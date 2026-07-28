Zendaya: Έκλεψε τις εντυπώσεις στην πρεμιέρα του Spider-Man με look εμπνευσμένο από... αράχνη

Snapshot Η Zendaya εμφανίστηκε στην πρεμιέρα του «Spider-Man: Brand New Day» με φόρεμα Ashi Studio εμπνευσμένο από τα πόδια της αράχνης, συνεχίζοντας το method dressing της.

Οι μαύρες μυτερές γόβες της περιείχαν διακοσμητική αράχνη, προσθέτοντας λεπτομέρεια που συνδέεται με το θέμα της ταινίας.

Ο Tom Holland εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί με μπορντό κοστούμι και κόκκινο πουκάμισο, αναφερόμενος διακριτικά στη στολή του Spider-Man.

Η Zendaya και ο Tom Holland συμπρωταγωνιστούν σε δύο ταινίες το 2026, μεταξύ των οποίων και η νέα ταινία Spider-Man.

Το styling της Zendaya επιμελήθηκε ο Law Roach, με έντονο smoky eye και χτένισμα με τούφες κολλημένες στο μέτωπο. Snapshot powered by AI

Για ακόμη μία φορά έκλεψε τις εντυπώσεις η Zendaya στην πρεμιέρα του «Spider-Man: Brand New Day», που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Λος Άντζελες, επιλέγοντας μία εντυπωσιακή εμφάνιση απόλυτα εμπνευσμένη από τον κόσμο του Spider-Man.

Η 29χρονη ηθοποιός εμφανίστηκε με δημιουργία του Ashi Studio από τη συλλογή «Φθινόπωρο 2026», η οποία διέθετε βαθύ ντεκολτέ και ιδιαίτερες λεπτομέρειες που παρέπεμπαν στα πόδια της αράχνης, συνεχίζοντας την αγαπημένη της συνήθεια του method dressing, προσαρμόζοντας δηλαδή το στιλ της στο θέμα της ταινίας που προωθεί.

Spider-Man λεπτομέρειες μέχρι και στα παπούτσια

Το εντυπωσιακό φόρεμα συνδυάστηκε με μαύρες μυτερές γόβες, οι οποίες έκρυβαν μία μικρή λεπτομέρεια-έκπληξη, μια διακοσμητική αράχνη.

Η Zendaya ολοκλήρωσε το look με διαμαντένια σκουλαρίκια Maison Boucheron Lavalliere Diamants από τη συλλογή υψηλής κοσμηματοποιίας «Histoire de Style, Art Déco», κατασκευασμένα από λευκόχρυσο και διαμάντια.

Η λεπτομέρεια στις γόβες της Zendaya

Τα μαλλιά της ήταν χτενισμένα με μερικές τούφες κολλημένες στο μέτωπο, ενώ το έντονο smoky eye συμπλήρωσε τη «σκοτεινή» αισθητική της εμφάνισης. Την επιμέλεια του styling είχε, όπως και στις περισσότερες εμφανίσεις της, ο στενός συνεργάτης της Law Roach.

Στο πλευρό του Τομ Χόλαντ

Στο κόκκινο χαλί η Zendaya φωτογραφήθηκε μαζί με τον σύζυγό της, Tom Holland, ο οποίος πρωταγωνιστεί στη νέα ταινία ως Peter Parker.

Ο 30χρονος ηθοποιός επέλεξε ένα μπορντό κοστούμι, το οποίο συνδύασε με ένα κόκκινο πουκάμισο και μπλε γραβάτα, σε μια εμφάνιση που παρέπεμπε διακριτικά στη χαρακτηριστική στολή του υπερήρωα.

Δύο κοινές ταινίες μέσα στην ίδια χρονιά

Στο νέο φιλμ, η Zendaya επιστρέφει στον ρόλο της Michelle "MJ" Jones-Watson, ενώ πρόκειται για τη δεύτερη κινηματογραφική συνεργασία της με τον Tom Holland μέσα στο 2026.

Οι δύο ηθοποιοί συμπρωταγωνίστησαν επίσης στην πολυσυζητημένη «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν, η οποία «σπαέι» ταμεία παγκοσμιώς.

Η ταινία «Spider-Man: Brand New Day» κάνει πρεμιέρα στις ελληνικές αίθουσες από την Τετάρτη 29 Ιουλίου, σηματοδοτώντας την επιστροφή του Tom Holland και της Zendaya στους εμβληματικούς ρόλους του Spider-Man και της MJ.

Διαβάστε επίσης