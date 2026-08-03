Καρέτσας: Η Ντόρτμουντ προανήγγειλε τη μεταγραφή του με επικό βίντεο σε γυράδικο

Tο σκηνικό εκτυλίσσεται σε ένα γυράδικο, με έναν από τους πρωταγωνιστές να σχολιάζει με χιούμορ πως «αρκεί να μπεις μία φορά για να παραγγείλεις ελληνικό γύρο και όλοι θεωρούν ότι ετοιμάζεσαι να αποκτήσεις έναν Έλληνα διεθνή»

Μίλτος Τσεκούρας

Καρέτσας: Η Ντόρτμουντ προανήγγειλε τη μεταγραφή του με επικό βίντεο σε γυράδικο
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
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  • Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας αναμένεται να μεταγραφεί επίσημα στη Μπορούσια Ντόρτμουντ από τη Γκενκ μέσα στις επόμενες ώρες.
  • Η μεταγραφή ξεπερνά τα 35 εκατομμύρια ευρώ, με τη Γκενκ να διατηρεί ποσοστό μεταπώλησης 10% και συμβόλαιο έως το 2031 για τον παίκτη.
  • Η Ντόρτμουντ προανήγγειλε τη μεταγραφή με ένα χιουμοριστικό βίντεο σε γυράδικο, δίνοντας ελληνικό χρώμα στην παρουσίαση.
  • Η επίσημη παρουσίαση του Καρέτσα θα γίνει στις 16:00 ώρα Ελλάδας.
  • Ο 18χρονος μέσος ετοιμάζεται να αγωνιστεί στη Bundesliga, αφήνοντας πίσω του την αρχική του ομάδα Γκενκ.
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Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας ετοιμάζεται για το επόμενο μεγάλο βήμα στην καριέρα του, καθώς μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται να φορέσει και επίσημα τη φανέλα της Μπορούσια Ντόρτμουντ.

Ο γερμανικός σύλλογος έχει ήδη προετοιμάσει το έδαφος για την ανακοίνωση του 18χρονου Έλληνα διεθνή, ο οποίος αφήνει τη Γκενκ για να συνεχίσει την πορεία του σε ένα από τα μεγαλύτερα πρωταθλήματα της Ευρώπης.

Η μεταγραφή του νεαρού μεσοεπιθετικού αποτελεί μία από τις σημαντικότερες επενδύσεις της Ντόρτμουντ, καθώς η συμφωνία με τη βελγική ομάδα φέρεται να ξεπερνά τα 35 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, η Γκενκ διατήρησε ποσοστό μεταπώλησης 10%, ενώ ο Καρέτσας υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας έως το καλοκαίρι του 2031.

Λίγες ώρες πριν από την επίσημη ανακοίνωση, η Μπορούσια Ντόρτμουντ φρόντισε να δημιουργήσει το κατάλληλο κλίμα μέσω των social media, δημοσιεύοντας ένα χιουμοριστικό βίντεο με έντονο ελληνικό χρώμα.

Στο βίντεο, το σκηνικό εκτυλίσσεται σε ένα γυράδικο, με έναν από τους πρωταγωνιστές να σχολιάζει με χιούμορ πως «αρκεί να μπεις μία φορά για να παραγγείλεις ελληνικό γύρο και όλοι θεωρούν ότι ετοιμάζεσαι να αποκτήσεις έναν Έλληνα διεθνή».

Με αυτόν τον πρωτότυπο τρόπο, η ομάδα των social media της γερμανικής ομάδας ουσιαστικά προανήγγειλε την επικείμενη άφιξη του Καρέτσα, δίνοντας παράλληλα μια διαφορετική νότα στην παρουσίαση του νέου της αποκτήματος.

Η Ντόρτμουντ γνωστοποίησε πως η επίσημη παρουσίαση του Κωνσταντίνου Καρέτσα θα πραγματοποιηθεί στις 16:00 ώρα Ελλάδας, σηματοδοτώντας την έναρξη της νέας σελίδας στην καριέρα του.

Ο Έλληνας διεθνής αφήνει πίσω του τη Γκενκ, όπου πραγματοποίησε τα πρώτα σημαντικά βήματα στην επαγγελματική του πορεία, και πλέον ετοιμάζεται να αγωνιστεί στη Bundesliga, με στόχο να επιβεβαιώσει τις προσδοκίες που έχουν δημιουργηθεί γύρω από το όνομά του.

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