαστημικής.

Είχε επίσης δηλώσει πως ήταν συνιδρυτής της Falcon Space, μιας startup ερευνών στο Νιου Τζέρσεϊ που εργαζόταν πάνω σε προηγμένα συστήματα πρόωσης χωρίς τη χρήση συμβατικών πυραύλων καυσίμων.

Η παρουσιάστρια του podcast Liminality στο YouTube, η οποία υποστήριξε ότι γνώριζε την Eskridge, σημείωσε ότι η Falcon Space είχε επίσης ιδρυθεί από τον Mark Sokol, πρώην σύντροφο της εκλιπούσας επιστήμονα.

Η Eskridge είχε δηλώσει δημόσια ότι δεχόταν επιθέσεις, ναρκωνόταν και απειλούνταν επανειλημμένα από άγνωστους δράστες, ενώ εργαζόταν πάνω σε κινητήρες αντιβαρύτητας και προηγμένα συστήματα ασφαλείας για το αμερικανικό Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας.

Η Eskridge, 34 ετών, φέρεται να πέθανε το 2022 από αυτοπυροβολισμό στο κεφάλι. Ωστόσο, η νεαρή επιστήμονας, η οποία επίσης φερόταν να αντιμετώπιζε ψυχικά προβλήματα, είχε επανειλημμένα πει σε συνεργάτες της ότι δεν είχε αυτοκτονικές τάσεις.

Οι ανησυχητικές αναρτήσεις του Shaffer φαίνεται να ξεκίνησαν μετά τη συνεργασία του με τη Falcon Space, από το 2021 έως το 2023.

Ανταλλαγές μηνυμάτων στα social media μεταξύ του ίδιου και του Sokol αποκάλυψαν επίσης μια έντονη ρήξη, με τον Shaffer να ισχυρίζεται τον Νοέμβριο του 2025 ότι ο Sokol «τον έσπρωξε στην κυκλοφορία».

Δεν εντοπίστηκε καμία αστυνομική αναφορά για το φερόμενο περιστατικό. Παράλληλα, η Falcon Space δεν αναφέρει τον Shaffer ως συνιδρυτή της.

Εν τω μεταξύ, λογαριασμός της Falcon Space στο X ανέφερε στις 21 Μαΐου ότι ο Shaffer «πέθανε από καρδιακή προσβολή υπό κράτηση, αφού συνελήφθη επειδή έκαψε το σπίτι της πρώην συντρόφου του, η οποία τον χώρισε επειδή ήταν αμελής και δεν συνέβαλε οικονομικά».

Η Daily Mail επικοινώνησε με τις αρχές του Νέου Μεξικού σχετικά με τις συνθήκες θανάτου του Shaffer και τις κατηγορίες που αντιμετώπιζε. Η ιατροδικαστική υπηρεσία δεν έχει ανακοινώσει επίσημη αιτία θανάτου.

Τα γεγονότα γύρω από την υπόθεση έγιναν ακόμη πιο παράξενα μετά τον θάνατό του, καθώς διαδικτυακό επικήδειο είχε γράψει λάθος το όνομά του και δεν ανέφερε ημερομηνία γέννησης. Παραμένει άγνωστο ποιος δημοσίευσε τη σελίδα μνήμης ή ποια ήταν η σχέση του με τον Shaffer.

Ο αιφνίδιος θάνατος του Shaffer και οι δεσμοί του με την ίδια κοινότητα επιστημόνων στην οποία ανήκε και η Eskridge έφεραν ξανά στο προσκήνιο τον αυξανόμενο αριθμό υποθέσεων εξαφανισμένων ή νεκρών ερευνητών που εργάζονταν στους τομείς της πυρηνικής ενέργειας, της αεροδιαστημικής και της άμυνας στις ΗΠΑ.

Μεταξύ των αγνοουμένων περιλαμβάνονται ο απόστρατος πτέραρχος William Neil McCasland, ο κυβερνητικός εργολάβος Steven Garcia και οι εργαζόμενοι σε πυρηνικά εργαστήρια Melissa Casias και Anthony Chavez. Όλοι εξαφανίστηκαν χωρίς ίχνος υπό σχεδόν πανομοιότυπες συνθήκες μέσα στον τελευταίο χρόνο.

Η αυτοκτονία της Eskridge το 2022 ήταν ένα από τα πρώτα περιστατικά που πλέον φέρεται να εξετάζονται από μέλη του Κογκρέσου και το FBI.

Ο πρώην αξιωματικός των βρετανικών μυστικών υπηρεσιών Franc Milburn είχε δηλώσει στο παρελθόν στη Daily Mail ότι πιστεύει πως η Eskridge δολοφονήθηκε και ότι χρησιμοποιήθηκαν προηγμένα όπλα κατευθυνόμενης ενέργειας για να ανακοπεί το έργο της.

Από τον θάνατό της και μετά, αρκετοί επιστήμονες που συνδέονταν με έρευνες προηγμένης πρόωσης ή με το Jet Propulsion Laboratory της NASA έχουν δολοφονηθεί ή πεθάνει κάτω από συνθήκες που δεν αποκαλύφθηκαν ποτέ δημόσια.

Αν και δεν έχουν αποδειχθεί οριστικές συνδέσεις ανάμεσα σε όλες τις υποθέσεις στις ΗΠΑ, αρκετά μέλη του Κογκρέσου δήλωσαν στη Daily Mail ότι οι δεσμοί των προσώπων αυτών με ευαίσθητα κρατικά μυστικά ή ερευνητικά προγράμματα προκαλούν ανησυχίες για πιθανή εγκληματική ενέργεια ή ακόμη και εμπλοκή ξένης δύναμης.

Το FBI έχει αναλάβει, κατόπιν εντολής του Λευκού Οίκου, να διερευνήσει την υπόθεση, ωστόσο η υπηρεσία δεν έχει ακόμη δημοσιεύσει το πόρισμά της, παρά το γεγονός ότι ο πρόεδρος Trump είχε δηλώσει πως θα δινόταν στη δημοσιότητα στις αρχές Μαΐου.

