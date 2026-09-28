Συλλέγετε μαγνητάκια από τα ταξίδια σας; Οι ψυχολόγοι λένε ότι δεν είναι απλά αναμνηστικά

Όλα επικοινωνούν και όλα αφηγούνται μια ιστορία, ακόμη και όσα επιλέγουμε να μη μοιραστούμε. Όταν μπαίνουμε στο σπίτι κάποιου και μας επιτρέπει να δούμε τους πιο ήσυχους και προσωπικούς χώρους του, όπως η κουζίνα, είναι συχνά εκεί που αισθανόμαστε πραγματικά σαν στο σπίτι μας.

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