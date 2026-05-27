Ιδρύεται Δημοτικό Σχολείο στις φυλακές Κέρκυρας

Ένα νέο δημοτικό σχολείο θα λειτουργήσει από τη νέα σχολική χρονιά μέσα στις φυλακές Κέρκυρας, δίνοντας τη δυνατότητα πρόσβασης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση σε κρατούμενους που μέχρι σήμερα δεν είχαν αυτή τη δυνατότητα.

Πρόκειται για το 16ο Δημοτικό Σχολείο Κέρκυρας, ένα μονοθέσιο δημοτικό σχολείο που θα στεγάζεται στον χώρο του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας (Γυμνασίου) και θα λειτουργεί σε απογευματινό ωράριο, από τις 15:30 έως τις 17:30.

Το σχολείο υπάγεται στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας και αποτελεί την πρώτη οργανωμένη δομή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης εντός σωφρονιστικού καταστήματος στην περιοχή ευθύνης της, καλύπτοντας ένα διαχρονικό εκπαιδευτικό και κοινωνικό κενό.

Η ίδρυση και λειτουργία του αποφασίστηκε από την υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη.

Σε δήλωσή της, η υπουργός ανέφερε ότι «η παιδεία δεν σταματά σε κάγκελα και περιορισμούς», τονίζοντας πως στόχος είναι η ουσιαστική ενίσχυση της δεύτερης ευκαιρίας και της κοινωνικής επανένταξης των κρατουμένων μέσω της εκπαίδευσης.

Νέες δομές μέσα σε σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας

Για το σχολικό έτος 2025-2026 έχουν ήδη ιδρυθεί τέσσερα νέα μονοθέσια δημοτικά σχολεία σε σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας:

7ο Δημοτικό Σχολείο Ναυπλίου

8ο Δημοτικό Σχολείο Ναυπλίου

Δημοτικό Σχολείο στο Αγροτικό Σωφρονιστικό Κατάστημα Τίρυνθας

20ό Δημοτικό Σχολείο Χανίων

Παράλληλα, ιδρύθηκε και το 8ο ΕΠΑΛ στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Λάρισας, ενώ τον περασμένο Μάρτιο είχε προηγηθεί η ίδρυση του 36ου Δημοτικού Σχολείου στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Τρικάλων.

Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, στόχος των νέων αυτών δομών είναι η δημιουργία ενός πιο συμπεριληπτικού και ανθρώπινου εκπαιδευτικού συστήματος, με έμφαση στην ισότιμη πρόσβαση στη γνώση και στη δεύτερη ευκαιρία για όλους.