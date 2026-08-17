«Κλείδωσε» η μεταγραφή Κωνσταντέλια στην Ντόρντμουντ - Το «Here we go» του Φαμπρίτσιο Ρομάνο

Μόνο η επίσημη ανακοίνωση της Ντόρτμουντ απομένει για να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια στους Βεστφαλούς, σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Ο Ρομάνο έγραψε το χαρακτηριστικό «Here we go» «κλειδώνοντας» την μεταγραφή του Έλληνα άσου στον Γερμανικό σύλλογο σε ένα deal που ανέρχεται στα 32 εκατομμύρια ευρώ συνολικά, με τον ΠΑΟΚ να διατηρεί και ένα ποσοστό μεταπώλησης της τάξεως του 15%.

Ο ΠΑΟΚ θα βάλει στα ταμεία του 26 εκατομμύρια ευρώ τώρα, με τα υπόλοιπα 6 εκατομμύρια να συμπεριλαμβάνονται στη συμφωνία σε μορφή μπόνους.

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας πέταξε την Κυριακή στη Γερμανία για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του και έπειτα ζήτησε από την νέα του ομάδα να επιστρέψει για λίγες ημέρες στη Θεσσαλονική για προσωπικούς λόγους.

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