Zendaya σαν αρχαία Ελληνίδα θεά στην πρεμιέρα της «Οδύσσειας» - Μάγεψε στο πλευρό του Τομ Χόλαντ

Snapshot Η Zendaya εμφανίστηκε στην πρεμιέρα της ταινίας «Οδύσσεια» με εμφάνιση εμπνευσμένη από αρχαία Ελληνίδα θεά, με αέρινο φόρεμα και χρυσά κοσμήματα.

Η ταινία «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν είναι η πιο ακριβή παραγωγή του σκηνοθέτη με προϋπολογισμό 250 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η ταινία αποτελεί κινηματογραφική μεταφορά του ομηρικού έπους και ακολουθεί το ταξίδι του Οδυσσέα μετά τον Τρωικό Πόλεμο.

Στην πρώτη φωτογράφιση της ταινίας παρευρέθηκαν οι βασικοί πρωταγωνιστές, μεταξύ των οποίων ο Τομ Χόλαντ, που υποδύεται τον Τηλέμαχο.

Η «Οδύσσεια» είναι η πρώτη ταινία του Νόλαν γυρισμένη εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX 70mm. Snapshot powered by AI

Όλα τα βλέμματα έκλεψε η Zendaya στην πρώτη επίσημη φωτογράφιση της πολυαναμενόμενης ταινίας «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν στο Λονδίνο, επιλέγοντας μια εμφάνιση που θύμιζε αρχαία Ελληνίδα θεά.

Η 29χρονη ηθοποιός εμφανίστηκε στο πλευρό των συμπρωταγωνιστριών της, Αν Χάθαγουεϊ, Λουπίτα Νιόνγκο και Σαμάνθα Μόρτον, εντυπωσιάζοντας με ένα αέρινο φόρεμα με γυμνή πλάτη, χρυσά κοσμήματα σε αρχαιοελληνικό ύφος και μαντήλι στα μαλλιά, αποτίοντας φόρο τιμής στη θεματολογία της ταινίας.

zendaya in custom jacquemus for ‘the odyssey’ photocall in london pic.twitter.com/IcnTVYLdzh — archivedaya ⭑ (@archivedaya) July 5, 2026

Η Zendaya έκλεψε την παράσταση

Γνωστή για το λεγόμενο method dressing, δηλαδή τις εμφανίσεις που εμπνέονται από τον ρόλο ή την ταινία που προωθεί, η Zendaya επέλεξε ένα look που παρέπεμπε ευθέως στην ελληνική μυθολογία και εντυπωσίασε φωτογράφους και θαυμαστές. Το ιδιαίτερο σύνολό της συνδύαζε κομψότητα και θεατρικότητα, ενώ η γυμνή πλάτη και τα χρυσά αξεσουάρ ολοκλήρωσαν μία από τις πιο πολυσυζητημένες εμφανίσεις της.

Όλο το λαμπερό καστ στην πρώτη φωτογράφιση

Στην εκδήλωση έδωσαν το «παρών» σχεδόν όλοι οι πρωταγωνιστές της ταινίας, ανάμεσά τους οι Τομ Χόλαντ, Ματ Ντέιμον, Ρόμπερτ Πάτινσον, Τζον Λεγκουιζάμο, Μπένι Σάφντι, Χιμές Πατέλ, καθώς και ο σκηνοθέτης Κρίστοφερ Νόλαν με τη σύζυγό του και παραγωγό Έμμα Τόμας.

Zendaya photographed at ‘THE ODYSSEY’ Photocall in London. ? pic.twitter.com/VpTcU9ce4B — Film Crave (@_filmcrave) July 5, 2026

Ο Τομ Χόλαντ, που υποδύεται τον Τηλέμαχο, γιο του Οδυσσέα, βρέθηκε επίσης στην εκδήλωση, χωρίς όμως να φωτογραφηθεί μαζί με τη σύζυγό του Zendaya. Αργότερα αποχώρησε κρατώντας μια φανέλα της εθνικής Αγγλίας, λίγες ώρες πριν από ποδοσφαιρική αναμέτρηση.

Zendaya at THE ODYSSEY photocall in london pic.twitter.com/jlR8i8H3nx — Christopher Nolan Archives (@NolanAnalyst) July 5, 2026

Η πιο ακριβή παραγωγή του Νόλαν

Η νέα ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν αποτελεί κινηματογραφική μεταφορά του ομηρικού έπους και ακολουθεί το ταξίδι του Οδυσσέα μετά τον Τρωικό Πόλεμο, στην προσπάθειά του να επιστρέψει στην Ιθάκη και να συναντήσει ξανά τη σύζυγό του, Πηνελόπη.

Το καστ της «Οδύσσειας»

Η «Οδύσσεια» θεωρείται ήδη η πιο φιλόδοξη και ακριβή παραγωγή της καριέρας του Κρίστοφερ Νόλαν, με προϋπολογισμό που φτάνει τα 250 εκατομμύρια δολάρια. Είναι η πρώτη ταινία του σκηνοθέτη που γυρίζεται εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX 70mm, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο τις προσδοκίες του κοινού.





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