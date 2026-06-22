Καιρός: Γιατί ο καύσωνας που σαρώνει την Ευρώπη, δεν φτάνει στη χώρα μας – Ο Μαρουσάκης εξηγεί

Ο ρόλος των βοριάδων που φυσούν στο Αιγαίο

Επιμέλεια - Παναγιώτης Βελισσάρης

Καιρός: Γιατί ο καύσωνας που σαρώνει την Ευρώπη, δεν φτάνει στη χώρα μας – Ο Μαρουσάκης εξηγεί

Ο Χάρτης με τις υψηλές θερμοκρασίες στη Δυτική Ευρώπη και η κατάσταση στη χώρα μας και τα Βαλκάνια

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  • Ο καύσωνας που πλήττει τη Δυτική Ευρώπη δεν αναμένεται να επηρεάσει την Ελλάδα έως τα τέλη της εβδομάδας.
  • Τα μελτέμια και οι βοριάδες στο Αιγαίο λειτουργούν ως φυσικό εμπόδιο, αποδυναμώνοντας το θερμό κύμα από την Αφρική.
  • Η θερμοκρασία στην Ελλάδα θα παραμείνει σε καλοκαιρινά, αλλά φυσιολογικά επίπεδα.
  • Στη Δυτική Ευρώπη, όπως στην Ιταλία και την Πορτογαλία, οι θερμοκρασίες θα φτάσουν τους 40
  • 42 βαθμούς Κελσίου.
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Τον λόγο που ο καύσωνας που σαρώνει χώρες της Δυτικής Ευρώπης λόγω των θερμών αερίων μαζών από την Αφρική δεν επηρεάζει τη χώρα μας, εξηγεί ο μετεωρολόγος του OPEN Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Κατ αρχάς όπως εξήγησε ο μετεωρολόγος στη χώρα μας, τουλάχιστον μέχρι τα τέλη αυτής της εβδομάδας θα καταγραφούν καλοκαιρινές, αλλά φυσιολογικές θερμοκρασίες, με την ακραία ζέστη που καταγράφεται στην Ευρώπη να μην αναμένεται να φτάσει στην Ελλάδα.

Σε αυτό το πλαίσιο, η εβδομάδα που ξεκίνησε σήμερα αναμένεται να κυλήσει με αυξομειώσεις στην ένταση των μελτεμιών, με «την αστάθεια να εκδηλώνεται με εξάρσεις και υφέσεις στα ηπειρωτικά και τον ισχυρό καύσωνα προς τη δυτική και κεντρική Ευρώπη να μην μας απασχολεί.

Ο ίδιος δημοσίευσε χάρτη με την πορεία του θερμού κύματος από την Αφρική, για να εξηγήσει, πώς τα μελτέμια «υψώνουν αντίσταση». Και εξήγησε πως οι βοριάδες και τα μελτέμια που επικρατούν μέσα στο Αιγαίο και τα μελτέμια φέρνουν αντίσταση στον καύσωνα, κι ενώ η πολύ θερμή αέρια μάζα προσπαθεί να προσεγγίσει την ανατολική λεκάνη της Μεσογείου, στην πορεία της όμως εξασθενεί και το ισχυρό κύμα ζέστης έρχεται εξασθενημένο.

Από την άλλη, όπως είπε «η θερμοκρασία σε Ιταλία και Πορτογαλία θα αγγίξει τους 40 με 42 βαθμούς».

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