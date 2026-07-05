Zendaya σαν αρχαία Ελληνίδα θεά στην πρεμιέρα της «Οδύσσειας» - Μάγεψε στο πλευρό του Τομ Χόλαντ

Η σταρ έκλεψε τις εντυπώσεις με μία εμφάνιση εμπνευσμένη από την ελληνική μυθολογία

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Zendaya σαν αρχαία Ελληνίδα θεά στην πρεμιέρα της «Οδύσσειας» - Μάγεψε στο πλευρό του Τομ Χόλαντ
PA Images
LIFESTYLE
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Zendaya εμφανίστηκε στην πρεμιέρα της ταινίας «Οδύσσεια» με εμφάνιση εμπνευσμένη από αρχαία Ελληνίδα θεά, με αέρινο φόρεμα και χρυσά κοσμήματα.
  • Η ταινία «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν είναι η πιο ακριβή παραγωγή του σκηνοθέτη με προϋπολογισμό 250 εκατομμυρίων δολαρίων.
  • Η ταινία αποτελεί κινηματογραφική μεταφορά του ομηρικού έπους και ακολουθεί το ταξίδι του Οδυσσέα μετά τον Τρωικό Πόλεμο.
  • Στην πρώτη φωτογράφιση της ταινίας παρευρέθηκαν οι βασικοί πρωταγωνιστές, μεταξύ των οποίων ο Τομ Χόλαντ, που υποδύεται τον Τηλέμαχο.
  • Η «Οδύσσεια» είναι η πρώτη ταινία του Νόλαν γυρισμένη εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX 70mm.
Snapshot powered by AI

Όλα τα βλέμματα έκλεψε η Zendaya στην πρώτη επίσημη φωτογράφιση της πολυαναμενόμενης ταινίας «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν στο Λονδίνο, επιλέγοντας μια εμφάνιση που θύμιζε αρχαία Ελληνίδα θεά.

Η 29χρονη ηθοποιός εμφανίστηκε στο πλευρό των συμπρωταγωνιστριών της, Αν Χάθαγουεϊ, Λουπίτα Νιόνγκο και Σαμάνθα Μόρτον, εντυπωσιάζοντας με ένα αέρινο φόρεμα με γυμνή πλάτη, χρυσά κοσμήματα σε αρχαιοελληνικό ύφος και μαντήλι στα μαλλιά, αποτίοντας φόρο τιμής στη θεματολογία της ταινίας.

Η Zendaya έκλεψε την παράσταση

Γνωστή για το λεγόμενο method dressing, δηλαδή τις εμφανίσεις που εμπνέονται από τον ρόλο ή την ταινία που προωθεί, η Zendaya επέλεξε ένα look που παρέπεμπε ευθέως στην ελληνική μυθολογία και εντυπωσίασε φωτογράφους και θαυμαστές. Το ιδιαίτερο σύνολό της συνδύαζε κομψότητα και θεατρικότητα, ενώ η γυμνή πλάτη και τα χρυσά αξεσουάρ ολοκλήρωσαν μία από τις πιο πολυσυζητημένες εμφανίσεις της.

Zendaya

Όλο το λαμπερό καστ στην πρώτη φωτογράφιση

Στην εκδήλωση έδωσαν το «παρών» σχεδόν όλοι οι πρωταγωνιστές της ταινίας, ανάμεσά τους οι Τομ Χόλαντ, Ματ Ντέιμον, Ρόμπερτ Πάτινσον, Τζον Λεγκουιζάμο, Μπένι Σάφντι, Χιμές Πατέλ, καθώς και ο σκηνοθέτης Κρίστοφερ Νόλαν με τη σύζυγό του και παραγωγό Έμμα Τόμας.

Ο Τομ Χόλαντ, που υποδύεται τον Τηλέμαχο, γιο του Οδυσσέα, βρέθηκε επίσης στην εκδήλωση, χωρίς όμως να φωτογραφηθεί μαζί με τη σύζυγό του Zendaya. Αργότερα αποχώρησε κρατώντας μια φανέλα της εθνικής Αγγλίας, λίγες ώρες πριν από ποδοσφαιρική αναμέτρηση.

Η πιο ακριβή παραγωγή του Νόλαν

Η νέα ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν αποτελεί κινηματογραφική μεταφορά του ομηρικού έπους και ακολουθεί το ταξίδι του Οδυσσέα μετά τον Τρωικό Πόλεμο, στην προσπάθειά του να επιστρέψει στην Ιθάκη και να συναντήσει ξανά τη σύζυγό του, Πηνελόπη.

Odyssey - Καστ

Το καστ της «Οδύσσειας»

Η «Οδύσσεια» θεωρείται ήδη η πιο φιλόδοξη και ακριβή παραγωγή της καριέρας του Κρίστοφερ Νόλαν, με προϋπολογισμό που φτάνει τα 250 εκατομμύρια δολάρια. Είναι η πρώτη ταινία του σκηνοθέτη που γυρίζεται εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX 70mm, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο τις προσδοκίες του κοινού.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:20ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Λήγει η προθεσμία - Μέχρι πότε μπορείτε να την εκδώσετε

15:16ΕΥ ΖΗΝ

Πώς η Νότια Κορέα φτιάχνει το πιο καινοτόμο αντηλιακό στον κόσμο

15:07ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Ωραιόκαστρο: Ελεύθερος ο 76χρονος που είχε συλληφθεί για εμπρησμό

15:00ΕΛΛΑΔΑ

Οριοθετήθηκε η φωτιά στη Χαλκίδα - Παραμένουν στο σημείο οι δυνάμεις

14:40ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Το «νεκροταφείο των γιγάντων» – Οι μεγάλες δυνάμεις που αποχαιρέτησαν νωρίς

14:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Νέος προπονητής της Εθνικής Γερμανίας ο Γιούργκεν Κλοπ

14:37ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην περιοχή Κοσκινού στη Ρόδο - Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

14:35WHAT THE FACT

Είδες πλαστική σακούλα στον καθρέφτη ενός αυτοκινήτου; Τι σημαίνει και γιατί είναι χρήσιμο

14:34ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Ωραιόκαστρο: Στο τοξικό νέφος έχει «πνιγεί» η Θεσσαλονίκη - Μαύρος καπνός σε όλη την πόλη, φωτογραφίες

14:27LIFESTYLE

Zendaya σαν αρχαία Ελληνίδα θεά στην πρεμιέρα της «Οδύσσειας» - Μάγεψε στο πλευρό του Τομ Χόλαντ

14:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σαμαράς: «Ντόρα, σύνελθε» - Τα βίντεο με συνομιλητή το γραφείο Τύπου του

13:49ΕΛΛΑΔΑ

Σκιάθος: Συνελήφθη 27χρονος που επιτέθηκε σε πολίτες - Πετούσε καρέκλες και ξεσήκωνε περαστικούς

13:46ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Δροσιά Χαλκίδας - Μήνυμα του 112 στους κατοίκους

13:38LIFESTYLE

Σάλος με γνωστό μοντέλο στη Μύκονο - Βγήκε από τη θάλασσα και άρχισε να τρώει ωμό ψάρι (Βίντεο)

13:36ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: ΙΧ «καρφώθηκε» σε τζαμαρία έπειτα από τροχαίο

13:22WHAT THE FACT

Ασυνήθιστη κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο: Βυθίζουν τσιμεντόλιθους στη θάλασσα με σαφή στόχο

13:12ΕΛΛΑΔΑ

Ύποπτο αντικείμενο στη Βασιλίσσης Σοφίας - Διακόπηκε η κυκλοφορία

13:09ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα αδείας: Τι αλλάζει με την αύξηση του κατώτατου μισθού - Πότε πρέπει να καταβληθεί

13:04ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σερένα Γουίλιαμς: Πόσταρε το υγρό που βγάλαν από το γόνατό της - «Απλά... ουάου»

13:04ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Ωραιόκαστρο: «Μην κυκλοφορείτε χωρίς μάσκα» - Σύσταση Σαρηγιάννη για το τοξικό νέφος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS φέρνει καύσωνα διαρκείας στην Ελλάδα - Πότε ξεκινά και πόσο θα διαρκέσει

11:21ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Ο ρόλος της σκούπας-ρομπότ στη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου

13:38LIFESTYLE

Σάλος με γνωστό μοντέλο στη Μύκονο - Βγήκε από τη θάλασσα και άρχισε να τρώει ωμό ψάρι (Βίντεο)

09:25ΚΟΣΜΟΣ

Μουντιάλ 2026: Οργή για την Παραγουάη - Το απίστευτο... ξύλο στους Γάλλους που δεν τιμωρήθηκε ποτέ

10:55LIFESTYLE

Η συγκλονιστική εξομολόγηση της Μαρίας Κίτσου: «Με κακοποιούσαν και οι δύο γονείς μου»

13:04ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Ωραιόκαστρο: «Μην κυκλοφορείτε χωρίς μάσκα» - Σύσταση Σαρηγιάννη για το τοξικό νέφος

11:21ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο στην Αυστραλία: Ξεβράστηκαν μεταλλικές σφαίρες σε παραλία - «Είναι εξωγήινες»

15:07ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Ωραιόκαστρο: Ελεύθερος ο 76χρονος που είχε συλληφθεί για εμπρησμό

14:34ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Ωραιόκαστρο: Στο τοξικό νέφος έχει «πνιγεί» η Θεσσαλονίκη - Μαύρος καπνός σε όλη την πόλη, φωτογραφίες

12:55WHAT THE FACT

Τέσσερα μαύρα «αυγά» σε βάθος 6.200 μέτρων στον Ειρηνικό έκρυβαν ένα πλάσμα που δεν είχε ξαναδεί η επιστήμη

13:46ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Δροσιά Χαλκίδας - Μήνυμα του 112 στους κατοίκους

14:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται ακραίοι καύσωνες - Οι 7 περιοχές που είναι στο «κόκκινο»

12:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: «Πάρτε του τη σφυρίχτρα» - Οργή για τον Ουζμπέκο διαιτητή του Γαλλία-Παραγουάη

13:04ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σερένα Γουίλιαμς: Πόσταρε το υγρό που βγάλαν από το γόνατό της - «Απλά... ουάου»

14:27LIFESTYLE

Zendaya σαν αρχαία Ελληνίδα θεά στην πρεμιέρα της «Οδύσσειας» - Μάγεψε στο πλευρό του Τομ Χόλαντ

14:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σαμαράς: «Ντόρα, σύνελθε» - Τα βίντεο με συνομιλητή το γραφείο Τύπου του

08:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Αυγούστου: Νωρίτερα οι πληρωμές – Αναλυτικά οι ημερομηνίες

07:45WHAT THE FACT

Το μοναδικό ηφαίστειο στη Γη που εκτοξεύει μικροσκοπικούς κρυστάλλους χρυσού - 80 gr κάθε μέρα

12:26ΕΛΛΑΔΑ

Νεαρός έσπασε κάθε ρεκόρ: 15χρονος ψάρεψε 162 λαγοκέφαλους

23:37ΚΟΣΜΟΣ

Σε κέντρο κράτησης ο πρώην αρχηγός της Rosaviatsiya - Φέρεται να πούλησε 50 αεροσκάφη σε ξένες χώρες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ