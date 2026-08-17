Ποσά που ζαλίζουν: 250 εκατ. ευρώ για 10 Έλληνες παίκτες!

Τα τελευταία δύο καλοκαίρια για 10 Έλληνες ποδοσφαιριστές έχουν πληρωθεί μεταγραφές που φτάνουν τα 250.300.000 ευρώ. 

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Ποσά που ζαλίζουν: 250 εκατ. ευρώ για 10 Έλληνες παίκτες!
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
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Η μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια από τον ΠΑΟΚ στην Μπορούσια Ντόρτμουντ, είναι ακόμη ένα… φτερούγισμα ενός σπάνιου ελληνικού ταλέντου. Ο μεσοεπιθετικός «μάγος» του «Δικέφαλου», όντας μόλις στα 23 του χρόνια, κάνει το επόμενο βήμα. Γιατί έχει την ποιότητα και την προοπτική, να φτάσει στο κορυφαίο επίπεδο του παγκοσμίου ποδοσφαίρου!

Οι Βεστφαλοί για να τον αποκτήσουν, θα βγάλουν απ’ τα ταμεία τους 32.000.000 ευρώ, μαζί με τα μπόνους. Ποσό που πριν μερικά χρόνια θα μας έμοιαζε… εξωπραγματικό για Έλληνα ποδοσφαιριστή. Τις δύο τελευταίες θερινές μεταγραφικές περιόδους, όμως, αυτό έχει αλλάξει.

Το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο εμπιστεύεται τα ταλέντα της χώρας μας. Και τα χρυσοπληρώνει. Είναι ενδεικτικό πως για 10 απ’ τους παίκτες με σημαντική προοπτική που κατάγονται από την Ελλάδα, έχει… σπάσει το φράγμα των 250 εκατ. ευρώ. Για την ακρίβεια έχουν δοθεί (μαζί με τα λεφτά του Κωνσταντέλια) 250.300.000 ευρώ!

Οι συγκεκριμένες μεταγραφές είναι:

1.Χρήστος Τζόλης 40 εκατ. Από Κλαμπ Μπριζ σε Άρσεναλ

2.Χαράλαμπος Κωστούλας 35 εκατ. Από Ολυμπιακό σε Μπράιτον

3.Γιάννης Κωνσταντέλιας 32 εκατ. Από ΠΑΟΚ σε Ντόρτμουντ

4.Κωνσταντίνος Καρέτσας 30 εκατ. Από Γκενκ σε Ντόρτμουντ

5.Στέφανος Τζήμας 26,5 εκατ. Από Νυρεμβέργη σε Μπράιτον

6.Κωνσταντίνος Τζολάκης 23,3 εκατ. Από Ολυμπιακό σε Χαλ

7.Φώτης Ιωαννίδης 22 εκατ. Από Παναθηναϊκό σε Σπόρτινγκ

8.Κωνσταντίνος Κουλιεράκης 16,5 εκατ. Από Βόλφσμπουργκ σε Ρόμα

9.Γιώργος Βαγιαννίδης 13 εκατ. Από Παναθηναϊκό σε Σπόρτινγκ

10.Χρήστος Ζαφείρης 12 εκατ. Από Σλάβια Πράγας σε ΠΑΟΚ

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