Θρίαμβος για το «Spider-Man: Brand New Day»: Δεύτερο καλύτερο άνοιγμα όλων των εποχών

Snapshot Η ταινία «Spider-Man: Brand New Day» συγκέντρωσε 927 εκατ. δολάρια παγκοσμίως στο πρώτο Σαββατοκύριακο προβολής, το δεύτερο μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία του box office μετά το «Avengers: Endgame».

Στις ΗΠΑ και τον Καναδά, η ταινία απέφερε 355 εκατ. δολάρια, ενώ σε διεθνές επίπεδο 572 εκατ. δολάρια, με την Κίνα να ηγείται των ξένων αγορών με 121 εκατ. δολάρια.

Η Marvel Studios κατέχει πλέον τις τέσσερις μεγαλύτερες πρεμιέρες όλων των εποχών στο παγκόσμιο box office χωρίς προσαρμογή για πληθωρισμό.

Το «Spider-Man: Brand New Day» απέσπασε θετικές κριτικές με 90% βαθμολογία από κριτικούς και 98% αποδοχή από θεατές στο Rotten Tomatoes.

Η επιτυχία της ταινίας σε συνδυασμό με άλλες κυκλοφορίες όπως η «Οδύσσεια» οδήγησε στο μεγαλύτερο εισπρακτικό Σαββατοκύριακο όλων των εποχών για τους κινηματογράφους. Snapshot powered by AI

Τεράστια επιτυχία με εισπράξεις 927 εκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως στο πρώτο του Σαββατοκύριακο προβολής σημείωσε το «Spider-Man: Brand New Day», πετυχαίνοντας το δεύτερο μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία του παγκόσμιου και του αμερικανικού box office. Η ταινία, η οποία σηματοδοτεί την τέταρτη εμφάνιση του Τομ Χόλαντ στον ρόλο του υπερήρωα, επιβεβαιώνει ότι η Marvel αλλά και ο Spider-Man παραμένουν στην κορυφή.

Το «Spider-Man: Brand New Day», το οποίο έκανε πρεμιέρα παγκοσμίως στις 29 Ιουλίου, συγκέντρωσε συνολικά 927 εκατ. δολάρια σε παγκόσμιες εισπράξεις μόλις στις πρώτες ημέρες προβολής του.

Στις ΗΠΑ και τον Καναδά, η ταινία απέφερε 355 εκατ. δολάρια το πρώτο Σαββατοκύριακο προβολής του, κατατάσσοντάς το ως το δεύτερο μεγαλύτερο ντεμπούτο στην ιστορία του αμερικανικού box office, ακριβώς μετά το «Avengers: Endgame» του 2019 το οποίο είχε ανοίξει με 357 εκατ. δολάρια, χωρίς να έχει γίνει αναπροσαρμογή για τον πληθωρισμό.

Σκηνή από την ταινία «Spider-Man: Brand New Day» Sony

Σε διεθνές επίπεδο, το «Spider-Man: Brand New Day» απέφερε 572 εκατ. δολάρια, με την Κίνα να ηγείται των διεθνών αγορών με 121 εκατ. δολάρια σε πωλήσεις εισιτηρίων, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό των παγκόσμιων εισπράξεων της ταινίας κατά το πρώτο Σαββατοκύριακο σε 927 εκατ. δολάρια. Στην Αυστραλία, η ταινία πραγματοποίησε το μεγαλύτερο άνοιγμα ταινίας για το 2026, με εισπράξεις 30,4 εκατ. δολαρίων.

Ο πρόεδρος της Marvel Studios, Κέβιν Φάιγκ, χαρακτήρισε την εμπορική πορεία της ταινίας ως «ένα πραγματικά φαινομενικό άνοιγμα».

Σκηνή από την ταινία «Spider-Man: Brand New Day» Sony

Καταπολεμώντας το έγκλημα σε έναν κόσμο που δεν γνωρίζει πλέον το όνομά του

Στο «Spider-Man: Brand New Day», ο Τομ Χόλαντ επιστρέφει για τέταρτη φορά στον ρόλο του Πίτερ Πάρκερ.

Έχουν περάσει τέσσερα χρόνια από τα γεγονότα της ταινίας «No Way Home» και ο Πίτερ είναι πλέον ένας ενήλικας που ζει εντελώς μόνος, έχοντας εξαφανιστεί από τη ζωή και τις αναμνήσεις των ανθρώπων που αγαπά. Καταπολεμώντας το έγκλημα σε έναν κόσμο που δεν γνωρίζει πλέον το όνομά του, ο αγαπητός υπερήρωας προσπαθεί να επανασυνδεθεί με την πρώην σύντροφό του MJ, την οποία υποδύεται η Ζεντάγια -σύζυγος του Χόλαντ-, αλλά και με τον πρώην κολλητό του, τον Νεντ, τον οποίο υποδύεται ο Τζέικομπ Μπάταλον.

Δείτε το τρέιλερ:

Με την νέα ταινία Spider-Man, η Marvel Studios κατέχει πλέον τις τέσσερις μεγαλύτερες πρεμιέρες όλων των εποχών στο παγκόσμιο box office (χωρίς προσαρμογή για τον πληθωρισμό):

«Avengers: Endgame» (1,22 δισ. δολάρια),

«Spider-Man: Brand New Day» (927 εκατ. δολάρια),

«Avengers: Infinity War» (640 εκατ. δολάρια) και

«Spider-Man: No Way Home» (600 εκατ. δολάρια).

Ο Τομ Ρόθμαν, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του κινηματογραφικού ομίλου Motion Picture Group της Sony Pictures Entertainment, περιέγραψε το «Spider-Man: Brand New Day» ως «μια ταινία που μιλάει για τη φιλία και το παρηγορητικό στοιχείο της ανθρώπινης σύνδεσης στις ζωές όλων μας, ένα θέμα που αγγίζει θεατές όλων των ηλικιών σε όλο τον κόσμο».

Οι υψηλές βαθμολογίες και το μεγαλύτερο κινηματογραφικό Σαββατοκύριακο εδώ και καιρό

Παρά το γεγονός ότι οι ταινίες με υπερήρωες δεν είναι πλέον τόσο δημοφιλείς, ο Spider-Man παραμένει ένας από τους πιο δημοφιλείς χαρακτήρες της Marvel. Η νέα ταινία απέσπασε θετικές κριτικές, συγκεντρώνοντας βαθμολογία 90% από τους κριτικούς και 98% ποσοστό αποδοχής από τους θεατές στο Rotten Tomatoes.

Η επιτυχία του «Spider-Man: Brand New Day» ενισχύει ένα ήδη ισχυρό καλοκαιρινό box office, το οποίο στηρίζεται από άλλες μεγάλες κυκλοφορίες όπως το «Toy Story 5» και την «Οδύσσεια».

Ο Πολ Ντεργκαραμπεντιάν, επικεφαλής ανάλυσης της παγκόσμιας εταιρείας μέτρησης και έρευνας μέσων ενημέρωσης Rentrak, δήλωσε ότι ο συνδυασμός του «Spider-Man: Brand New Day» με την «Οδύσσεια» χάρισε στους κινηματογράφους το «μεγαλύτερο εισπρακτικό Σαββατοκύριακο όλων των εποχών».

Όπως εξήγησε ο ίδιος, σημαντικό ρόλο έπαιξε το γεγονός ότι ο Τομ Χόλαντ, η Ζεντάγια και ο Τζον Μπέρνθαλ εμφανίζονται και στις δύο ταινίες.

«Δεν υπάρχει καλύτερη προώθηση για το Spider-Man από την “Οδύσσεια”. Σκεφτείτε πόσοι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο βρέθηκαν στις κινηματογραφικές αίθουσες και είδαν τα τρέιλερ που προωθούσαν το "Spider-Man: Brand New Day"», εξήγησε ο ίδιος.

Η συνολική απόδοση του αμερικανικό box-office για το 2026 εξακολουθεί να κινείται κάτω από τα επίπεδα πριν από την πανδημία. Οι συνολικές εισπράξεις από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα είναι αυξημένες κατά 10% σε σχέση με πέρυσι, αλλά 16% χαμηλότερες από το 2019, το έτος πριν ξεσπάσει η πανδημία, σύμφωνα με την Rentrak.

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