Καιρός: Με μελτέμια και 36 βαθμούς η Δευτέρα– Πώς θα επηρεαστεί η χώρα από το ευρωπαϊκό κύμα καύσωνα

Snapshot Τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις και όμβρους κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας, Ηπείρου και δυτικής Στερεάς, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33

36 βαθμούς με μελτέμια στα πελάγη.

Ο Σάκης Αρναούτογλου επισημαίνει ότι δεν αναμένεται θερμοκρασιακή έξαρση, με σταθερές θερμοκρασίες γύρω στους 32

34 βαθμούς στα ηπειρωτικά και έως 29 βαθμούς στα νησιά του Αιγαίου τις επόμενες ημέρες.

Η τοπική αστάθεια με βροχές και καταιγίδες στα ορεινά θα συνεχιστεί έως και το Σαββατοκύριακο, ενώ το ευρωπαϊκό κύμα καύσωνα αναμένεται να επηρεάσει τα Βαλκάνια με ήπια και βραχεία άνοδο της θερμοκρασίας από τις 27 Ιουνίου.

Την Τρίτη έως την Παρασκευή προβλέπεται παρόμοιο καιρικό σκηνικό με μεσημεριανή αστάθεια στα ορεινά και ανέμους βόρειους 3

7 μποφόρ, χωρίς ιδιαίτερες μεταβολές στη θερμοκρασία.

Τη Δευτέρα 29 Ιουνίου και την Τρίτη 30 Ιουνίου δεν αναμένεται αστάθεια, ενώ την Τετάρτη 1η και Πέμπτη 2 Ιουλίου ίσως υπάρξουν τοπικές βροχές στα βόρεια σύνορα. Snapshot powered by AI

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, αρχικά γενικά αίθριος καιρός. Το μεσημέρι - απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά, με τοπικούς όμβρους, κυρίως στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας. Το βράδυ ο καιρός θα είναι βελτιωμένος, εκτός από την κεντρική Μακεδονία όπου τη νύχτα θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει τους 33 με 34, τοπικά στα ηπειρωτικά τους 35 και 36 βαθμούς αντίστοιχα, ενώ στην ανατολική νησιωτική χώρα θα κυμανθεί από 29 έως 31 στα νότια τοπικά 32 βαθμούς Κελσίου.

Αρναούτογλου: Δεν αναμένεται κάποια θερμοκρασιακή έξαρση

Σε νέα ενημέρωση για την εξέλιξη του καιρού προχώρησε ο Σάκης Αρναούτογλου.

Συγκεκριμένα, σε βίντεο στο κανάλι του στο YouTube, ο έμπειρος προγνώστης ανέφερε πως η Δευτέρα θα ξεκινήσει με ηλιοφάνεια σχεδόν σε όλη τη χώρα. Προς το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά της Ηπείρου, της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας, ενώ προς το βράδυ ενδέχεται να επηρεαστούν και περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο. Οι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, με μέγιστες ριπές έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 32 με 33 βαθμούς, ενώ στα νησιά του Αιγαίου δεν θα ξεπεράσει τους 26 βαθμούς.

Την Τρίτη, προς το μεσημέρι, θα σημειωθούν και πάλι μπόρες στα ορεινά της Ηπείρου, της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας. Προς το βράδυ, ωστόσο, τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, έως 7 μποφόρ.

Παρόμοιο θα είναι το σκηνικό την Τετάρτη, την Πέμπτη και την Παρασκευή, με μεσημεριανή αστάθεια στα ορεινά ηπειρωτικά, η οποία θα εξασθενεί προς το βράδυ. Οι άνεμοι θα εξασθενήσουν ελαφρώς την Τετάρτη και την Πέμπτη, ενώ την Παρασκευή θα ενισχυθούν εκ νέου και θα φτάσουν τα 7 μποφόρ.

Σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, δεν αναμένεται κάποια έντονη θερμοκρασιακή έξαρση. Η θερμοκρασία θα πλησιάσει στα ηπειρωτικά τους 33 και τοπικά τους 34 βαθμούς, στα νησιά του Αιγαίου θα φτάσει τους 29 βαθμούς, ενώ στα ορεινά της ενδοχώρας δεν θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς.

Με βάση τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, η τοπική αστάθεια στα ορεινά θα συνεχιστεί και το Σαββατοκύριακο. Τα «πλοκάμια» του καύσωνα που πλήττει τη δυτική Ευρώπη αναμένεται να φτάσουν στα Βαλκάνια το Σάββατο. Όπως ανέφερε ο Σάκης Αρναούτογλου, στις 27 και 28 του μήνα θα γίνει αισθητή η άνοδος της θερμοκρασίας, «σε καμία όμως περίπτωση δεν θα είναι συγκρίσιμη με εκείνη στη δυτική Ευρώπη και θα έχει πολύ μικρή διάρκεια. Δεν φαίνεται να πρόκειται για κάτι ακραίο».

Τη Δευτέρα 29 Ιουνίου και την Τρίτη 30 Ιουνίου δεν αναμένεται κάποια ιδιαίτερη αστάθεια.

Την Τετάρτη 1η Ιουλίου και την Πέμπτη 2 Ιουλίου ενδέχεται να σημειωθεί τοπική αστάθεια κατά μήκος των βόρειων συνόρων της χώρας.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για τη Δευτέρα 22 Ιουνίου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Στη Μακεδονία το μεσημέρι - απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι, κυρίως στα ορεινά όπου θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Τη νύχτα στην κεντρική Μακεδονία οι νεφώσεις θα αυξηθούν εκ νέου και θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί, τοπικά στα θαλάσσια έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 34 τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά το μεσημέρι -απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι, κυρίως στα ορεινά, μάλιστα στα ορεινά της Ηπείρου θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, βαθμιαία στο Ιόνιο τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 34 στα ηπειρωτικά τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα ορεινά της Θεσσαλίας τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες όπου υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα ανατολικά και τα νότια τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 34 τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 29, στη νότια Κρήτη τοπικά 31 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 30, στα νότια τοπικά 32 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 33 στα ανατολικά έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα οπότε πιθανόν να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα γύρω ορεινά. Τη νύχτα οι νεφώσεις θα αυξηθούν εκ νέου και πιθανόν να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3, από το μεσημέρι νοτίων διευθύνσεων έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση του καιρού, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 23-06-2026

Στην κεντρική Μακεδονία λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές ώρες με τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις βραδινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα νησιά του Ιονίου, τα ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα τους 32 με 34 και τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά τους 35 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 24-06-2026

Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις πρώτες πρωινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα υπόλοιπα ηπειρωτικά όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες.

Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 25-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα ορεινά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα βορειοδυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26-06-2026

Στα βόρεια λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές ώρες με τοπικές βροχές ή όμβρους. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή