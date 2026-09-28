Συλλέγετε μαγνητάκια από τα ταξίδια σας; Οι ψυχολόγοι λένε ότι δεν είναι απλά αναμνηστικά
Τα μαγνητάκια που κολλάνε στην πόρτα του ψυγείου μετά από ένα ταξίδι μπορεί να είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα απλό σουβενίρ, καθώς έρευνα εξετάζει τον ρόλο τους στη διατήρηση των αναμνήσεων.
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Όλα επικοινωνούν και όλα αφηγούνται μια ιστορία, ακόμη και όσα επιλέγουμε να μη μοιραστούμε. Όταν μπαίνουμε στο σπίτι κάποιου και μας επιτρέπει να δούμε τους πιο ήσυχους και προσωπικούς χώρους του, όπως η κουζίνα, είναι συχνά εκεί που αισθανόμαστε πραγματικά σαν στο σπίτι μας.
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