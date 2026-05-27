Τόνι Μπλερ: Το Εργατικό Κόμμα παίζει με τη φωτιά - Δεν έχει συνεκτικό σχέδιο για το κόμμα

Ο Σερ Τόνι Μπλερ κατηγόρησε την κυβέρνηση του Σερ Κιρ Στάρμερ ότι δεν διαθέτει «συνεκτικό σχέδιο» για τη Βρετανία και ότι εφαρμόζει πολιτικές που εμποδίζουν την ανάπτυξη των επιχειρήσεων.

Σε ένα άρθρο με έντονη κριτική προς την κυβέρνηση, ο πρώην πρωθυπουργός των Εργατικών επέκρινε συγκεκριμένα μέτρα, όπως τους νέους νόμους για τα δικαιώματα των εργαζομένων, τη σταδιακή κατάργηση της βρετανικής βιομηχανίας πετρελαίου και φυσικού αερίου και την αύξηση του κατώτατου μισθού πάνω από τον πληθωρισμό.

Ωστόσο, προειδοποίησε ότι το αν θα υπάρξει αλλαγή ηγέτη είναι «άσχετο αν δεν ξεκινήσει με μια συζήτηση για την πολιτική». Έκανε έκκληση στο κόμμα να μην υποκύψει στον πειρασμό και κινηθεί αριστερότερα ή ανατρέψει το Brexit για να επιβιώσει, αλλά να επικεντρωθεί στις πολιτικές θέσεις αντί στην προσωπικότητα.

Καθώς οι Εργατικοί προετοιμάζονται για το ενδεχόμενο αναμέτρησης για την ηγεσία του κόμματος με στόχο την απομάκρυνση του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, ο Μπλερ, ο οποίος ήταν ο Εργατικός πρωθυπουργός με τη μεγαλύτερη θητεία-από το 1997 ως το 2007-εξέφρασε την άποψή του μέσα από ένα κείμενο που ξεπερνά τις 5.000 λέξεις.

«(Όποια αναγέννηση της Βρετανίας) απαιτεί μια θεμελιώδη επανεκκίνηση. Η μοναδική εκλογικά βιώσιμη στρατηγική για τους Εργατικούς είναι να γίνουν το Ριζοσπαστικό Κέντρο», έγραψε.

Διεκδικητές της ηγεσίας του κόμματος έχουν περικυκλώσει τον Στάρμερ, ο οποίος έχει ένα από τα χειρότερα ποσοστά δημοτικότητας ηγέτη, και εκφράζουν όλο και περισσότερο την άποψή τους για το πώς να αλλάξουν την κακή εικόνα μιας κυβέρνησης, η οποία έχει αποτύχει να προσφέρει στους ψηφοφόρους μια καθαρή οπτική ή ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο, σημειώνει το Reuters.

«Το κυρίαρχο πρόβλημα της κυβέρνησης δεν είναι η προσωπικότητα του Κιρ. Ούτε η αδυναμία να επικοινωνήσουμε 'τα επιτεύγματά' μας ή μια ανάγκη να διεκδικήσουμε πιο δυναμικά τις 'αξίες' του Εργατικού Κόμματος. Το αν θα υπάρξει αλλαγή ηγεσίας ή όχι δεν έχει καμία σημασία αν δεν υπάρξει διάλογος για την πολιτική», επισημαίνει, μεταξύ άλλων, ο Μπλερ.

Ο ίδιος έβαλε στο στόχαστρό του δύο από τους επικρατέστερους διαδόχους του Στάρμερ στην ηγεσία του κόμματος -το φαβορί, τον δήμαρχο του Μείζονος Μάντσεστερ Άντι Μπέρναμ, και τον πρώην υπουργό Υγείας Γουές Στρίτινγκ -επιχειρηματολογώντας κατά των λύσεων που έχουν προτείνει για τα πολυάριθμα προβλήματα της Βρετανίας-μια μετακίνηση προς τα αριστερά ή μια απόπειρα επανένταξης στην ΕΕ.

«Είναι άλλο όταν βρίσκεσαι στην αντιπολίτευση να απολαμβάνεις αυτή την αέναη ψευδαίσθηση ότι, όταν χάνουμε έδρες από τη Δεξιά, η χώρα θέλει να μετακινηθούν οι Εργατικοί προς τα αριστερά. Αλλά είναι επικίνδυνο να το κάνεις όταν είσαι κυβέρνηση. Όπως δεν υπήρξε ποτέ το Brexit η απάντηση στις προκλήσεις που αντιμετώπιζε η Βρετανία το 2016, έτσι και η ανατροπή του δεν είναι η απάντηση στην πολύ χειρότερη κατάσταση που βρίσκεται η χώρα το 2026», σχολιάζει ο Μπλερ.

Αντίθετα, η κυβέρνηση θα πρέπει να σηματοδοτήσει ότι βρίσκεται στο πλευρό των επιχειρήσεων με το να καθοδηγήσει την επανάσταση της Τεχνητής Νοημοσύνης, θα πρέπει να επικεντρωθεί στη φθηνότερη ενέργεια αντί της καθαρότερης ενέργειας και να προσπαθήσει να συνάψει «μια δομημένη, επίσημη σχέση» με την ΕΕ, κατέληξε ο Μπλερ.

