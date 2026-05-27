Παγκόσμιος συναγερμός για το Super El Niño: Κίνδυνος να πέσει το Internet παγκοσμίως

Τι είναι το «Super El Niño» και γιατί προκαλεί ανησυχία;

Δημήτρης Δρίζος

Παγκόσμιος συναγερμός για το Super El Niño: Κίνδυνος να πέσει το Internet παγκοσμίως
ΚΟΣΜΟΣ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η NOAA προειδοποιεί για την πιθανή εκδήλωση «Super El Niño» από τον Ιούλιο, με 80% πιθανότητα εμφάνισης φέτος.
  • Το «Super El Niño» εντείνει τα ακραία καιρικά φαινόμενα, επηρεάζοντας παγκόσμια πρότυπα βροχοπτώσεων και ανέμων και επιβαρύνοντας υποδομές και δημόσια υγεία.
  • Η αύξηση θερμοκρασιών και η πίεση σε ηλεκτρική ενέργεια και νερό ενδέχεται να προκαλέσουν δυσλειτουργίες στα data centers, θέτοντας σε κίνδυνο τη σταθερότητα του διαδικτύου.
  • Η έκθεση XDI Global Data Centre Risk Report αναδεικνύει αυξανόμενο κίνδυνο φυσικών ζημιών και λειτουργικών προβλημάτων σε κρίσιμες ψηφιακές υποδομές παγκοσμίως λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων.
  • Το κόστος ασφάλισης των data centers μπορεί να τριπλασιαστεί ή τετραπλασιαστεί χωρίς επαρκή μέτρα προσαρμογής στις νέες κλιματικές συνθήκες.
Snapshot powered by AI

Το επερχόμενο «Super El Niño» προκαλεί φόβους παγκοσμίως, με την Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας των ΗΠΑ (NOAA) να προειδοποιεί ότι θα μπορούσε να εκδηλωθεί ήδη από τον Ιούλιο του φετινού έτους.

Πλέον, κάποιοι φοβούνται ότι το ακραίο αυτό καιρικό φαινόμενο μπορεί να προκαλέσει ακόμη και ένα «μπλακάουτ του ίντερνετ». Αν και αυτό θεωρείται υπερβολικό σενάριο, ο κίνδυνος σοβαρών ζημιών στις υποδομές είναι υπαρκτός – και μάλιστα με τρόπους που ίσως δεν φαντάζεται κανείς.

Τι είναι το «Super El Niño» και γιατί προκαλεί ανησυχία;

Το El Niño είναι ένα κλιματικό φαινόμενο που προκαλείται από την αύξηση της θερμοκρασίας της επιφάνειας της θάλασσας στον κεντρικό και ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό.

Όταν οι θερμοκρασίες αυτές ξεπερνούν κατά τουλάχιστον 0,5 βαθμούς Κελσίου τον μακροπρόθεσμο μέσο όρο, δημιουργείται μια αλυσιδωτή αντίδραση που διαταράσσει τα πρότυπα ανέμων και βροχοπτώσεων σε ολόκληρο τον κόσμο. Οι συνέπειες μπορεί να είναι πλημμύρες σε ορισμένες περιοχές και ξηρασία σε άλλες, ασκώντας τεράστια πίεση σε τρόφιμα, υδάτινους πόρους, υποδομές και τη δημόσια υγεία.

Ένα «Super» El Niño ενισχύει ακόμη περισσότερο τα ακραία καιρικά φαινόμενα, επιβαρύνοντας δραματικά τις συνηθισμένες επιπτώσεις του El Niño.

1779872924406-52023623-clipboard05-27-202601.jpg

Πότε αναμένεται να εμφανιστεί;

Οι μετεωρολόγοι της NOAA προειδοποιούν ότι υπάρχει 80% πιθανότητα να αναπτυχθεί ένα «Super El Niño» μέχρι τον Ιούλιο του φετινού έτους.

«Σίγουρα κάτι έρχεται», δήλωσε ο Άνταμ Σκέιφ, επικεφαλής μακροπρόθεσμων προβλέψεων της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας του Ηνωμένου Βασιλείου. «Είμαστε πολύ βέβαιοι γι’ αυτό και φαίνεται ότι θα είναι ένα μεγάλο γεγονός».

Πρόσθεσε επίσης ότι, αν επαληθευτούν οι προβλέψεις για ισχυρό El Niño, «θα μπορούσε εύκολα» να συμβάλει σε νέο ρεκόρ παγκόσμιας θερμοκρασίας το 2027.

Ακόμη και χώρες εκτός του Ειρηνικού, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, ενδέχεται να επηρεαστούν αργότερα, είτε με πιο ζεστά καλοκαίρια είτε με πιο ψυχρούς χειμώνες.

Αν το φαινόμενο συνδυαστεί με την ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή, οι συνέπειες θα μπορούσαν να ωθήσουν τις παγκόσμιες θερμοκρασίες σε ακόμη πιο ακραία επίπεδα.

Πώς θα μπορούσε ένα κλιματικό φαινόμενο να «ρίξει» το ίντερνετ;

Σύμφωνα με επιστήμονες και αναλυτές υποδομών, ένα παρατεταμένο Super El Niño θα μπορούσε να διαταράξει σημαντικά τμήματα του παγκόσμιου διαδικτύου. Ο λόγος είναι τα data centers, δηλαδή τα τεράστια κέντρα δεδομένων που φιλοξενούν εκατοντάδες χιλιάδες ισχυρά τσιπ υπολογιστών και υποστηρίζουν τα πάντα: από την τεχνητή νοημοσύνη και το cloud storage μέχρι τα χρηματοπιστωτικά συστήματα.

Η ψύξη αυτών των τσιπ απαιτεί τεράστιες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας και νερού. Ωστόσο, ένα Super El Niño μπορεί να ασκήσει τεράστια πίεση και στους δύο αυτούς πόρους, όπως έδειξαν στοιχεία του Uptime Institute και του World Resources Institute.

Όταν οι εξωτερικές θερμοκρασίες παραμένουν ακραίες για εβδομάδες, τα συστήματα ψύξης των data centers αναγκάζονται να λειτουργούν πολύ πιο εντατικά για να απομακρύνουν τη θερμότητα.

Η υπερλειτουργία αυτή μπορεί τελικά να οδηγήσει σε βλάβη των συστημάτων ψύξης.

Παράλληλα, πολλά data centers βασίζονται στην «εξατμιστική ψύξη», μια διαδικασία που μπορεί να καταναλώνει εκατοντάδες χιλιάδες γαλόνια νερού ημερησίως. Αν εξαντληθούν τα τοπικά αποθέματα νερού, τα κέντρα δεδομένων θα αναγκαστούν να στραφούν σε ηλεκτρικά συστήματα ψύξης, αυξάνοντας ακόμη περισσότερο την πίεση στα ήδη επιβαρυμένα ηλεκτρικά δίκτυα.

Την ίδια στιγμή, το αμερικανικό Υπουργείο Ενέργειας εκτιμά ότι τα data centers θα καταναλώνουν έως και το 12% της συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας των ΗΠΑ τα επόμενα χρόνια, κυρίως λόγω της έκρηξης της τεχνητής νοημοσύνης.

Σε περίπτωση κυλιόμενων διακοπών ρεύματος λόγω καύσωνα, τα data centers θα αναγκαστούν να χρησιμοποιήσουν εφεδρικές γεννήτριες ντίζελ. Αν όμως και αυτές υπερθερμανθούν, τότε οι servers θα τεθούν εκτός λειτουργίας, προκαλώντας μεγάλης κλίμακας διακοπές υπηρεσιών.

Είναι πράγματι πιθανό ένα «ολικό μπλακάουτ του ίντερνετ»;

Αν και τίποτα δεν θεωρείται βέβαιο, οι σχετικές εκθέσεις παρουσιάζουν μια ανησυχητική εικόνα.

Η έκθεση XDI Global Data Centre Risk Report, η οποία εξέτασε σχεδόν 9.000 υφιστάμενα και υπό σχεδιασμό data centers παγκοσμίως, προειδοποίησε ότι κρίσιμοι κόμβοι ψηφιακών υποδομών στις ΗΠΑ, τη Γερμανία, την Ιαπωνία, την Κίνα και το Ηνωμένο Βασίλειο αντιμετωπίζουν αυξανόμενο κίνδυνο φυσικών ζημιών και λειτουργικών προβλημάτων λόγω ακραίων κλιματικών φαινομένων.

Η έκθεση προβλέπει επίσης ότι το κόστος ασφάλισης των data centers θα μπορούσε να τριπλασιαστεί ή ακόμη και να τετραπλασιαστεί αν δεν ληφθούν μέτρα προσαρμογής.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:16ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία με νεκρό 10χρονο στις Σέρρες: Εξετάζεται το σενάριο ηλεκτροπληξίας - Σήμερα οι απαντήσεις

07:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μητσοτάκης ακουμπά στην κοινωνία και παίρνει πάνω του τη μάχη του 2027

07:04ΕΛΛΑΔΑ

Matthew Boyle του Breitbart στο Newsbomb: «Η Ελλάδα θα μπει σε χρυσή εποχή - Οι Βρυξέλλες πρέπει να κοιτούν προς την Αθήνα» - Ο Βανς θέλει να πάει στο Άγιο Όρος

07:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ποιοι είναι οι ένοπλοι που άνοιξαν πυρ στην καρδιά της Πατησίων

06:59ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Χτυπήθηκε από ρεύμα ο 10χρονος - Βρέθηκε καλώδιο ρευματοκλοπής στο αρδευτικό κανάλι

06:56ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Πέμπτη (28/5) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:52LIFESTYLE

Τα πάνω κάτω στην πρωινή ζώνη – Η «γκρίνια» για τα λεφτά, η νέα εποχή στο STAR και οι ήρεμες δυνάμεις

06:49ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο με ασθένεια «χτύπησε» πεζοπόρους - Άγνωστο πως έγινε η μετάδοση πάνω στο βουνό

06:46ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 28 Μαΐου

06:44ΚΟΣΜΟΣ

Πρώην σύμβουλος της CIA: Ισχυρισμοί για 4 «εξωγήινες φυλές» και μυστήριο με ερευνητή UFO

06:43ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος - Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου

06:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR – ΠΑΟΚ: Επιστρέφει «σπίτι» του, αρχίζουν οι ημιτελικοί

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Νύχτα έντασης στο Ορμούζ: Οι ΗΠΑ κατέρριψαν ιρανικά drones – Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι επιτέθηκε σε αμερικανικό τάνκερ – Συναγερμός για πυραυλική επίθεση στο Κουβέιτ

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν έχετε εκδώσει μέχρι το καλοκαίρι

06:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με την καθιερωμένη απογευματινή αστάθεια η Πέμπτη – Η πρόγνωση μέχρι του Αγίου Πνεύματος

05:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Λοταρία αποδείξεων: Δείτε ΕΔΩ αν κερδίσατε μέχρι 50.000 ευρώ αφορολόγητα (56η κλήρωση)

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 28 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:14LIFESTYLE

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 28 Μαΐου

04:50ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Πέμπτη 28 Μαΐου

04:26ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανικά μέσα: Ανταλλαγή πυρών στο Ορμούζ μετά από επίθεση των Φρουρών της Επανάστασης σε αμερικανικό τάνκερ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:42ΕΛΛΑΔΑ

Οδηγός: Πώς να ξεχωρίζεις τις οχιές από τα ακίνδυνα φίδια στην Ελλάδα

06:43ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος - Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου

19:16LIFESTYLE

Γωγώ Μαστροκώστα: Σύσσωμη η τοπική κοινωνία του Ευηνοχωρίου Αιτωλοακαρνανίας στην ταφή της - Εικόνες

08:00ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Έρχονται αλλαγές από την άλλη Δευτέρα - Ποιες διαδικασίες επηρεάζονται

21:02LIFESTYLE

Τζόνι Ντεπ: Του «άδειασαν» την τραπεζική κάρτα, αλλά δεν κατάλαβε ότι του έλειπαν 600.000 ευρώ

07:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ποιοι είναι οι ένοπλοι που άνοιξαν πυρ στην καρδιά της Πατησίων

21:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πυροβολισμοί στην Πατησίων: Αυτοί είναι οι δράστες με το βαρύ ποινικό παρελθόν πίσω από την ένοπλη επίθεση

06:32ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Στο «όριο» η Ελλάδα - Ο ρόλος του πολικού αεροχειμάρρου και τι έρχεται στη χώρα μας

17:05ΕΛΛΑΔΑ

Ένταση στη δίκη των Τεμπών: «Δεν ντράπηκες, δικηγόρε, να χρησιμοποιήσεις το παιδί;»

06:49ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο με ασθένεια «χτύπησε» πεζοπόρους - Άγνωστο πως έγινε η μετάδοση πάνω στο βουνό

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Νύχτα έντασης στο Ορμούζ: Οι ΗΠΑ κατέρριψαν ιρανικά drones – Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι επιτέθηκε σε αμερικανικό τάνκερ – Συναγερμός για πυραυλική επίθεση στο Κουβέιτ

23:56ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Την χτυπούσε στο κεφάλι στη μέση του δρόμου – Περαστικοί «έκοψαν» τον δρόμο σε περιπολικό

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 28 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

17:54ΚΟΣΜΟΣ

Το χαρτονόμισμα των 0 ευρώ υπάρχει και έχει τιμή - Δείτε πού μπορείτε να το βρείτε

06:44ΚΟΣΜΟΣ

Πρώην σύμβουλος της CIA: Ισχυρισμοί για 4 «εξωγήινες φυλές» και μυστήριο με ερευνητή UFO

20:05LIFESTYLE

Γωγώ Μαστροκώστα: «Καλώς το αστέρι του ουρανού» - Ανατρίχιασε ο σπαραγμός της μητέρας της

19:39ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Δύο συλλήψεις για τον θάνατο 10χρονου, μετά από πτώση σε αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια

07:04ΕΛΛΑΔΑ

Matthew Boyle του Breitbart στο Newsbomb: «Η Ελλάδα θα μπει σε χρυσή εποχή - Οι Βρυξέλλες πρέπει να κοιτούν προς την Αθήνα» - Ο Βανς θέλει να πάει στο Άγιο Όρος

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Θράκη: Τούρκοι φτιάχνουν «μαϊμού» εταιρίες και αγοράζουν ελληνική γη

06:52LIFESTYLE

Τα πάνω κάτω στην πρωινή ζώνη – Η «γκρίνια» για τα λεφτά, η νέα εποχή στο STAR και οι ήρεμες δυνάμεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ