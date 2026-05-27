1ο Φεστιβάλ Λωτού: Papazo, Αλεξάνδρα Μάγκου & Νίκος Φάκαρος την Τετάρτη 1 Ιουλίου στο Βεάκειο

Ένα νέο μουσικό τελετουργικό που γεννιέται στην πόλη

Ένα νέο μουσικό και βιωματικό γεγονός κάνει την εμφάνισή του - ή ίσως επανεμφανίζεται για πρώτη φορά, κάθε φορά. Το 1ο Φεστιβάλ Λωτού ανοίγει τις πύλες του με τον Papazo, την Αλεξάνδρα Μάγκου και τον Νίκο Φάκαρο, την Τετάρτη 1 Ιουλίου 2026 στο Βεάκειο Θέατρο Πειραιά και προσκαλεί το κοινό σε μια εμπειρία όπου ο χρόνος παύει να είναι γραμμικός και μετατρέπεται σε κύκλο. Εμπνευσμένο από τον μύθο των Λωτοφάγων, το φεστιβάλ δημιουργεί έναν τόπο λήθης, απελευθέρωσης και συλλογικής έκστασης.

Συνδυάζοντας σύγχρονη μουσική, ελληνικά στοιχεία και την ακατέργαστη ενέργεια του γλεντιού, το φεστιβάλ μεταμορφώνει τον χώρο σε μια σύγχρονη τελετουργία. Από ατμοσφαιρικά live μέχρι εκρηκτικό χορό και ικαριώτικη κορύφωση, οι συμμετέχοντες δεν παρακολουθούν απλώς - βυθίζονται. Ξεχνούν. Αφήνονται. Επιστρέφουν ξανά από την αρχή.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΒΡΑΔΙΑΣ

Αλεξάνδρα Μάγκου - Η είσοδος στη λήθη

Η βραδιά ανοίγει με την Αλεξάνδρα Μάγκου, η οποία δημιουργεί έναν χώρο μετάβασης από την καθημερινότητα προς το άγνωστο. Με σύγχρονο ελληνικό ήχο, ατμοσφαιρικές ενορχηστρώσεις και έντονη συναισθηματική αφήγηση, η εμφάνισή της λειτουργεί σαν η πρώτη γεύση του λωτού: υπνωτική, τελετουργική, με στιγμές εσωτερικής έκρηξης.

Papazό - Η στιγμή που η πόλη χάνει τον έλεγχο

Ο Papazό φέρνει στο φεστιβάλ την αστική ενέργεια της σύγχρονης σκηνής. Ένα set που κινείται ανάμεσα σε live performance και party εμπειρία, με ηλεκτρονικά στοιχεία, groove και έντονη σκηνική παρουσία. Είναι το σημείο όπου η λήθη γίνεται συλλογική· όπου το κοινό αρχίζει να παραδίδεται στον ρυθμό και ο χώρος μετατρέπεται σε ένα ζωντανό, παλλόμενο σώμα.

Νίκος Φάκαρος - Η κορύφωση της τελετουργίας

Ο Νίκος Φάκαρος δεν αποτελεί απλώς το closing act — είναι η στιγμή της απόλυτης διάλυσης του χρόνου. Με ρίζες στο αυθεντικό ικαριώτικο γλέντι, φέρνει μια ενέργεια που δεν σκηνοθετείται και δεν ελέγχεται. Ο χορός γίνεται κυκλικός, επαναλαμβανόμενος, σχεδόν υπνωτικός. Εδώ δεν υπάρχουν θεατές· μόνο συμμετέχοντες.

Ένα φεστιβάλ που δεν μοιάζει με κανένα άλλο

Το 1ο Φεστιβάλ Λωτού δεν είναι απλώς μια μουσική διοργάνωση. Είναι μια κατάσταση. Μια εμπειρία που σε καλεί να χαθείς, να ξεχάσεις και να επιστρέψεις — ξανά και ξανά. Ένα κάλεσμα σε όσους αναζητούν κάτι πέρα από το συνηθισμένο: μια νύχτα όπου η πόλη μεταμορφώνεται σε τελετουργικό πεδίο και η μουσική γίνεται μέσο μετάβασης.

Προπώληση εισιτηρίων στο more.com.

