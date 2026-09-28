Αποχωρούν σταδιακά οι βροχοπτώσεις – Η εξέλιξη του καιρού μέχρι την Πέμπτη

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, για σήμερα Δευτέρα, στα δυτικά λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές το πρωί στην Εύβοια, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, μέχρι αργά το απόγευμα στην Κρήτη και από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά, της Θεσσαλίας, της ανατολικής Στερεάς και της Πελοποννήσου.

Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 20 με 25 και στα Δωδεκάνησα τους 26 βαθμούς Κελσίου.

Οι θερμοκρασίες (ελάχιστες – μέγιστες):

Θράκη: 15 – 25°C

Ανατολική Μακεδονία: 13 – 25°C

Κεντρική Μακεδονία: 14 – 25°C

Δυτική Μακεδονία: 10 – 21°C

Ήπειρος: 10 – 22°C

Θεσσαλία: 12 – 24°C

Νησιά Ιονίου: 16 – 25°C

Δυτική Στερεά: 13 – 25°C

Δυτική Πελοπόννησος: 13 – 25°C

Ανατολική Πελοπόννησος: 13 – 24°C

Κυκλάδες: 18 – 23°C

Ανατολική Στερεά – Εύβοια: 14 – 25°C

Κρήτη: 18 – 24°C

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου: 18 – 24°C

Δωδεκάνησα: 19 – 26°C

Αττική: 15 – 25°C

Θεσσαλονίκη: 16 – 24°C

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Η πρόγνωση για την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου

Στην ανατολική χώρα παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στο Αιγαίο και το μεσημέρι - απόγευμα στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την Πελοπόννησο. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στα νοτιοδυτικά από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 4 και στα ανατολικά 4 με 6 και βαθμιαία στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 20 με 25 και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 22 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση για την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου

Παροδικά αυξημένες νεφώσεις κυρίως στα ηπειρωτικά και την ανατολική - νότια νησιωτική χώρα με τοπικές βροχές ή όμβρους. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 και στα ανατολικά 5 με 7 και στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.

Η πρόγνωση του καιρού, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS