Τράπεζες: Νέα κέρδη ρεκόρ στο 6μηνο 2026 – Με ποιους τρόπους «γεννούν» έξτρα έσοδα

Οι ισχυρές επιδόσεις του πρώτου εξαμήνου οδήγησαν τις διοικήσεις να προχωρήσουν σε αναβάθμιση στόχων για το σύνολο του έτους, θεωρώντας ότι η πιστωτική επέκταση, οι νέες χορηγήσεις, οι υπηρεσίες προς επιχειρήσεις και τα έσοδα από προμήθειες θα συνεχίσουν να στηρίζουν την κερδοφορία

Γεώργιος Καλούμενος

Τράπεζες: Νέα κέρδη ρεκόρ στο 6μηνο 2026 – Με ποιους τρόπους «γεννούν» έξτρα έσοδα
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  • Οι ελληνικές τράπεζες κατέγραψαν νέα ρεκόρ κερδών στο πρώτο εξάμηνο του 2026, με συνολικά καθαρά κέρδη 2,551 δισ. ευρώ, αυξημένα σε σχέση με το 2025.
  • Η αύξηση των εσόδων από προμήθειες ξεπέρασε το 25%, υποστηριζόμενη από νέες χορηγήσεις δανείων, διαχείριση περιουσίας και ασφαλιστικές υπηρεσίες.
  • Οι διοικήσεις των τραπεζών αναβάθμισαν τους στόχους τους για το 2026, προβλέποντας συνεχιζόμενη πιστωτική επέκταση και ενίσχυση των εσόδων από τόκους και προμήθειες.
  • Η Optima bank κατέγραψε ιστορικά κέρδη 104,3 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο, με αύξηση 30% στα έσοδα από τόκους και 70% στα έσοδα από προμήθειες.
  • Οι συστημικές τράπεζες, όπως η Εθνική, Eurobank, Πειραιώς και Alpha Bank, παρουσίασαν ισχυρή κερδοφορία και ενίσχυσαν τις δραστηριότητες wealth management και bancassurance.
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Σε αλλαγή… συνταγής για την παραγωγή ακόμα περισσότερων κερδών προχωρούν σταδιακά οι ελληνικές τράπεζες, καθώς προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο το οποίο θα στηρίζεται όλο και λιγότερο στα επιτοκιακά έσοδα, με ταυτόχρονη εισαγωγή στο «μείγμα» όλο και περισσότερων εσόδων από χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και προμήθειες όπως το wealth management και το bancassurance.

Έτσι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα κατάφερε να διατηρήσει τη θετική δυναμική του και στο πρώτο εξάμηνο του 2026, με τα κέρδη να εμφανίζονται αυξημένα, έστω και οριακά, σε σχέση με πέρυσι, παρά τις διεθνείς αναταράξεις και το ευμετάβλητο διεθνές περιβάλλον σε ότι αφορά την πορεία των επιτοκίων.

Πιο συγκεκριμένα, οι τέσσερις συστημικές τράπεζες εμφάνισαν συνολικά καθαρά κέρδη 2,551 δισ. ευρώ, ελαφρά υψηλότερα από το αντίστοιχο διάστημα του 2025 που ήταν 2,48 δισ. ευρώ, με τα έσοδα από τόκους να διαμορφώνονται στα 4,24 δισ. ευρώ και τα έσοδα από προμήθειες στα 1,445,5 δισ. ευρώ, από 1, 153,7 δισ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Η αύξηση στις προμήθειες ξεπέρασε το 25% και στηρίχθηκε σε μεγάλο βαθμό σε αυτές που εισέπραξαν οι τράπεζες από νέες χορηγήσεις δανείων, αλλά και στην επέκταση των εργασιών σε αρκετούς τομείς όπως η διαχείριση περιουσίας και οι ασφαλιστικές εργασίες.

Οι ισχυρές επιδόσεις του πρώτου εξαμήνου οδήγησαν τις διοικήσεις να προχωρήσουν σε αναβάθμιση στόχων για το σύνολο του έτους, θεωρώντας ότι η πιστωτική επέκταση, οι νέες χορηγήσεις, οι υπηρεσίες προς επιχειρήσεις και τα έσοδα από προμήθειες θα συνεχίσουν να στηρίζουν την κερδοφορία.

Σε αυτή την εικόνα προστίθενται και τα αποτελέσματα της Optima bank, η οποία κατέγραψε καθαρά κέρδη 104,3 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο που αποτελούν ιστορικό ρεκόρ για την τράπεζα, ενώ αναβάθμισε τον στόχο της για τα ετήσια κέρδη σε πάνω από 210 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 30% και τα έσοδα από προμήθειες κατά 70%, επιβεβαιώνοντας τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης της τράπεζας.

Εθνική Τράπεζα: Ισχυρά κεφάλαια με βελτίωση παραγωγικότητας

Σε αναβάθμιση των εκτιμήσεων της για την πορεία των μεγεθών για το σύνολο του έτους προχώρησε η Εθνική Τράπεζα καθώς εμφάνισε καθαρά κέρδη 661 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο.

Η διοίκηση προβλέπει πλέον υψηλότερα κέρδη ανά μετοχή, μεγαλύτερη απόδοση ιδίων κεφαλαίων και καλύτερη πορεία των καθαρών εσόδων από τόκους.

Παράλληλα, η Εθνική συνεχίζει να διατηρεί μία από τις ισχυρότερες κεφαλαιακές θέσεις στην ευρωπαϊκή τραπεζική αγορά, ενώ η επέκταση των εξυπηρετούμενων δανείων ξεπέρασε τα 2 δισ. ευρώ από την αρχή του χρόνου.

Eurobank: Αναβαθμίζει στόχους για το 2026

Για ακόμη ταχύτερη οργανική ανάπτυξη τόσο στην Ελλάδα όσο και στις διεθνείς δραστηριότητες του ομίλου κάνει λόγο στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της η Eurobank με προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη 776 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο.

Η Eurobank αύξησε στα 414 εκατ. ευρώ τα έσοδα από προμήθειες (+13,5%). Η ισχυρή αυτή επίδοση προήλθε κυρίως από τα έσοδα που σχετίζονται με τις χορηγήσεις νέων δανείων, τις εργασίες Διαχείρισης Περιουσίας (Wealth Management) και τα έσοδα από τις ασφαλιστικές της δραστηριότητες.

Η τράπεζα αύξησε τον στόχο της για τις νέες χορηγήσεις στα 4,5 δισ. ευρώ, ενώ προβλέπει πλέον μεγαλύτερη αύξηση στα καθαρά έσοδα από τόκους και στις προμήθειες. Παράλληλα, αναμένει απόδοση ιδίων κεφαλαίων κοντά στο 17%, έναντι προηγούμενης πρόβλεψης για 16%.

Σημαντική εξακολουθεί να είναι και η συμβολή των δραστηριοτήτων στο εξωτερικό, οι οποίες εξακολουθούν να παράγουν σχεδόν το μισό της συνολικής κερδοφορίας του ομίλου.

Πειραιώς: Ρεκόρ κερδών και ενίσχυση προμηθειών

Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 617 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο, σημειώνοντας μία ακόμη περίοδο ιστορικών επιδόσεων. Η απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων έφτασε το 16%, υψηλότερα από τον αρχικό στόχο.

Ιδιαίτερα ισχυρή ήταν η συμβολή των προμηθειών, καθώς τα έσοδα από υπηρεσίες αυξήθηκαν θεαματικά.

Πιο συγκεκριμένα η τράπεζα αύξησε τα έσοδα προμηθειών στα 462 εκατ. ευρώ (από 325 εκατ. ευρώ το α' εξάμηνο του 2025). Η αύξηση οδηγήθηκε κατά κύριο λόγο από την Εθνική Ασφαλιστική, της οποίας η συνεισφορά στο μείγμα μεγαλώνει. Παράλληλα, εξαιρετική επίδοση παρουσίασαν η διαχείριση κεφαλαίων πελατών και η τραπεζοασφάλιση (bancassurance). Επιπλέον, οι προμήθειες από χρηματοδοτικές δραστηριότητες ενισχύθηκαν από περίπου 10 εκατ. ευρώ μη επαναλαμβανόμενων εσόδων που αφορούσαν τη χρηματοδότηση έργων του Ταμείου Ανάκαμψης.

Η διοίκηση αναβάθμισε τις προβλέψεις της για το σύνολο της χρονιάς, εκτιμώντας ότι τόσο η κερδοφορία όσο και η κεφαλαιακή επάρκεια θα κινηθούν υψηλότερα από τις αρχικές εκτιμήσεις.

Alpha Bank: Ενδιάμεσο μέρισμα για τους μετόχους

Η Alpha Bank ανακοίνωσε καθαρά κέρδη που άγγιξαν τα 500 εκατ. ευρώ στο πρώτο μισό του 2026 και όπως ενημέρωσε τους μετόχους στο τέλος της χρονιάς θα προχωρήσει σε ενδιάμεση διανομή μερίσματος περίπου 124 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, η διοίκηση εμφανίζεται ιδιαίτερα αισιόδοξη για τη συνέχεια, εκτιμώντας ότι τα κέρδη ανά μετοχή θα αυξηθούν κατά περίπου 13% το 2026.

Η τράπεζα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον μετασχηματισμό του επιχειρηματικού της μοντέλου, ενισχύοντας τις δραστηριότητες που δημιουργούν υψηλότερα έσοδα από προμήθειες και αξιοποιώντας τη στρατηγική συνεργασία με τη UniCredit. Σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και η επενδυτική πλατφόρμα AXIA, η οποία συμμετέχει σε συναλλαγές μεγάλης αξίας στην ελληνική αγορά.

Ενδεικτικά, η Alpha Bank αύξησε στο εξάμηνο τα έσοδα από προμήθειες στα 326,5 εκατ. ευρώ (+34%). Η μεγάλη αύξηση οφείλεται εν μέρει στα έσοδα διαχείρισης ακινήτων, τα οποία έλαβαν σημαντική ώθηση από την είσπραξη μερίσματος ύψους 39,6 εκατ. ευρώ από την PRODEA Investments. Ακόμα όμως και αν εξαιρεθεί αυτό το μέρισμα, τα έσοδα αυξήθηκαν οργανικά κατά 23,7% ετησίως, χάρη στις υψηλότερες αποδόσεις από τις δραστηριότητες επενδυτικής τραπεζικής, τις χρηματιστηριακές εργασίες, τις προμήθειες εργασιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου, καθώς και τα έσοδα από κάρτες και πληρωμές.

Ο κύκλος των ανακοινώσεων ολοκληρώνεται στις 6 Αυγούστου με τα αποτελέσματα της CrediaBank, τα οποία θα συμπληρώσουν την εικόνα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος για το πρώτο εξάμηνο της χρονιάς.

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