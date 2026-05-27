Παγκόσμιος συναγερμός για το Super El Niño: Κίνδυνος να πέσει το Internet παγκοσμίως

Το επερχόμενο «Super El Niño» προκαλεί φόβους παγκοσμίως, με την Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας των ΗΠΑ (NOAA) να προειδοποιεί ότι θα μπορούσε να εκδηλωθεί ήδη από τον Ιούλιο του φετινού έτους.

Πλέον, κάποιοι φοβούνται ότι το ακραίο αυτό καιρικό φαινόμενο μπορεί να προκαλέσει ακόμη και ένα «μπλακάουτ του ίντερνετ». Αν και αυτό θεωρείται υπερβολικό σενάριο, ο κίνδυνος σοβαρών ζημιών στις υποδομές είναι υπαρκτός – και μάλιστα με τρόπους που ίσως δεν φαντάζεται κανείς.

Τι είναι το «Super El Niño» και γιατί προκαλεί ανησυχία;

Το El Niño είναι ένα κλιματικό φαινόμενο που προκαλείται από την αύξηση της θερμοκρασίας της επιφάνειας της θάλασσας στον κεντρικό και ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό.

Όταν οι θερμοκρασίες αυτές ξεπερνούν κατά τουλάχιστον 0,5 βαθμούς Κελσίου τον μακροπρόθεσμο μέσο όρο, δημιουργείται μια αλυσιδωτή αντίδραση που διαταράσσει τα πρότυπα ανέμων και βροχοπτώσεων σε ολόκληρο τον κόσμο. Οι συνέπειες μπορεί να είναι πλημμύρες σε ορισμένες περιοχές και ξηρασία σε άλλες, ασκώντας τεράστια πίεση σε τρόφιμα, υδάτινους πόρους, υποδομές και τη δημόσια υγεία.

Ένα «Super» El Niño ενισχύει ακόμη περισσότερο τα ακραία καιρικά φαινόμενα, επιβαρύνοντας δραματικά τις συνηθισμένες επιπτώσεις του El Niño.

Πότε αναμένεται να εμφανιστεί;

Οι μετεωρολόγοι της NOAA προειδοποιούν ότι υπάρχει 80% πιθανότητα να αναπτυχθεί ένα «Super El Niño» μέχρι τον Ιούλιο του φετινού έτους.

«Σίγουρα κάτι έρχεται», δήλωσε ο Άνταμ Σκέιφ, επικεφαλής μακροπρόθεσμων προβλέψεων της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας του Ηνωμένου Βασιλείου. «Είμαστε πολύ βέβαιοι γι’ αυτό και φαίνεται ότι θα είναι ένα μεγάλο γεγονός».

Πρόσθεσε επίσης ότι, αν επαληθευτούν οι προβλέψεις για ισχυρό El Niño, «θα μπορούσε εύκολα» να συμβάλει σε νέο ρεκόρ παγκόσμιας θερμοκρασίας το 2027.

Ακόμη και χώρες εκτός του Ειρηνικού, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, ενδέχεται να επηρεαστούν αργότερα, είτε με πιο ζεστά καλοκαίρια είτε με πιο ψυχρούς χειμώνες.

Αν το φαινόμενο συνδυαστεί με την ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή, οι συνέπειες θα μπορούσαν να ωθήσουν τις παγκόσμιες θερμοκρασίες σε ακόμη πιο ακραία επίπεδα.

Πώς θα μπορούσε ένα κλιματικό φαινόμενο να «ρίξει» το ίντερνετ;

Σύμφωνα με επιστήμονες και αναλυτές υποδομών, ένα παρατεταμένο Super El Niño θα μπορούσε να διαταράξει σημαντικά τμήματα του παγκόσμιου διαδικτύου. Ο λόγος είναι τα data centers, δηλαδή τα τεράστια κέντρα δεδομένων που φιλοξενούν εκατοντάδες χιλιάδες ισχυρά τσιπ υπολογιστών και υποστηρίζουν τα πάντα: από την τεχνητή νοημοσύνη και το cloud storage μέχρι τα χρηματοπιστωτικά συστήματα.

Η ψύξη αυτών των τσιπ απαιτεί τεράστιες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας και νερού. Ωστόσο, ένα Super El Niño μπορεί να ασκήσει τεράστια πίεση και στους δύο αυτούς πόρους, όπως έδειξαν στοιχεία του Uptime Institute και του World Resources Institute.

Όταν οι εξωτερικές θερμοκρασίες παραμένουν ακραίες για εβδομάδες, τα συστήματα ψύξης των data centers αναγκάζονται να λειτουργούν πολύ πιο εντατικά για να απομακρύνουν τη θερμότητα.

Η υπερλειτουργία αυτή μπορεί τελικά να οδηγήσει σε βλάβη των συστημάτων ψύξης.

Παράλληλα, πολλά data centers βασίζονται στην «εξατμιστική ψύξη», μια διαδικασία που μπορεί να καταναλώνει εκατοντάδες χιλιάδες γαλόνια νερού ημερησίως. Αν εξαντληθούν τα τοπικά αποθέματα νερού, τα κέντρα δεδομένων θα αναγκαστούν να στραφούν σε ηλεκτρικά συστήματα ψύξης, αυξάνοντας ακόμη περισσότερο την πίεση στα ήδη επιβαρυμένα ηλεκτρικά δίκτυα.

Την ίδια στιγμή, το αμερικανικό Υπουργείο Ενέργειας εκτιμά ότι τα data centers θα καταναλώνουν έως και το 12% της συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας των ΗΠΑ τα επόμενα χρόνια, κυρίως λόγω της έκρηξης της τεχνητής νοημοσύνης.

Σε περίπτωση κυλιόμενων διακοπών ρεύματος λόγω καύσωνα, τα data centers θα αναγκαστούν να χρησιμοποιήσουν εφεδρικές γεννήτριες ντίζελ. Αν όμως και αυτές υπερθερμανθούν, τότε οι servers θα τεθούν εκτός λειτουργίας, προκαλώντας μεγάλης κλίμακας διακοπές υπηρεσιών.

Είναι πράγματι πιθανό ένα «ολικό μπλακάουτ του ίντερνετ»;

Αν και τίποτα δεν θεωρείται βέβαιο, οι σχετικές εκθέσεις παρουσιάζουν μια ανησυχητική εικόνα.

Η έκθεση XDI Global Data Centre Risk Report, η οποία εξέτασε σχεδόν 9.000 υφιστάμενα και υπό σχεδιασμό data centers παγκοσμίως, προειδοποίησε ότι κρίσιμοι κόμβοι ψηφιακών υποδομών στις ΗΠΑ, τη Γερμανία, την Ιαπωνία, την Κίνα και το Ηνωμένο Βασίλειο αντιμετωπίζουν αυξανόμενο κίνδυνο φυσικών ζημιών και λειτουργικών προβλημάτων λόγω ακραίων κλιματικών φαινομένων.

Η έκθεση προβλέπει επίσης ότι το κόστος ασφάλισης των data centers θα μπορούσε να τριπλασιαστεί ή ακόμη και να τετραπλασιαστεί αν δεν ληφθούν μέτρα προσαρμογής.