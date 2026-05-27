Θεσσαλονίκη: 50χρονος παρενόχλησε σεξουαλικά 29χρονη και ο σύντροφός της τον έστειλε στο νοσοκομείο

Snapshot Ένας 50χρονος επιτέθηκε σεξουαλικά σε 33χρονη σε διαμέρισμα στη Χαριλάου Θεσσαλονίκης.

Ο 29χρονος σύντροφος της γυναίκας προσπάθησε να την υπερασπιστεί, προκαλώντας συμπλοκή με τον 50χρονο.

Κατά τη συμπλοκή, και οι δύο άνδρες τραυματίστηκαν με αντικείμενα όπως σπάτουλα ζαχαροπλαστικής και μεταλλικό σωλήνα.

Ο 50χρονος νοσηλεύεται φρουρούμενος σε νοσοκομείο, ενώ ο 29χρονος συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές. Snapshot powered by AI

Στο νοσοκομείο κατέληξε 50χρονος, έπειτα από επεισόδιο που σημειώθηκε, χθες τα ξημερώματα, σε διαμέρισμα στην περιοχή της Χαριλάου, στη Θεσσαλονίκη, όταν σύμφωνα με καταγγελία, επιτέθηκε σεξουαλικά στη σύντροφο 29χρονου.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το περιστατικό συνέβη όταν ένα ζευγάρι, μία 33χρονη και ο 29χρονος σύντροφός της, βουλγαρικής καταγωγής και οι δύο, επισκέφθηκαν το σπίτι του 50χρονου, με καταγωγή από την Αλβανία. Όπως καταγγέλθηκε, τη στιγμή που η 33χρονη κατευθύνθηκε προς το μπάνιο, ο 50χρονος την ακολούθησε και της επιτέθηκε σεξουαλικά.

Ο 29χρονος άκουσε τη γυναίκα να καλεί σε βοήθεια προστρέχοντας στο σημείο, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει συμπλοκή με τον 50χρονο. Οι δύο άνδρες αλληλοτραυματίστηκαν, με αντικείμενα που χρησιμοποίησαν- κατά περίπτωση, σπάτουλα ζαχαροπλαστικής και μεταλλικό σωλήνα.

Μετά το περιστατικό, ο 50χρονος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος, ενώ οι αστυνομικές Αρχές προχώρησαν και στη σύλληψη του 29χρονου.

Διαβάστε επίσης